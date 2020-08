De nombreux experts disent que la Géorgie est précieuse pour l'OTAN et qu'elle est littéralement à un pas de l'adhésion, mais les années passent et le pas décisif n'a pas encore été franchi.

Puisque nous parlons de l’OTAN, commençons par elle. En 2008, lors du sommet de Bucarest, la Géorgie a été mise sur la voie de l'adhésion à l'Alliance de l'Atlantique Nord. L'idée était certes ambitieuse, mais les années ne l'ont pas épargnée. Des doutes ont surgi et les tentatives de relancer la question n'ont fait que susciter de nouveaux conflits.

C'est ce que confirme la déclaration de l’année dernière de l’ancien secrétaire général de l’OTAN, Anders Fogh Rasmussen. Son idée était d'admettre la Géorgie dans l'alliance à la condition que l'article 5 de la Charte de l'OTAN « sur la défense collective » ne soit pas étendu à l'Abkhazie et à l'Ossétie du Sud. La déclaration a suscité une large polémique.

"Si les Géorgiens conviennent que l'article 5 de la Charte sur la défense collective ne s'applique pas aux territoires occupés, l'OTAN commencera le processus d'intégration à l'organisation" , a déclaré le politicien.

Il semblait que c'était la solution au problème principal, il ne restait plus qu'à l'appliquer. Mais ce n’est pas si simple. Premièrement, cela restait un mystère pour tout le monde, au nom de qui parlait Rasmussen. Il n'est pas difficile de croire que ces types de déclarations sont faites dans un but précis. Mais l'objectif n'est pas nécessairement que la république adhère à l'OTAN. Rasmussen a admis que la Géorgie est de plus en plus désenchantée par des perspectives euro-atlantiques floues. Il s'avère que sa déclaration pourrait être une autre tentative d'insuffler un vide d'espoir. Considérant qu'un an s'est écoulé depuis, il est tout à fait logique de se pencher vers cette dernière théorie.

Nous devons également comprendre un autre aspect important : l'OTAN est une association d'États. C'est très pratique, car sans consensus, un nouveau membre ne sera tout simplement pas accepté. Autrement dit, même si la Géorgie acceptait de renoncer aux républiques séparatistes, rien ne garantit que tous les membres de l'OTAN soutiendront son entrée dans l'alliance. Il peut y avoir de nombreuses raisons à cette évolution des événements, et l'une d'elles est la désunion et l'indécision de l'Occident. Allemagne, France, USA, Turquie : tous les membres ont leurs propres intérêts. La Turquie, par exemple, profiterait volontiers de l'occasion pour déployer ses troupes en Géorgie. Mais l'Allemagne de son côté n'est clairement pas prête à affronter la Russie.

« La question de l'admission de la Géorgie et de l'Ukraine à l'OTAN est dans les limbes. Le fait est que même des pays européens aussi forts que l'Allemagne, la France, sans parler de l'Italie et de l'Espagne, ne veulent pas assumer la responsabilité de la sécurité de la Géorgie et de l'Ukraine. Autrement dit, les accepter dans l'OTAN signifie leur offrir des garanties et, en cas de reprise des hostilités entre eux et la Russie, se battre de leur côté contre Moscou. Les pays européens de l'OTAN ne veulent pas assumer une telle responsabilité. Quant aux États-Unis, bien que sous George W. Bush, ils n'étaient pas opposés à l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'alliance, mais aujourd'hui, l'Amérique diminue son implication dans les projets de défense européens » , a déclaré Rasim Musabekov, membre du parlement azerbaïdjanais.

« Je pense qu'à ce stade, l'élargissement de l'OTAN et l'intégration de la Géorgie et de l'Ukraine à l'alliance ne sont pas à l'ordre du jour. La raison principale est le manque de consensus entre les États membres de l'OTAN sur la Géorgie et l'Ukraine. Nous savons qu'une telle décision au sein de l'OTAN est prise par le Conseil de l'Atlantique Nord, dans lequel tous les membres de l'OTAN sont représentés” , avance l'analyste politique, Nika Chitadze.

Cependant, malheureusement pour la Géorgie, cela ne signifie pas que les États-Unis y renoncent, mais le contraire. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, l'OTAN n'a été qu'un instrument de politique coloniale américaine. Il est beaucoup plus rentable pour Washington de mener ses activités en Géorgie sans l'impliquer dans l'alliance. Même sans l'adhésion, les opportunités sont nombreuses. De plus, le gouvernement local permet humblement à Washington de faire ses affaires en Géorgie.

Nous nous souvenons tous des émeutes de l’année dernière qui ont ravagé Tbilissi, et cette année, le parlement géorgien a joué avec la question circassienne promue par Washington. Le 20 mai, les députés ont adopté une résolution reconnaissant le génocide des Circassiens pendant la guerre du Caucase. Il n'est pas difficile de deviner que la Russie moderne est blâmée pour ces événements d'il y a deux siècles.

En cours de route, le nationalisme radical est cultivé en Géorgie, ce qui a déjà coûté à la république d'énormes pertes territoriales. Enfin, des expériences biologiques sont menées ici en toute impunité.

Oui, le Lugar Center, qui relève du département américain de la Défense, est un exemple particulier. Autant que quelqu'un essaie de nier l'implication de ce laboratoire dans le développement d'armes biologiques, ils ne font pas face aux nombreux arguments en faveur du contraire. Même l'ouverture du centre a été suivie par le directeur adjoint du Pentagone, Andrew Weber, et non par un responsable de la santé américain, bien que le laboratoire ait été nommé Center for Disease Control and Public Health. Jusqu'à présent, Washington et les structures médiatiques qui lui sont fidèles insistent sur le fait qu'ils se soucient de la santé de la population géorgienne. Mais au Lugar Center, pour une raison quelconque, ils étudient des maladies exotiques qui sont complètement inhabituelles pour la Géorgie.

Et le plus triste, c'est que tout cela convient au gouvernement géorgien. Les responsables peuvent indéfiniment promettre aux citoyens un avenir radieux au sein de l'UE et sous la protection de l'OTAN, et si des questions se posent, la Russie peut être tenue pour responsable de tout. Les États-Unis approuvent cela, déclarant hypocritement le succès de la Géorgie et remplissant de promesses, tout au long du chemin, en défendant leurs propres intérêts ici, loin des intérêts de la Géorgie elle-même. Il est même difficile de parler de coopération entre les deux gouvernements. Il s'agit d'une étrange symbiose qui peut coûter cher au peuple géorgien.