Vassily Prozorov est un ancien officier du SBU, les services secrets ukrainiens. L’année dernière, il a finalement quitté l’Ukraine pour la Russie, et a fait plusieurs déclarations publiques et interviews, donnant des détails sur l’utilisation de la torture par le SBU, ses prisons secrètes, et l’implication de l’Ukraine dans le crash du MH17. Prozorov a créé son propre centre d’enquête – UKR LEAKS – et vient de publier de nouvelles informations sur l’Ukraine. Dans cet article divisé en deux parties, Vassily Prozorov montre, à l’aide de documents internes qu’il a obtenus alors qu’il travaillait au SBU, comment l’Ukraine a lancé des opérations d’ingérence contre ceux-là mêmes qui lui ont appris à faire des opérations psychologiques et d’information, à savoir l’Europe, et comment Kiev a utilisé des pirates informatiques pour discréditer la Russie, en particulier dans le cas très sensible du crash du MH17. Voir la première partie de cette enquête ici.

Les opérations d’influence secrètes que l’État ukrainien a menées de manière indépendante ou sous supervision occidentale présentent un grand intérêt pour notre enquête.

On peut affirmer que le crash du Boeing 777 malaisien (MH17) dans le Donbass est la campagne la plus importante, et probablement la plus réussie et la plus cynique menée par les agences de renseignement ukrainiennes et britanniques pour influencer la communauté internationale et les dirigeants de pays étrangers.

Dans mon film d’enquête, j’ai raconté en détail pendant combien de temps et avec quel soin cette provocation a été préparée. Malgré l’utilisation de leurs propres avions de combat dans le Donbass et une menace évidente pour les avions civils, les autorités du pays ont intentionnellement laissé l’espace aérien ouvert dans la zone de conflit.

Le Conseil de sécurité nationale et de défense de l’Ukraine a commencé à publier à l’avance des cartes déformées de la situation dans le Donbass, sous-estimant délibérément le territoire contrôlé par les forces armées ukrainiennes.

Le Service de sécurité d’Ukraine (SBU) a préparé à l’avance des montages audio de conversations téléphoniques des combattants pro-Donbass.

Les services spéciaux britanniques ont envoyé deux de leurs agents dans la zone de conflit, qui ont contrôlé sur place la préparation de l’opération. Ils étaient accompagnés d’officiers du SBU : le général Kondratiouk et le lieutenant-colonel Vassily Bourba.

Une unité des forces armées ukrainiennes a été déplacée de sa zone de service opérationnel à Marioupol et a été secrètement transportée dans la zone où le MH17 a été abattu : la 2e division du 156e régiment de missiles antiaériens, qui, selon mes informations, a procédé à un lancement direct de missile.

Peut-être y avait-il un autre élément de cette opération complexe à multiples tiroirs. De nombreux habitants du Donbass, avec qui j’ai personnellement parlé de la tragédie, ont rapporté que ce jour-là, il y avait des avions militaires dans le ciel. Peut-être que les pilotes devraient soit confirmer le fait que l’avion de ligne avait été abattu, soit signaler que le missile sol-air n’avait pas touché la cible.

Cette provocation a permis à l’Ukraine d’accuser la Russie de la responsabilité de la tragédie et de justifier la nécessité d’imposer des sanctions contre la Russie aux superviseurs occidentaux de l’Ukraine. Cependant, ils n’ont pas pu atteindre tous les objectifs de cette opération. Pour autant que je sache, les pays occidentaux avaient prévu d’utiliser la tragédie pour envoyer leurs troupes en Ukraine. Heureusement, cela ne s’est jamais produit.

En 2015, des hackers ukrainiens, tout en continuant à tenter de discréditer la Russie, ont lancé une cyberattaque contre les systèmes informatiques du Conseil de sécurité néerlandais. Comme indiqué, le but de l’attaque était d’obtenir des données sur l’état d’avancement de l’enquête dans l’affaire du MH17. Le piratage a été effectué par « phishing » – envoi de courriels exhortant les employés du département à saisir leurs données d’identification sur un faux site Web. Après une telle manipulation, les hackers obtiennent généralement le nom d’utilisateur et le mot de passe pour se connecter au système. Pour cela, les pirates ont enregistré le domaine onderzoekraad.nl, dans lequel ils n’ont supprimé qu’une seule lettre “s”, l’adresse du vrai serveur du Conseil de sécurité étant onderzoeksraad.nl. La société informatique Trend Micro, dans son rapport, en a accusé un groupe russe de hackers, bien qu’aucune preuve n’ait été fournie. Leur argument était que seuls les Russes mènent des attaques de phishing, dans le cadre desquelles sont créés des sites frauduleux qui imitent les vrais.

Cependant, cette explication ne convient qu’aux personnes qui ne sont pas du tout initiées en matière d’informatique. Une simple recherche sur Google m’a montré que toute attaque de phishing, dont des dizaines de millions sont enregistrées chaque année dans le monde, est construite sur un modèle similaire . Pour une grande entreprise bien connue comme Trend Micro, il n’est pas sérieux de porter de bruyantes accusations sur la base de telles conclusions.

Depuis lors, l’Ukraine a organisé plus d’une fois des cyber-provocations similaires. Je vais vous dire comment elles ont été menées et qui est derrière elles.

Les cyber-unités de l’Ukraine et leur activité

Pirates informatiques d’État

Ces dernières années, avec le soutien des pays de l’OTAN, des unités de piratage régulières ont été créées au sein du Service de sécurité et des forces armées ukrainiennes. De 2017 à 2019, environ 1 million d’euros ont été reçus de l’étranger à ces fins.

Par exemple, il est connu qu’en janvier 2018, dans le cadre du Département de contre-espionnage pour la protection des intérêts de l’État dans le domaine de la cybersécurité (DKIB) du Service de sécurité d’Ukraine (SBU) a été ouvert le Centre de situation pour la cybersécurité. Il a été créé avec l’argent du Fonds d’affectation spéciale Ukraine-OTAN. Par la suite, des cyber centres régionaux ont été créés à Soumy, à Dniepr (ex-Dnipropetrovsk, NdT) et à Odessa sur la base des divisions du DKIB des départements régionaux du SBU. Par exemple, à Soumy, l’unité est située dans un bâtiment de trois étages derrière le bâtiment principal du bureau du SBU dans la région de Soumy, au 32, rue Guérassime Kondratiev. Les services de renseignement roumains et la société informatique d’État Rasirom RA se sont occupés de l’équipement technique du centre. Ils dispensent une formation aux employés ukrainiens. En mai-juin 2019, l’un des groupes de stagiaires a réalisé un stage en Roumanie.

Bureau du SBU dans la région de Soumy

Depuis longtemps, il existe un type d’opération de renseignement distinct au sein du service d’information de l’administration des services des gardes-frontières d’Ukraine (c’est l’appellation du renseignement frontalier), appelé RCP (renseignement du cyber-espace). Les pirates frontaliers se spécialisent dans la pénétration des structures migratoires, militaires et douanières des États voisins.

En outre, en février 2020, un commandement des forces de communication et de cybersécurité a été créé au sein des forces armées ukrainiennes selon le modèle otanien. Les tâches de cette structure comprennent, entre autres, la lutte contre la propagande russe et la conduite de cyberattaques contre d’importantes installations d’État et militaires de la Russie, y compris les systèmes de contrôle, les institutions financières, les entreprises industrielles et énergétiques, les gares, les aéroports, etc.

Selon certaines information, les centres d’opérations psychologiques et d’information des forces des opérations spéciales pourraient devenir subordonnés à la nouvelle structure et plusieurs unités seront créées sur leur base, à l’instar des cybercentres de l’OTAN .

Dans le cadre du cyber-commandement des Forces armées ukrainiennes, il est également prévu de créer un cyber-champ de manœuvres pilote. Sur sa base, il est prévu de réaliser des tests d’outils de cyberintelligence, d’identifier les vulnérabilités des systèmes de protection des réseaux locaux, etc. L’Institut militaire Korolev à Jitomir est envisagé comme plate-forme possible pour son déploiement

Le chef du cyber-commandement était l’ancien chef de l’Institut militaire des télécommunications et de l’informatisation (VITI), le général de division Evgueni Stepanenko. Cet établissement d’enseignement assure la formation de spécialistes en informatique pour tous les services spéciaux ukrainiens. Auparavant, dans une interview avec les médias ukrainiens, Stepanenko s’était vanté des victoires des cadets du VITI dans des compétitions organisées selon le modèle des « Hackathons » de renommée mondiale. Il a également déclaré ouvertement que dans l’une des spécialisations, appelée « cybersécurité », ils formaient des hackers, « qui se battront à distance à l’aide de réseaux ».

Pirates informatiques indépendants

Pendant que je travaillais au SBU, j’avais une source très bien informée – un employé de la Direction des opérations spéciales de l’état-major, puis des Forces d’opérations spéciales des Forces armées. Je l’appellerai « Viktor », car cette personne se trouve actuellement en Ukraine. « Viktor » détenait des informations sur un groupe de pirates civils qui exécutaient diverses tâches de la Direction générale du renseignement. La plupart de cette équipe vivait à Odessa. « Viktor » me transmettait une partie des informations obtenues par les « hackers d’Odessa », pour une mise en œuvre ultérieure par le SBU. Et je dois dire qu’il y avait beaucoup d’informations. Je rendais compte de ma coopération avec lui au chef d’état-major du Centre antiterroriste, le colonel Kouznetsov.

Rapport sur le travail avec les pirates de la Direction générale du renseignement

Ces « génies de l’informatique » ont ouvert des centaines de boîtes aux lettres électroniques appartenant à diverses structures étatiques de RPD-RPL et de Russie, ainsi qu’à des citoyens ordinaires.

Ils n’hésitaient pas à pénétrer les comptes courriels de structures commerciales, poursuivant leurs propres intérêts égoïstes. Ils n’avaient pas peur de la responsabilité, car ils avaient une sorte d’immunité : leurs activités étaient couvertes par un département aussi solide que le renseignement militaire ukrainien. Soit dit en passant, parmi les centaines de boîtes aux lettres ouvertes, dont la liste m’a été en quelque sorte remise par « Viktor », il y avait notamment des employés de la société Burisma, désormais bien connue. Certes, à cette époque, ce nom ne me disait rien. Mais j’y reviendrai plus tard.

En plus de pénétrer les ordinateurs de structures de RPD-RPL et de Russie, ces personnes ont également piraté l’accès à des comptes courriels dans divers pays occidentaux. Après en avoir obtenu l’accès, ils créaient des soi-disant « miroirs » des boîtes aux lettres et ont ainsi pu pendant longtemps recevoir des copies des lettres de l’abonné piraté et lire régulièrement sa correspondance.

Ainsi, « Viktor », en se vantant, m’a informé que la Direction générale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense (GUR MO) a ainsi pu obtenir des informations importantes sur le travail des services frontaliers polonais, de la police roumaine et même pénétrer la base de données du service d’assurance sociale de l’un des États américains. Quand j’ai demandé s’ils avaient peur de la responsabilité de telles actions, « Viktor » a dit que les pirates informatiques travaillent sous des adresses IP russes et même si une cyberattaque est détectée, les traces pointeront toujours vers la Russie.

Soit dit en passant, les enseignants des cours OTAN de l’IASO en Lituanie ont parlé de la même tactique. Dans l’une des classes, lorsqu’il s’agissait de créer une image négative de la Russie aux yeux du public occidental, ils ont déclaré sans détour que l’un des moyens d’y parvenir était d’attaquer les différentes structures de l’Occident en laissant intentionnellement des traces indiquant l’implication de Moscou.

En soi, ces attaques sont un échec, elles ne causent pas de dégâts. Mais c’est précisément ce que personne ne leur demande. La tâche principale est d’induire les Européens en erreur et de discréditer la Russie.

Par exemple, en 2014-2015, lors de l’achat de serveurs et de noms de domaine, les pirates d’Odessa ont utilisé les données personnelles suivantes :

Dirk Lookoor, Irkoutsk, rue Petrova, 11, +72759345287

Oleg Kabanov, Moscou, rue Lénine, 24, 63, +74953578569

Roustem Ibragimov, Moscou, rue Roustaveli, 14, +74967877473

Pour autant que je sache, le paiement a été effectué en bitcoins. Pour les transactions, ils utilisaient généralement le service domain4bitcoins.com.

S’il s’agissait de phishing, des noms de domaine enregistrés ressemblaient à des ressources connues. Par exemple, pour le piratage de comptes sur Instagram, le domaine « imstogran.ru » a été loué, pour « odnoklassniki » (réseau social russe) – « odrokllasiniki.ru », etc.

Pour exécuter la majorité des attaques, les pirates d’Odessa ont loué des serveurs dans le centre de données « Rn Data » situé à Riga. Le propriétaire du service était Raitis Nugumanovs.

Raitis Nugumanovs

Dans leurs attaques, les pirates ont utilisé le logiciel du développeur russe Anton Gorbov, connu sur le réseau sous le surnom de Cerebrum. Il a développé ses outils de piratage pour le piratage de boîtes mail en 2012.

Anton Gorbov

Un officier du 2e département du GUR, le lieutenant-colonel Valery Seleznev, était en contact direct avec les « hackers d’Odessa ». Il leur attribuait des instructions et des tâches, et recevait des informations et du matériel de leur part. Il rendait compte directement au chef de département pour ce qui concernait cette part de son travail.

À cette époque, le chef du GUR, le général de division Pavlov ne comprenait pas la valeur des informations reçues et se méfiait des nouvelles méthodes de renseignement. Les informations obtenues restaient sur des disques et n’étaient pas utilisées. Par conséquent, Seleznev, son chef et plusieurs autres officiers de même idéologie ont recherché, sur une initiative personnelle, la meilleure utilisation de ces données : au Bureau des opérations spéciales du Ministère de la défense de l’Ukraine, et au SBU.

J’ai donc commencé à recevoir du matériel des « pirates d’Odessa ».

La situation a radicalement changé après que Valery Kondratiouk a pris la tête du GUR, en juillet 2015. Il a été transféré à ce poste élevé depuis le poste de chef du département de contre-espionnage du SBU. Vassily Bourba est devenu son adjoint peu après. Ils ont compris l’importance du travail des hackers externes dans l’intérêt du renseignement. Bourba a commencé à superviser personnellement cette activité et à donner des instructions aux hackers.

Je suppose qu’à l’initiative de Kondratiouk et de Bourba, ils ont commencé à les envoyer non seulement accéder aux comptes courriels, mais aussi mener des cyberattaques plus complexes qui faisaient partie d’opérations d’information spéciales à grande échelle. La collaboration avec les pirates civils se poursuit à ce jour. Je sais qu’en 2019-2020, il y a eu plusieurs attaques très remarquées dans lesquelles des pirates ukrainiens étaient impliqués. J’en parlerai plus en détail.

République tchèque, Konev, coronavirus et pirates ukrainiens

En 2020, les services de renseignement occidentaux et ukrainiens ont mené une opération pour influencer l’opinion publique et le leadership militaro-politique des pays européens à l’aide d’attaques de pirates contre le ministère tchèque de la Santé et les hôpitaux impliqués dans la lutte contre le coronavirus. Le journal « Moskovsky Komsomolets » a été le premier à mettre en évidence des traces ukrainiennes dans cette affaire.

Au début du mois d’avril de cette année, les relations entre Moscou et Prague se sont exacerbées à l’occasion du démantèlement du monument au maréchal Konev (qui a mené la libération de la Tchécoslovaquie des forces nazies, NdT). Le 16 avril, les services de renseignement ukrainiens ont lancé une attaque contre des installations du ministère tchèque de la Santé.

Les services de renseignement américains se sont immédiatement joints à eux, qui, bien sûr, savaient que d’autres attaques étaient également en préparation, et le même jour, ils l’ont signalé à leurs homologues tchèques. Le fait que les Américains contrôlent complètement tous les services secrets ukrainiens n’est plus un secret, je le sais de source sûre.

Le 17 avril, des cyberattaques contre l’aéroport Havel de Prague et plusieurs hôpitaux de la ville ont été annoncées.

Le 20 avril, le journal tchèque Lidové Noviny (journal du peuple), qui fait partie de la holding média du Premier ministre du pays, Babich, a soudainement accusé les services secrets russes d’attaque, citant (!) des sources non nommées des services secrets locaux. Dans le même temps, le gouvernement de la République et le chef du comité national de cybersécurité, le général Řéha, ont refusé de confirmer ces informations, apparemment afin d’éviter de les accuser ultérieurement de déclarations non fondées.

Le même jour, l’ambassadeur d’Ukraine en République tchèque Evguéni Perebynis, ancien propagandiste en chef du ministère des Affaires étrangères et ancien chef du département de la politique de l’information, n’a pas résisté et s’est adonné à la provocation. Il a été le premier de tous les responsables étrangers à blâmer directement la Russie et a offert son aide à Prague pour enquêter sur les incidents et combattre les menaces russes. Ensuite, les médias de propagande ukrainiens se sont activement associés, mettant en actions leur artillerie lance-fakes à propos de « l’agression russe ».

Les pirates ukrainiens ont tenté de laisser des traces qui pourraient en quelque sorte jeter une ombre sur la Russie. Qu’ont-ils fait pour cela ?

Comme annoncé, l’argument le plus important était que les adresses IP à partir desquelles l’attaque a été menée, étaient des adresses IP russes. Mais même moi, n’ayant pas de connaissances approfondies en informatique, j’ai découvert sur Internet que les pirates cachent toujours leurs vraies adresses IP. Et ce n’est pas du tout difficile ( 1, 2 ). Pour ce faire, ils utilisent diverses méthodes, y compris les services de VPN, comme le font les résidents ordinaires d’Ukraine pour se connecter à Odnoklassniki et Vkontakte (réseau russes qui demeurent populaires en Ukraine malgré leur blocage, NdT). Par conséquent, les adresses IP russes sont plus susceptibles de signaler que l’on cherche à piéger la Russie.

Naturellement, les agences de renseignement et les experts en cybersécurité en sont bien conscients. Par conséquent, je considère que les déclarations du directeur technique de la célèbre société antivirus ESET Dvořak sur la trace « russe » sont politiquement biaisées. S’il est sous la coupe du renseignement américain, je ne peux que sympathiser avec lui. Ils ne le lâcheront certainement jamais.

Certaines instructions en russe pour l’utilisation de virus informatiques et la conduite d’attaques étaient également appelées un argument démontrant l’implication russe. Ici, rappelons que pour les spécialistes ukrainiens, le russe est en fait leur deuxième langue maternelle. Je peux dire pour moi-même que peu importe comment ils ont forcé le SBU à écrire des documents en ukrainien, dans la vie de tous les jours, la plupart des employés parlaient toujours russe.

Je pense que toute cette provocation a été menée par les services de renseignement américains. La trace occidentale s’est clairement manifestée lorsque les médias, apparemment, pour renforcer l’effet, ont jeté des informations sur l’arrivée de « tueurs » venant de Russie, à Prague, qui étaient sur le point de liquider le chef de l’un des arrondissements de Prague, Kolarge, qui a été l’initiateur de la démolition du monument à Konev. De toute évidence, les lecteurs ont dû établir des parallèles avec l’affaire Skripal, et enfin s’assurer de l’implication et de la mauvaise intention de la Russie. Mais c’était trop. Cette histoire bidon a atteint un point d’absurdité et a pleinement révélé les véritables objectifs de la provocation.

Quant aux Ukrainiens, ils se sont vu confier le rôle de « sous-traitants » par les Américains, permettant ainsi à ces derniers « de ne pas se salir les mains ».

Le soutien des médias a impliqué des moyens de propagande ukrainiennes, telles qu’Inforesist, Hromadske, et le Courrier d’Odessa. Ce sont les premiers en Ukraine à avoir publié des accusations contre la Russie et à rédiger régulièrement des mises à jour à mesure que le scandale se développait. Les « Centres d’opérations psychologiques et d’information » (TsIPSO) des forces spéciales ukrainiennes ont également contribué. Le 83e TsIPSO (basé à Odessa), qui a récemment été entièrement dévoilé sur Internet, a travaillé sur ce sujet sur des comptes contrôlés, par exemple, sur le portail Enigma, ainsi que par l’intermédiaire du blogueur contrôlé Alexandre Kovalenko, qui gère le blog « Odessite en colère ».

Le piratage des serveurs de Burisma – l’attaque qui n’a pas eu lieu

De même, les services de renseignement ukrainiens et leurs pirates ont été entraînés dans les jeux politiques internes des Américains.

En janvier 2020, la société informatique américaine Area 1, peu connue, a publié un bref rapport sur la manière dont des pirates informatiques avaient tenté d’accéder aux ordinateurs du producteur de gaz ukrainien Burisma. La Russie a été nommée responsable de la cyberattaque. Toutes les preuves, comme d’habitude, se résumaient au fait que seuls les Russes font cela, et seuls les pirates russes avaient besoin de preuves compromettantes sur Hunter Biden. Pourquoi les ordinateurs Burisma devraient-ils contenir des informations compromettantes sur le fils de l’ancien vice-président des États-Unis ? Lisez à ce sujet dans l’une de mes enquêtes passées ici .

Après la publication d’un rapport insignifiant avec des accusations absolument infondées, tous les médias américains sympathisant avec les démocrates, comme une copie conforme, ont rapporté au public les relations de Trump avec les pirates russes et le gouvernement russe. Naturellement, pas un seul journaliste américain « indépendant » n’était gêné que ce rapport et ses auteurs soient liés main dans la main au principal bénéficiaire de ce scandale – le Parti démocrate américain.

Le directeur d’Area 1, Oren Falkowitz, est un donateur du Parti démocrate et travaille même comme consultant en cybersécurité au siège de la campagne de Biden. Et auparavant, il était un employé du Cyber Command et de la NSA. Aucune question ! De plus, le directeur de la recherche et du développement d’Area 1 est le démocrate « à plein temps » John Morgan, qui est également membre du Sénat du New Hampshire (23e circonscription), et avant cela, il a été longtemps sous-traitant du département américain de la Défense. Malheureusement, aucun « journaliste » n’a prêté attention à ces modestes détails.

Mais le fait est que toute cette histoire s’est produite à la veille du vote sur la destitution de Trump au Sénat américain, et les représentants du Parti démocrate devaient de toute urgence trouver de nouvelles « preuves » de la collusion du président américain avec la Russie. Toute une opération a été mise en œuvre. Mais, comme nous le savons maintenant, cela n’a pas aidé. Le Sénat a levé tous les soupçons contre Trump.

Aux États-Unis, une telle ingérence dans les processus politiques pourrait avoir de graves conséquences juridiques. Par conséquent, les démocrates, en utilisant leurs relations avec le département d’État et la communauté du renseignement, ont connecté les agences de renseignement ukrainiennes et leurs pirates pour simuler une attaque contre Burisma. Très probablement, ce sont eux qui ont créé les faux sites et les lettres pour une attaque de phishing et ont tenté de laisser des « traces russes », qui ont ensuite été mentionnées par Area 1. Par exemple, le rapport a déclaré que les pirates informatiques utilisaient les ressources du géant informatique russe Yandex comme service de messagerie pour les courriers de phishing. Pour les besoins d’Area 1, c’était suffisant.

Mais tout expert indépendant confirmera que cela ne semble pas du tout convaincant, et il est absurde de tirer des conclusions sur la responsabilité de quelqu’un sur de telles indications. En principe, toutes les accusations et tous les arguments de piratage de haut niveau contre la Chine, l’Iran, la Russie et la Corée du Nord sont basés sur des hypothèses, des conjectures et d’autres éléments « highly likely » (« hautement probable », référence à des accusations britanniques lancées sans preuves contre la Russie, NdT).

Les médias de propagande ukrainiens, comme Inforesist et Hromadske, ont été parmi les premiers à informer leurs lecteurs de la cyberattaque présumée contre Burisma. Ensuite, la police ukrainienne s’est impliquée, a ouvert un dossier sur ces attaques et a même demandé l’aide du FBI. Cependant, depuis lors, personne n’a entendu parler des résultats de l’enquête et il est peu probable qu’ils entendent.

Il est intéressant de noter que Burisma elle-même est resté à l’écart de tout ce bruit médiatique et n’a même pas confirmé le piratage de ses serveurs. Karina Zlotchevskaïa, membre du conseil d’administration et fille du propriétaire majoritaire de la société Nikolaï Zlotchevski, a refusé de commenter l’incident.

Quant à l’Ukraine, cette opération d’influence peut être considérée comme un nouvel épisode de l’ingérence du pays dans les processus politiques intérieurs américains avec le dévoilement de la « caisse noire » de Ianoukovitch (pendant la campagne présidentielle américaine de 2016, cet incident a contraint Paul Manafort, qui dirigeait la campagne de Trump, à la démission, NdT).

Poseurs de bombes polonais

Je connais une opération d’information que les pirates ukrainiens ont menée de manière indépendante, sans en avoir reçu l’assignation par Washington. L’objectif était également de faire accuser la Russie et d’exacerber ses relations avec l’un des États européens. Cette fois avec la Pologne.

En mai de cette année, les médias polonais, comme d’habitude en référence à des sources anonymes, ont rapporté qu’en 2019, les services spéciaux russes ont utilisé leurs anciens comptes internet déjà connus pour pousser des « internautes » à envoyer des alertes à la bombe dans des écoles polonaises lors des examens finaux. Les « internautes » en question sont des auteurs anonymes du forum polonais Lolifox. En avril-mai 2019, ils ont discuté et envisagé d’envoyer de fausses alertes à la bombe dans des écoles. Le site a été supprimé, mais sa copie archivée avec toute la correspondance de ces « poseurs de bombes » a été conservée.

Au total, près de 700 écoles ont reçu de telles alertes à la bombe. Le forum était considéré comme anonyme, aucune trace n’a pu être trouvé, et encore moins les auteurs. Près d’un an plus tard, la Russie en a été accusée .

Mais, selon mes informations, une telle provocation aurait pu être perpétrée par des pirates ukrainiens travaillant pour des services secrets. Lors d’une correspondance avec des utilisateurs de Lolifox en avril-mai 2019, ils ont parfois publié des articles sur l’implication dans les fausses alertes à la bombes de pirates russes, du FSB et de Poutine. Mais personne n’a mordu, aucune accusation n’a été portée contre la Russie, et les auteurs des messages sur le forum n’ont même pas répondu à ces intox.

Fragments de la correspondance des utilisateurs du forum Lolifox, expliquant comment envoyer une lettre de menace de façon anonyme en passant par TOR En conséquence , près de 700 établissements d’enseignement dans toute la Pologne ont reçu des alertes.

Après presque un an, ils ont décidé de revenir sur ce sujet, et le 18 avril 2020, sur un portail anonyme Pastebin, les pirates ukrainiens ont publié une liste d’adresses IP qui semblaient appartenir aux utilisateurs de Lolifox. Du moins, c’est ce qui a été dit. Et dans cette liste, des experts anonymes qui ont procédé à une « analyse détaillée » de l’attaque ont trouvé le s adresses IP « bien connues » des services secrets russes.

Publication d’adresses IP sur le portail anonyme Pastebin

La campagne autour de ce scandale a été promue par les médias et les portails faisant partie du système de guerre psychologique et d’information de l’Ukraine. Par exemple, l’un des premiers rapports d’accusations contre la Russie a été publié par le même Alexandre « Odessite en colère » Kovalenko, qui travaille pour le 83e Centre d’opérations psychologiques d’information des forces armées ukrainiennes. Et le commentaire sur la radio polonaise a été donné par le rédacteur en chef de « Stop Fake » Pokora, qui, bien sûr, « savait de façon certaine » que la Russie était derrière les attaques. Il est symptomatique que les responsables politiques, comme dans d’autres incidents, n’ont ni confirmé ni commenté les allégations contre la Russie. Ils étaient parfaitement au courant de leur absence de fondement.

Schéma chronologique de la provocation des fausses alertes à la bombes dans les écoles polonaises, en mai 2019, et mise en œuvre d’attaques médiatiques sur ce sujet par l’Ukraine dans les mois suivants.

Il n’y a strictement aucune preuve de liens entre la Russie et ces courriels anonymes. Aucun argument n’a été avancé en faveur de l’authenticité de la liste d’adresses IP publiée, qui, apparemment, a constitué la base de l’enquête. Pourquoi tout le monde devrait-il croire que ces enregistrements appartiennent aux mêmes auteurs de Lolifox qui ont discuté de la diffusion des alertes à la bombes ? Personne n’a pris la peine d’expliquer cela.

En fait, la liste des adresses IP russes a été compilée par des employés des services secrets ukrainiens dans un ordre absolument aléatoire en utilisant les services Internet ( 1 , 2 , 3 ) qui fournissent ces informations. Néanmoins, pour les enquêteurs polonais, ce fut l’occasion de rendre compte de leurs succès et de clore ce dossier sans issue dans le sillage de la cyber-hystérie anti-russe.

À son tour, le gouvernement polonais a profité de la situation pour augmenter la cote électorale du gouvernement actuel. En mai de cette année, une élection présidentielle devait avoir lieu et le président Andrzej Duda a construit sa campagne pour rallier les Polonais contre « l’ennemi principal ». Bien sûr, la Russie a été désignée comme ennemie. Dans le cadre d’un tel concept, la provocation ukrainienne s’est avérée bénéfique pour la campagne électorale de Duda, qui a utilisé et hyperbolisé l’histoire des « cybermenaces venant de l’Est » comme principale tendance de la rhétorique électorale (depuis Duda a été réélu, NdT).

La pandémie de COVID-19 a contraint les Polonais à reporter la date des élections à la fin juin, mais dans ce contexte, le 12 mai, le président polonais a approuvé une nouvelle stratégie de sécurité nationale, dans laquelle la Russie a été officiellement nommée le principal adversaire du pays.

En plus d’influencer les opérations à l’aide des technologies informatiques modernes, les agences de renseignement ukrainiennes ont travaillé dans le registre classique des méthodes d’influence.

Département principal du renseignement ukrainien

La Direction générale du renseignement (GUR) du Ministère ukrainien de la défense est engagée dans la propagande à l’étranger par le biais de ses services. Ce service de renseignement a été chargé d’introduire activement dans l’esprit des partenaires étrangers l’idée de fournir une assistance militaire et financière à l’Ukraine afin de contrer « l’agression » de la Russie. À cette fin, le GUR, par exemple, en utilisant l’outil StratCom de « communication gouvernementale », transmet systématiquement à ses partenaires occidentaux des informations qui diabolisent la Russie et encouragent les pays occidentaux à renforcer les mesures anti-russes.

Grâce à des attachés militaires dans des pays étrangers, le GUR diffuse des informations erronées sur la Russie et la guerre dans le pays en payant les publications dans la presse locale. En règle générale, les représentations étrangères, à de rares exceptions près, n’écrivent pas elles-mêmes des articles à publier dans les médias. Il leur est demandé de prendre des documents sur des sites gérés par des spécialistes de l’IPSO, par exemple Inform Napalm, Information Resistance, Censor et le blog de la plate-forme Medium, « George Maison ».

Mais ces ressources s’adressent principalement au consommateur ukrainien national et sont ridiculement remplies de thèses de propagande et de slogans dans le style de l’agitation anti-impérialiste soviétique. Par conséquent, les médias étrangers ne sont pas disposés à coopérer avec les attachés militaires ukrainiens et les documents sont souvent publiés sur des portails de seconde classe sur Internet. Mais cela n’empêche pas les membres des services de renseignement d’envoyer des rapports de victoire à Kiev.

En outre, les attachés militaires ukrainiens tentent d’organiser des événements publics dans des pays étrangers. Par exemple, l’attaché au Kazakhstan, le lieutenant-général Metelap (soit dit en passant, l’un des chefs du GUR MO) devait donner une conférence à l’armée kazakhe sur « l’agression russe contre l’Ukraine ». Cependant, il n’y est pas parvenu, le ministère de la Défense du Kazakhstan a refusé son initiative.

Service de renseignement extérieur

Je ne connais pas très bien les activités du Service de renseignement extérieur (SVR) ukrainien dans le domaine de la communication stratégique. De par la nature de mon service, je n’ai pas eu à croiser de tels spécialistes du SVR. Il est logique que même après avoir déménagé en Russie, je n’ai pas eu de contacts et de sources dans cette structure, contrairement à d’autres organismes et services.

D’après les informations générales qui ont circulé entre les officiers du SBU, je sais que des officiers du renseignement du SVR ont participé à la campagne d’information lors du référendum néerlandais sur l’accord d’association entre l’Ukraine et de l’UE. Et ils ont ensuite contribué à discréditer Nord Stream-2. Le service a tenté de parvenir à une décision des Européens qui serait bénéfique pour l’Ukraine sur la construction d’une nouvelle branche de gazoduc. Cependant, les officiers de renseignement ukrainiens n’ont pas réussi à obtenir beaucoup de succès. La construction n’a été suspendue qu’après l’introduction des sanctions américaines.

Service de sécurité de l’Ukraine

Il semble que le Service de Sécurité de l’Ukraine (SBU) est celui qui est allé le plus loin sur la voie des opérations spéciales d’information envers les Européens. Je connais beaucoup d’entre eux personnellement. Sous la direction de Vassily Gritsak, le SBU a simplement sombré dans la création de fausses informations pures et simples. Par exemple, lors des attentats terroristes à l’aéroport et au métro de Bruxelles au printemps 2016, lorsque le chef du SBU a annoncé l’implication de la Russie.

L’affaire Grégoire Moutaux

Pour manipuler l’opinion publique européenne, le SBU joue activement la carte du terrorisme. Prenons par exemple le cas du « terroriste » français Grégoire Moutaux.

En 2016, il a été arrêté à la frontière de l’Ukraine et de la Pologne alors qu’il tentait de faire passer des armes en contrebande et a été accusé d’avoir préparé des attentats terroristes lors de l’Euro 2016. Le chef du SBU Vassily Gritsak a personnellement déclaré que le personnage prévoyait 16 attaques en France et avait pour but d’acquérir des armes et des explosifs.

Cependant, d’autres événements indiquent clairement que tout ce qui s’est passé avec Moutaux était une opération spéciale planifiée du SBU, au cours de laquelle le citoyen français a été simplement piégé. Un agent du SBU Mikhaïl Zoubov, citoyen ukrainien, qui a ensuite été liquidé pour qu’il ne puisse pas révéler toutes les circonstances de cette sale affaire, a participé à cette opération spéciale.

En passant, en plus de Zoubov lui-même, un ancien soldat du régiment Azov, sa femme et sa fille de 4 ans ont été tués. De plus, l’enquête a immédiatement signalé que Zoubov lui-même était le tueur. Cependant, un grand nombre d’incohérences dans l’affaire pénale permet de douter raisonnablement des conclusions de l’enquête officielle.

Il y avait tellement d’incohérences dans l’affaire Moutaux que même le tribunal ukrainien n’a pas suivi l’accusation du SBU : Moutaux n’a été condamné qu’à 6 ans. Convenez que pour un terroriste qui a planifié 16 attentats terroristes en France et un passeur d’armes, il s’agit d’une peine anormalement légère.

Désinformation des services secrets polonais et tchèques

La question ne se limitait pas à espionner les structures de pouvoir des États européens. Le SBU a mené des opérations actives pour désinformer les services secrets et la direction militaire des pays de l’UE. À cet égard, le document du Département de la protection de la souveraineté de l’État (DZNG) du Service de sécurité d’Ukraine dans le cadre de l’affaire de recherche de contre-espionnage (DKP) « Polyglotte » n ° 1981 est intéressant.

Document du Département pour la protection de la souveraineté de l’État (DZNG) du SBU

Dans le cadre du DKP indiqué, le SBU a introduit en 2016 son agent – pseudonyme « Scythe » – dans le réseau de renseignement tchèque et polonais. Par son intermédiaire, le SBU a fourni aux services secrets des pays de l’UE des matériaux tendancieux, de désinformation ou à caractère compromettant sur les événements de la zone de l’OAT (zone de combat avec les républiques de Donetsk et de Lougansk, NdT). Avec l’aide de « Scythe » et de la technologie StratCom appliquée pour diffuser la désinformation, la partie ukrainienne avait l’intention de discréditer en UE les forces pro-russes et, dans ce contexte, de placer l’Ukraine sous un jour favorable.

Il n’est probablement pas nécessaire de mentionner une fois de plus que sur la base de documents de renseignement, les chefs d’État prennent des décisions politiques importantes. Et pas toujours irréprochable.

Espionnage en Pologne

Les actions des dirigeants polonais en général me causent parfois de la confusion. Et le fait n’est pas que la Pologne soutient l’Ukraine, où les sentiments nationalistes et même nazis, y compris anti-polonais, se renforcent constamment. Le fait est que la Pologne appelle « allié » un pays dont les services secrets contrecarrent les politiques de la Pologne, notamment par le biais d’activités de renseignement actives. Dans les rapports du SBU, du SVR et du GUR, les informations sur la question polonaise arrivent en deuxième position après le Donbass et la Russie.

Voici, par exemple, un document secret de l’administration régionale de Lvov du SBU de juillet 2014. Pendant cette période, l’Ukraine avait vraiment besoin d’un soutien étranger et l’a demandé à de nombreux pays, dont la Pologne. Et dans le même temps, le Service de sécurité a régulièrement mis en œuvre « des mesures de contre-espionnage pour contrer les activités anti-ukrainiennes des organisations gouvernementales et non gouvernementales en Pologne ».

En particulier, dans le cadre de cette tâche, les services de renseignement ukrainiens ont collecté des informations en utilisant les « capacités opérationnelles disponibles » sur la composition, la taille et les plans de réforme des forces armées polonaises. Ces activités de renseignement contre l’allié du SBU se sont fait sous couverture « d’activité de contre-espionnage afin de contrer les activités et intentions des organisations non gouvernementales du pays voisin … afin d’empêcher les représentants du public polonais de se laisser entraîner dans des activités au détriment des intérêts nationaux » de l’Ukraine. Bien que, vous devez admettre qu’obtenir des plans sur la réforme des forces armées polonaises n’a pas grand-chose à voir avec le fait de contrer le travail du secteur non gouvernemental.

Document secret du bureau régional de Lviv du SBU

Depuis lors, rien n’a changé. Au niveau officiel, Kiev déclare amitié et entraide, et au niveau opérationnel, elle mène des activités de renseignement et subversives contre les « organisations gouvernementales et non gouvernementales » de Pologne.

Liberté d’expression à l’ukrainienne

Puisque j’ai déjà mentionné la République tchèque, je vais donner un autre exemple illustratif de la manière dont les autorités ukrainiennes et les militaires ont mené une sorte d’opération d’information. Mais cette fois, l’affaire ne concernait pas la diffusion de fausses informations, mais plutôt la dissimulation de la vérité.

En octobre 2016, une lettre « concernant les activités anti-ukrainiennes d’un représentant des médias étrangers dans la région de l’OAT » a été envoyé du siège du Centre antiterroriste du Conseil de sécurité d’Ukraine.

Information pour la direction de l’OAT

La lettre indique que le représentant de la télévision tchèque Miroslav Karras, ayant une accréditation officielle pour travailler dans la zone de l’OAT, recueille des « informations biaisées » dans l’intérêt des médias russes.

Ses liens avec Lifenews et Russia Today ont été inventés, car à cette époque, c’était considéré comme un motif suffisant pour la détention et l’interrogatoire d’une personne. En fait, M. Karras posait des questions inconfortables et voulait objectivement montrer la guerre telle qu’elle est, et non la version officielle de Kiev. Et un tel reportage aurait pu réellement apparaître à la télévision tchèque. Cela ne convenait pas aux agents du SBU dans la zone de l’opération antiterroriste, qui auraient dû faire mine basse pour ne pas avoir empêché la fuite de la vérité sur ce qui se passe dans le Donbass.

Le siège du « Centre Anti-terroriste » a proposé d’autoriser l’application de mesures contre le journaliste tchèque conformément à l’article 14 de la loi ukrainienne sur la lutte contre le terrorisme. De quoi parle l’article ? L’article 14 sur « Le régime dans la zone de l’OAT » décrit quelles mesures peuvent appliquer les forces de sécurité. En particulier :

« Dans la zone de l’opération anti–terroriste, des restrictions aux droits et libertés des citoyens peuvent être introduites temporairement.

Afin de protéger les citoyens, l’État et la société contre les menaces terroristes dans le cadre d’une longue opération anti-terroriste, exceptionnellement, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente loi, la détention préventive des personnes impliquées dans des activités terroristes peut être effectuée pour une période de plus de 72 heures, mais pas plus de 30 jours. »

Et dans la zone de l’OAT il y a eu des interrogatoires de personnes dissidentes, comme j’en ai déjà parlé dans une interview concernant la « bibliothèque » de l’aéroport de Marioupol. Cela se faisait généralement de façon arbitraire et violente.

Ce sont les mesures que les employés du SBU voulaient appliquer à un journaliste de l’Union européenne, qui, je rappelle, avait une accréditation officielle pour travailler dans la zone de l’OAT.

Résumé

Tout ce qui précède indique une chose – le gouvernement ukrainien, utilisant des structures étatiques et non étatiques, essaie systématiquement et systématiquement d’influencer l’opinion des citoyens européens et même des États-Unis afin d’introduire dans leur esprit des messages bénéfiques pour l’Ukraine.

En même temps, le gouvernement ukrainien ne dédaigne rien – ni provocations franches, ni manipulation des faits, ni désinformation directe.

Ainsi, une situation paradoxale se présente. Une partie importante des efforts de l’Ukraine dans le domaine de la communication stratégique est financée par l’Occident. Il s’avère donc que les pays occidentaux financent eux-mêmes la guerre de l’information et les opérations d’influence qui sont menées contre eux-mêmes.

Vassily Prozorov

Source : UKR-LEAKS

Article reproduit ici avec l'aimable autorisation de son auteur.

Personnes

Evguéni Perebynis – Ambassadeur d’Ukraine en République tchèque, Chef du Département de la politique d’information du Ministère des affaires étrangères de l’Ukraine (2013-2015)

Vassil y Gritsak – ancien chef du Service de sécurité de l’Ukraine (2015-2019)

G. Kouznetsov – colonel, chef de cabinet du Centre antiterroriste du Service de sécurité de l’Ukraine (2006-2010, 2015 à aujourd’hui)

Valery Kondratiouk – Chef adjoint de l’administration présidentielle de l’Ukraine en 2016-2019, chef de la direction principale du renseignement en 2015-2016, chef du département de contre-espionnage de la SBU en 2014-2015, lieutenant-général.

Vassily Bourba – Chef de la Direction générale du renseignement du Ministère de la défense de l’Ukraine depuis 2016, colonel général.

Oleksandr Metelap – Lieutenant-général, attaché de défense au Kazakhstan, ancien chef de la principale direction du renseignement de l’Ukraine

Iouri Pavlov – Général de division, ancien chef de la principale direction du renseignement de l’Ukraine (2014-2015)

Valery Seleznev – lieutenant-colonel, officier du 2e département de la Direction générale du renseignement d’Ukraine

Evguéni Stepanenko – Général de division, chef du commandement des troupes des communications et de la cybersécurité depuis février 2020, chef de l’Institut militaire des télécommunications et de l’informatisation (2016-2020)

Alexandre Kovalenko, agent des services spéciaux ukrainiens, auteur du blog « Odessite en colère »

Raitis Nugumanovs, propriétaire du centre de données de Riga, où des pirates ukrainiens ont loué des serveurs pour mener des cyberattaques.

Anton Gorbov – programmeur russe, auteur d’un logiciel de piratage de boîtes aux lettres électroniques

Organisations

Conseil de sécurité nationale et de défense (SNBO) – l’organe de coordination sous la présidence de l’Ukraine sur les questions de sécurité nationale et de défense de l’Ukraine

Le Ministère des affaires étrangères (MAE) est l’organe exécutif de l’Ukraine, mettant en œuvre la politique de l’État dans le domaine des relations extérieures de l’Ukraine avec d’autres États, ainsi qu’avec des organisations internationales.

Le Service de sécurité de l’Ukraine (SBU) est une agence spéciale d’application de la loi conçue pour assurer la sécurité de l’État du pays. Soumis au président de l’Ukraine.

Le Service de renseignement extérieur d’Ukraine (SVR) est une autorité étatique ukrainienne qui mène des activités de renseignement dans les domaines politique, économique, militaro-technique, scientifique, technique, de l’information et de l’environnement

La Direction générale du renseignement (GUR) est un organisme de renseignement militaire du Ministère ukrainien de la défense, qui exerce des fonctions de renseignement dans les domaines militaire, militaro-politique, militaro-technique, militaro-économique, de l’information et de l’environnement.

Centres d’opérations psychologiques et d’information (CIPSO) – unités militaires des Forces d’opérations spéciales des Forces armées ukrainiennes, responsables de la conduite de la guerre de l’information.

Le Commandement des troupes des communications et de la cybersécurité est une structure des Forces armées ukrainiennes conçue pour assurer les communications, assurer la sécurité des réseaux informatiques, et mener des cyberattaques.