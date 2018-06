Quatre indicateurs de l’effondrement américain qui se sont également produits en URSS

L’affrontement en cours entre l’Ouest et l’Est, doit être analysé via le prisme de l’effondrement en cours du géant américain. Dmitry Orlov nous offre via cet article des indicateurs qui montrent que cet effondrement n’est pas un fantasme des soutiens et fans de la Russie, mais bien une réalité tangible, qui s’est déjà produite lors de l’effondrement de l’URSS, et qui se répète aujourd’hui. Cette approche est importante pour comprendre les décisions américaines, et les réactions russes, ainsi que l’importance de la propagande pour maintenir encore à flot un empire dont les jours sont déjà comptés. J’ai donc tenu à traduire cet article afin que le public francophone puisse bénéficier de cette analyse.

En pensant à l'effondrement (pour l'instant) progressif de l'empire américain, l'effondrement de l'URSS, qui s'est produit il y a près de trois décennies, continue de fonctionner comme une mine d'or d'exemples et d'analogies utiles. Certains événements qui se sont produits pendant l'effondrement soviétique peuvent servir de repères utiles dans le cas Américain, ce qui nous permet de mieux deviner le déroulement des événements qui peuvent soudainement transformer un effondrement graduel en un effondrement brutal.

Lorsque l'effondrement soviétique s'est produit, la réaction universelle a été « Qui aurait pu savoir ? » Eh bien, je le savais. Je me souviens très bien d'une conversation que j'ai eue avec un chirurgien à l'été 1990, alors que j'allais sous le bistouri pour me faire exciser l'appendice, en attendant que l'anesthésie fasse effet. Il m'a demandé ce qui arriverait aux républiques soviétiques, en particulier à l'Arménie. Je lui ai dit qu'elles seraient indépendantes dans moins d'un an.

Il avait l'air vraiment choqué. J'étais en congé pendant quelques mois. J'espère pouvoir annoncer l'effondrement américain avec le même degré de précision.

Je suppose que j'étais bien placé pour savoir, et je suis tenté de deviner comment j'y suis parvenu. Mon domaine d'expertise à l'époque était l'électronique de mesure et d'acquisition de données pour les expériences de physique des hautes énergies, et non la Soviétologie. Mais j'ai passé l'été précédent à Leningrad, où j'ai grandi, et j'avais une bonne idée de ce qui se passait en URSS.

Pendant ce temps, tout le troupeau d'experts russes rémunérés et professionnels qui étaient en poste dans divers organismes gouvernementaux à Washington ou qui consommaient de l'oxygène dans diverses fondations et universités aux États-Unis n'avaient absolument aucune idée de ce à quoi s'attendre.

Je soupçonne qu'il y a un principe en jeu : si votre carrière dépend de l'existence continue de X, et si X est sur le point de cesser d'exister, alors vous ne serez pas très motivé pour prédire avec précision cet événement. Inversement, si vous parveniez à prédire avec précision l'échec spontané de l'existence de X, alors vous seriez aussi assez intelligent pour changer de carrière à l'avance, donc vous ne seriez plus un expert sur X et votre opinion sur le sujet serait ignorée. Les gens penseraient que vous vous êtes fait virer d'un excellent travail et que vous êtes maintenant aigri.

En ce moment, j'observe le même phénomène au travail parmi les experts russes sur les États-Unis : ils ne peuvent pas imaginer que les diverses choses qu'ils ont passées leur vie à étudier s'effacent rapidement pour devenir insignifiantes. Ou peut-être le peuvent-ils, mais en gardant cette prise de conscience pour eux-mêmes, de peur de ne plus être invités dans les talk-shows.

Je suppose que puisque l'expertise est une question de savoir beaucoup de choses sur très peu de choses, tout savoir sur rien - une chose qui n'existe pas - est son aboutissement logique. Quoi qu'il en soit. Mais je pense que nous, non-experts, armés du recul parfait que nous offre l'exemple de l'effondrement soviétique, nous pouvons éviter d'être aussi aveuglés et abasourdis par celui des Américains.

Ce n'est pas une question académique : ceux qui l'évaluent avec précision peuvent être capables de sortir de l'enfer avant l'heure, alors que les lumières sont encore allumées, alors que tout le monde ne se promène pas dans une brume mentale provoquée par la drogue, et que les fusillades de masse et autres types de désordre sont toujours considérés comme dignes d'être publiés dans les journaux.

Ce recul nous permet de repérer certains marqueurs qui sont apparus à l'époque et qui apparaissent aujourd'hui. Les quatre dont je veux parler maintenant sont les suivants :

1. Les alliés sont aliénés.

2. Les inimitiés se dissipent

3. L'idéologie devient hors de propos

4. La posture militaire devient flasque

Tout cela se voit déjà dans l'effondrement américain. Comme dans le cas de l'effondrement soviétique, il y a une certaine période d'incubation pour chacune de ces tendances, qui dure peut-être un an ou deux, pendant laquelle il ne semble pas se passer grand-chose, mais quand tout est terminé, tout se débloque d'un coup.

1. Alliances

Au fur et à mesure que l'effondrement soviétique s'est produit, les anciennes amitiés se sont détériorées, d'abord en insignifiance, puis en inimitié pure et simple. Avant l'effondrement, le rideau de fer s'étendait entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest ; trois décennies plus tard, il s'étend entre la Russie et les pays baltes, la Pologne et l'Ukraine.

Alors que dans la période d'après-guerre, les pays du Pacte de Varsovie ont tiré de nombreux avantages de leur association avec la Russie et de sa puissance industrielle, leur adhésion au camp soviétique devenait de plus en plus un obstacle au progrès, entravant leur intégration avec les pays plus prospères et moins troublés plus à l'ouest et avec le reste du monde.

De la même manière qu'aujourd'hui avec les États-Unis et l'UE, ce partenariat montre aussi des signes majeurs de tension alors que Washington tente d'empêcher l'Europe de s'intégrer au reste de l'Eurasie. La menace particulière de sanctions économiques unilatérales dans le cadre d'un effort vain visant à bloquer d'autres gazoducs russes en Europe et à forcer les Européens à acheter un système américain incertain et surévalué de gaz naturel liquéfié a mis en évidence le fait que la relation n'est plus mutuellement bénéfique. Et comme la Grande-Bretagne se sépare de l'Europe et se rapproche des États-Unis, un nouveau rideau de fer émerge progressivement, mais cette fois-ci, il traversera la Manche, séparant le monde anglophone de l'Eurasie.

Des événements similaires sont en cours dans l'Est, affectant la Corée du Sud et le Japon. La volte-face de Trump entre le tweeting tempétueux et la rhétorique conciliante à l'égard de la Corée du Nord a mis à nu le vide des garanties de sécurité américaines. Ces deux pays voient maintenant la nécessité de prendre leurs propres dispositions en matière de sécurité et de commencer à réaffirmer leur souveraineté en matière militaire. En attendant, pour les États-Unis, l'incohérence n'est qu'une escale sur le chemin de l'insignifiance.

2. Les inimitiés

Pendant toute la période de la guerre froide, les États-Unis ont été l'ennemi juré de l'Union soviétique, et tout effort de Washington pour donner des conseils ou dicter des conditions s'est heurté à des aboiements bruyants, synchronisés et idéologiquement fortifiés de Moscou : l'agresseur impérialiste est de nouveau à l'œuvre ; ne faites pas attention, n'y prêtez pas attention. Ce bruit moralisateur a très bien fonctionné pendant une période étonnamment longue et a continué à fonctionner pendant que l'Union soviétique faisait de nouvelles conquêtes impressionnantes - dans l'espace, dans la technologie, la science et la médecine, dans les projets humanitaires internationaux et ainsi de suite, mais à mesure que la stagnation s'installait, il a commencé à sonner creux.

Après l'effondrement de l'Union soviétique, cette immunité contre la contagion américaine a disparu. Les « experts » et les « conseillers » occidentaux ont afflué et ont proposé des « réformes » telles que le démembrement de l'URSS en 15 pays distincts (piégeant des millions de personnes du mauvais côté d'une frontière nouvellement pensée), la thérapie de choc (qui a appauvri presque toute la population russe), la privatisation (qui a mis des actifs publics importants entre les mains de quelques oligarques politiquement proches, principalement juifs) et divers autres plans conçus pour détruire la Russie et conduire sa population à l'extinction.

Ils auraient probablement réussi s'ils n'avaient pas été arrêtés à temps.

Symétriquement, les Washingtoniens considéraient l'URSS comme leur ennemi juré. Après sa disparition, il y a eu un peu de confusion. Le Pentagone a essayé de parler de la « mafia russe » comme d'une menace majeure pour la paix mondiale, mais cela semblait risible. Puis, à force de démolir quelques gratte-ciel new-yorkais, peut-être en plaçant de petites charges nucléaires dans le socle rocheux sous leurs fondations (c'étaient les plans de démolition qui étaient dans le dossier), ils ont heureusement adopté le concept de « guerre contre le terrorisme » et ont bombardé divers pays qui n'avaient pas de problème de terrorisme auparavant, mais qui en ont certainement aujourd'hui.

Puis, une fois que ce plan stupide a suivi son cours, les Washingtoniens ont recommencé à insulter et à harceler la Russie.

Mais maintenant une odeur étrange est dans le vent à Washington : l'odeur de l'échec. L'air s'échappe de la campagne de diffamation de la Russie, et il est putride. Pendant ce temps, Trump continue de faire des bruits sur le fait qu'un rapprochement avec la Russie est souhaitable et qu'un sommet entre les dirigeants devrait avoir lieu. Trump emprunte également quelques pages du règlement russe : tout comme la Russie a réagi aux sanctions occidentales par des contre-sanctions, Trump commence à réagir aux tarifs occidentaux par des contre-tarifs. Nous devrions nous attendre à ce que l'inimitié américaine contre la Russie se dissipe un certain temps avant que les attitudes américaines à l'égard de la Russie (et bien d'autres choses encore) ne deviennent insignifiantes.

Nous devrions également nous attendre à ce que, une fois la bulle de la fracturation éclatée, les États-Unis deviennent dépendants du pétrole et du gaz naturel liquéfié russes, qu'ils seront obligés de payer avec de l'or. (La fracturation implique un processus de combustion en deux phases : la première phase brûle de l'argent emprunté pour produire du pétrole et du gaz ; la seconde brûle le pétrole et le gaz.)

D'autres inimitiés sont également en déclin. Trump vient de signer un intéressant papier avec Kim Jong Un, le dirigeant de la Corée du Nord. L'accord (si nous pouvons l’appeler ainsi) est un acte tacite de capitulation. Il a été orchestré par la Russie et la Chine. Il affirme ce que la Corée du Nord et la Corée du Sud avaient déjà convenu : la dénucléarisation éventuelle de la péninsule coréenne.

Tout comme Gorbatchev a acquiescé à la réunification de l'Allemagne et au retrait des troupes soviétiques de l'Allemagne de l'Est, Trump s'apprête à accepter la réunification de la Corée et le retrait des troupes américaines de la Corée du Sud. Tout comme la chute du mur de Berlin a signifié la fin de l'impérialisme soviétique, le démantèlement de la zone démilitarisée coréenne signifiera la fin de l'impérialisme américain.

3. Idéologie

Alors que les États-Unis n'ont jamais rien eu d'aussi rigoureux que le dogme communiste de l'Union soviétique, leur mélange de propagande pro-démocratie, de capitalisme du laisser-faire, de libre-échange et de domination militaire a été puissant pendant un certain temps. Une fois que les États-Unis ont cessé d'être la plus grande puissance industrielle du monde, cédant d'abord à l'Allemagne et au Japon, puis à la Chine, ils ont accumulé des niveaux d'endettement prodigieux, confisquant et dépensant essentiellement l'épargne mondiale, tout en défendant le dollar américain sous la menace de la violence. Pendant un certain temps, on a compris que le privilège exorbitant de l'impression de monnaie sans fin doit être défendu par le sang des soldats américains.

Les États-Unis se considéraient, et se positionnaient, comme le pays indispensable, capable de contrôler et de dicter ses conditions à l'ensemble de la planète, terrorisant ou bloquant divers autres pays selon les besoins. Aujourd'hui, tous ces schibboleths idéologiques sont en désordre.

La rhétorique pro-démocratie est encore consciencieusement diffusée par les médias de masse des politiciens, mais dans la pratique, les États-Unis ne sont plus une démocratie. Ils sont devenus le paradis des lobbyistes dans lequel les lobbyistes ne sont plus confinés au lobby, mais se sont installés dans les bureaux du Congrès et rédigent des quantités prodigieuses de lois pour répondre aux intérêts privés des sociétés et des oligarques. Le penchant américain pour la démocratie ne se retrouve pas non plus dans le soutien que les États-Unis prodiguent aux dictatures du monde entier ou dans leur tendance croissante à promulguer et à appliquer des lois extraterritoriales sans le consentement de la communauté internationale.

Le capitalisme du laissez-faire est aussi bel et bien mort, supplanté par un capitalisme de copinage nourri par un amalgame complet des élites de Washington et de Wall Street. L'entreprise privée n'est plus libre, mais concentrée dans une poignée d'entreprises géantes, tandis qu'environ un tiers de la population active aux États-Unis travaille dans le secteur public. Le ministère américain de la Défense est le plus grand employeur du pays et du monde entier. Environ 100 millions d'Américains en âge de travailler ne travaillent pas. La plupart des autres travaillent dans le secteur des services, ne produisant rien de durable.

De plus en plus de gens gardent un gagne-pain précaire en travaillant sporadiquement. L'ensemble du système est alimenté - y compris les parties qui produisent le combustible, comme l'industrie de la fracturation - par la dette. Aucune personne saine d'esprit, si on lui demandait de fournir une description réaliste du capitalisme, n'arriverait à un tel système délabré.

Le libre-échange a fait l'objet de discussions jusqu'à tout récemment, bien qu'il n'ait pas été réellement mis en œuvre. Le commerce sans entrave sur de grandes distances est la condition sine qua non de tous les empires, y compris l'empire américain. Dans le passé, les navires de guerre et la menace d'occupation étaient utilisés pour forcer des pays, comme le Japon, à s'ouvrir au commerce international.

Tout récemment, l'administration Obama a été très active dans ses tentatives de faire passer divers partenariats transocéaniques, mais aucun d'entre eux n'a réussi. Et maintenant, Trump s'est mis à détruire ce qu'était le libre-échange par une combinaison de sanctions et de tarifs douaniers, dans une tentative malavisée de raviver la grandeur perdue de l'Amérique en se tournant vers l'intérieur. En cours de route, les sanctions sur l'utilisation du dollar américain dans le commerce international, en particulier avec les principaux pays exportateurs d'énergie comme l'Iran et le Venezuela, accélèrent le processus par lequel le dollar américain est détrôné en tant que monnaie de réserve mondiale, démolissant ainsi le privilège exorbitant de l'impression sans fin de la monnaie américaine.

4. Militarisme

L'effondrement soviétique a été, dans une certaine mesure, présagé par le retrait soviétique de l'Afghanistan. Avant cela, il était encore possible de parler du « devoir international » de l'Armée rouge de rendre le monde (ou du moins ses parties libérées) sûr pour le socialisme. Après cela, le concept même de domination militaire a été perdu, et les interventions qui étaient possibles auparavant, comme en Hongrie en 1956 et en Tchécoslovaquie en 1968, n'étaient même plus envisageables. Lorsque l'Europe de l'Est s'est soulevée en rébellion en 1989, l'empire militaire soviétique s'est simplement évanoui, abandonnant ses bases et son matériel militaire et se retirant.

Dans le cas des États-Unis, pour l'instant, ils restent capables de beaucoup de méfaits, mais il est devenu clair que la domination militaire de la planète entière n'est plus possible pour eux. L'armée américaine est encore énorme, mais elle est assez flasque. Elle n'est plus en mesure de déployer une force terrestre de quelque envergure que ce soit et se limite au bombardement aérien, à l'entraînement et à l'armement des « terroristes modérés » et des mercenaires, et aux manœuvres inutiles sur les océans.

Aucune des récentes aventures militaires n'a abouti à quelque chose qui ressemble à la paix dans des termes que les planificateurs américains avaient à l'origine envisagés ou qu'ils ont même jamais considérés comme souhaitables : L'Afghanistan a été transformé en incubateur terroriste et en usine d'héroïne ; l'Irak a été absorbé dans un croissant chiite continu qui s'étend maintenant de l'océan Indien à la mer Méditerranée.

On trouve encore des bases militaires américaines dans le monde entier. Elles étaient destinées à projeter la puissance américaine sur les deux hémisphères du globe, mais elles ont été largement neutralisées par l'avènement de nouvelles armes de précision à longue portée, d'une puissante technologie de défense aérienne et de la magie de la guerre électronique. Ces nombreux « nénuphars », comme on les appelle parfois, sont à l'opposé des moyens militaires : ce sont des cibles inutiles mais coûteuses situées dans des endroits difficiles à défendre mais faciles à attaquer pour les adversaires potentiels.

Elles ne peuvent être utilisées que pour faire semblant de combattre, et la série interminable d'exercices d'entraînement militaire, comme ceux des États baltes, à la frontière russe ou ceux de la Corée du Sud, sont censés être provocateurs, mais ce sont des modèles d'inutilité, car attaquer la Russie ou la Corée du Nord serait un geste suicidaire. Il s'agit essentiellement d'exercices de renforcement de la confiance, et leur intensité croissante témoigne d'un déficit de confiance prononcé et croissant.

Les gens ne se lassent jamais de souligner la taille énorme du budget militaire américain, mais ils négligent presque toujours de mentionner que ce que les États-Unis reçoivent par unité d'argent est dix fois moins que, par exemple, la Russie. Il s'agit d'un système d'extorsion gonflé et inefficace qui produit de grandes quantités de gâchis - une éponge assoiffée d'argent public sans fin.

Quelle que soit la quantité d'argent qu'il absorbe, il ne résoudra jamais le problème fondamental de l'incapacité à aller en guerre contre un adversaire adéquatement armé sans subir des niveaux inacceptables de dommages. Partout dans le monde, les États-Unis sont encore détestés, mais on les craint de moins en moins : une tendance fatale pour un empire. Mais l'Amérique a assez bien réussi à militariser ses services de police locaux, de sorte que le moment venu, elle sera prête à partir en guerre.... contre elle-même.

Cette analyse peut se lire comme une enquête historique détachée des considérations pratiques et quotidiennes. Mais je crois qu'elle a un mérite pratique. Si les citoyens de l'URSS avaient été informés, avant les événements de 1990, de ce qui allait leur arriver, ils se seraient comportés tout à fait différemment, et beaucoup de tragédies personnelles auraient pu être évitées.

Une distinction très utile peut être faite entre l'évitement de l'effondrement (qui est futile ; tous les empires s'effondrent) et l'évitement du pire scénario, qui deviendra, au fur et à mesure que l'effondrement s'accélère, votre préoccupation la plus importante. Votre approche peut consister à fuir vers un terrain plus sûr ou à vous préparer à survivre là où vous vous trouvez. Vous pouvez choisir vos propres marqueurs d'effondrement et faire vos propres prédictions sur leur déroulement au lieu de compter sur le mien.

Mais, après avoir été témoin d'un effondrement et maintenant d'un autre, l'approche que je ne recommanderais certainement pas est de ne rien faire et d'espérer le meilleur.

Dmitry Orlov