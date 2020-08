Le site « Moon of Alabama » a publié le texte de la « déclaration conjointe » des Etats-Unis, Israël et les Émirats Arabes Unis annoncée hier :

Trump a donc annoncé que les Emirats Arabes Unis et Israël "étaient d'accord pour une normalisation totale" de leurs relations, qu'ils "établiraient des ambassades réciproques" et qu’en échange, Israël « suspendrait la déclaration de souveraineté » sur des territoires de Cisjordanie qu'il a déjà annexées et contrôlées à toutes fins utiles ».

C’est la première fois qu’Israël et les EAU formalisent une complicité qui n’est pas nouvelle, mais restait implicite, et cette initiative provoque des remous dans le monde arabe dont certains représentants considèrent qu’il s’agit d’une trahison envers la cause palestinienne.

Il s’agit d’une victoire tactique importante pour Netanyahu qui a su monnayer un échange qui est inéquitable si l’on s’en tient à ce qui est dit : renoncer à une annexion potentielle et problématique en échange d’une garantie de soutien de sa politique ségrégationniste. Mais c’est aussi un succès pour Trump dont les électeurs et donateurs pro-sionistes se souviendront lors des prochaines présidentielles. Biden est un peu démuni, de ce côté-là.

Mais on ignore quelle est la contrepartie pour les EAU de cet accord qui met fin à une annexion qui ne se serait pas produite de toute façon.

Des engagements concernant le Yémen ou les Kurdes de Syrie et d'Irak ?

Peut-être les incendies mystérieux de gratte-ciels aux EAU et à Dubaï s'arrêteront-ils maintenant ? Les experts mettent en cause un matériau utilisé pour les revêtements des bâtiments : ceux qui ont pris feu aux EAU et à Dubaï « n'étaient pas conçus pour répondre à des normes de sécurité plus strictes ... ». Autrement dit, ils répondent aux normes de sécurité... mais pas aux normes "plus strictes". Quoi qu’il en soit, l’origine de ces incendies n’a jamais été éclaircie.

En fait, cet « accord » n’ira peut-être jamais plus loin que celui passé avec la Corée du Nord, qui n’a produit que des titres de « Unes » et des séances de photos.