Proche-Orient : l'analyse crue de Jean-Louis Bourlanges.

« Le Hamas met en scène les pires violences sur les populations dans le seul but d’effrayer et d’intimider : c’est du terrorisme. Le Hamas ne fait la guerre qu’aux civils, c’est la définition même et dans son extension maximale du crime de guerre ! Les fidèles du Hamas n’hésitent pas à appeler non pas uniquement à la disparition de l’État d’Israël, mais à l’élimination des Juifs en tant que Juifs ! C’est l’expression même d’une volonté de génocide porteuse d’un crime contre l’humanité. Face à une telle entreprise. Israël dispose d’un droit absolu à se défendre. » (Jean-Louis Bourlanges, le 23 octobre 2023 dans l'hémicycle).