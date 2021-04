Provocations de navires civils et militaires étrangers contre la flotte qui construit Nord Stream 2

Le 1er avril 2021, la société Nord Stream 2 AG s’est plainte publiquement dans les médias des provocations organisées par des navires civils et militaires étrangers, et entre autre polonais, contre la flotte qui finit actuellement la construction du gazoduc Nord Stream 2.

Il semble que certains pays, Pologne en tête, ne digèrent toujours pas le fait que la construction du gazoduc Nord Stream 2 se poursuit. N’arrivant pas à faire plier la Russie par les sanctions, on dirait que certains ont décidé de passer à des méthodes plus « physiques ».

En effet, le directeur de Nord Stream 2 AG, Andreï Minine, a dénoncé hier le fait que la flotte chargée de finir la construction du gazoduc, fait l’objet de provocations régulières de la part de navires civils et militaires étrangers.

« Nous parlons de provocations clairement planifiées et préparées, utilisant aussi bien des navires de pêche que des navires militaires, des sous-marins et des avions, afin d’entraver la mise en œuvre du projet économique. Il s’agit peut-être du premier cas de ce genre, sans précédent dans l’histoire », a-t-il déclaré.

Ainsi, le 22 février, un navire de pêche polonais, le SWI-106 a pénétré par le sud dans la zone de travail de la flotte alors qu’elle posait des conduites du gazoduc Nord Stream 2 au sud de l’île danoise de Bornholm.

La flotte de construction essaye alors d’établir un contact radio, en vain. Le navire de pêche polonais ne répond pas et continue de se rapprocher. Un navire de ravitaillement de la flotte fait alors marche arrière pour servir de bouclier et protéger la barge qui pose les tuyaux.

« Les tentatives répétées d’établir un contact radio avec lui ont échoué. Dans cette situation, le navire de ravitaillement Vladislav Strijev a été contraint de faire marche arrière, ce qui a entraîné la collision du SWI-106 avec le Vladislav Strijev. Après la collision, le capitaine du navire de pêche a pris contact et a reconnu sa culpabilité dans l’incident (enregistrement audio disponible). Sans les actions résolues du navire de ravitaillement, la collision aurait touché la barge de pose de tuyaux Fortuna. Une protestation maritime a été déposée par l’intermédiaire du consulat russe en Allemagne au sujet de cet incident », déclare le directeur de Nord Stream 2 AG.

La collision a été enregistrée par une caméra installée sur le Vladislav Strijev, en voici une copie :

Comme on le voit le bateau de pêche polonais est allé jusqu’à percuter le navire de ravitaillement. Si cela avait été la barge qui pose les tuyaux, les dégâts auraient pu être catastrophiques.

Si la compagnie Nord Stream 2 AG n’a pas fait de scandale immédiatement, c’est parce qu’elle pensait à un incident isolé. Mais trécemment, la société a compris qu’il s’agissait de provocations organisées.

En effet, dès la seconde moitié du mois de mars, le nombre de vols à basse altitude effectués par des avions étrangers au-dessus des navires qui posent les conduites a augmenté. Les avions anti-sous-marins polonais PZL-Mielec M-28B1 Rbi effectuaient régulièrement des survols à basse altitude et à courte portée des navires de la flotte Nord Stream 2.

On peut voir un de ces survols à partir de 12 secondes dans cette vidéo :

Puis le 28 mars, un sous-marin non-identifié, en position de surface, est apparu dans la zone de protection du Fortuna, à moins d’un mile. À une telle distance, le sous-marin aurait pu toucher les lignes d’ancrage de la barge qui pose les conduites et endommager le gazoduc Nord Stream 2.

« Étant donné que les lignes d’ancrage du Fortuna sont situées à plus d’un mille, les actions du sous-marin auraient pu détruire l’ensemble du système de positionnement des ancres de la barge qui pose les conduites et endommager le gazoduc », a déclaré un spécialiste.

Le lendemain de cette visite surprise d’un sous-marin, c’est un navire de guerre polonais (numéro 823) qui a effectué des manœuvres autour du Fortuna, obligeant le navire de ravitaillement Sauveteur Karev à naviguer parallèlement au navire de guerre pour protéger la barge.

Puis le 30 mars, le radar de nuit du Sauveteur Karev détecte deux objets à proximité dont un qui se dirigeait vers le Fortuna et ne répondait pas aux appels radio, comme lors de l’incident du 22 février. Le navire ravitailleur est alors envoyé pour intercepter l’intrus, projecteurs allumés pour attirer l’attention.

Comme lors de l’incident de février, il s’agissait d’un bateau de pêche, qui voyant que sa manœuvre était découverte, a changé de cap et est parti vers le sud sans répondre aux appels radio de la flotte Nord Stream 2. Le deuxième navire qui semblait attendre le premier au sud-ouest du Fortuna est également parti sans répondre aux appels radio.

« Les actions des navires de guerre et des avions, ainsi que des navires civils d’États étrangers, qui violent la zone de protection de la construction du projet international, ne répondent pas aux demandes et s’approchent de la barge de pose de tuyaux à une distance dangereuse, sont irresponsables et inacceptables. Ils créent une menace réelle de situations d’urgence aux conséquences imprévisibles », a ajouté M. Minine.

Il semble que c’est ce dernier incident, ainsi que le ballet des avions, navires de guerre, et même sous-marin, qui a convaincu la société Nord Stream 2 AG que l’incident de février n’était pas un accident isolé, mais qu’il faisait partie d’une série de provocations, poussant la société à dénoncer publiquement ces faits.

Sans surprise la Pologne a nié que sa marine menait des provocations contre la flotte Nord Stream 2, mais a admis que ses avions effectuaient régulièrement des vols de patrouille de reconnaissance dans la mer Baltique.

Sauf que deux attaques de bateaux de pêche (qui ne répondent pas aux appels radio, sauf lorsque l’un d’eux a percuté un des navires de la flotte Nord Stream 2) en un mois, ça fait beaucoup. Surtout que la barge qui pose les conduites, est énorme. Le Fortuna fait quand même presque 170 m de long, il comporte un héliport, et la nuit il est illuminé comme un sapin de Noël ! Difficile de ne pas le voir donc.

Photo montrant le Fortuna à la nuit tombée (© AP Photo / dpa / Jens Buettner) :

Plusieurs députés russes comme Vladimir Goutenev, ou Igor Ananskikh, se sont voulus rassurants, en disant que cela n’était que des accidents, et que les navires militaires n’utiliseront pas leurs armes contre la flotte Nord Stream 2 ou n’endommageront pas le gazoduc, car cela se verrait immédiatement. Personnellement je considère que leur point de vue est de l’angélisme. Un angélisme dangereux, surtout quand on regarde les tentatives de bateaux civils (les bateaux de pêche), de percuter la barge !

Il est clair que la Pologne joue ici les proxys pour la guerre énergétique que les États-Unis mènent contre la Russie. Puisque les sanctions et la pression diplomatique ne suffisent pas à faire plier ni l’Allemagne ni la Russie, ils essayent maintenant d’utiliser des méthodes de voyous pour faire peur à la compagnie Nord Stream 2 AG et interrompre le chantier (qui aurait dû normalement être terminé en 2019, mais qui a été retardé à cause des sanctions imposées par les États-Unis). Décidément les États-Unis ont une définition bien particulière de la « libre concurrence » et du « libre marché ».

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider