Quatre soldats de la RPD tués à Leninskoye lors d’un bombardement des FAU

Aujourd’hui, 8 février 2019, à la suite d’un bombardement mené par les soldats de la 79e brigade aéroportée des Forces Armées Ukrainiennes (FAU), depuis leurs positions situées près du village de Vodianoye, une des maisons du village de Leninskoye (sud de la République Populaire de Donetsk) a brûlé après avoir été délibérément visée par un obus incendiaire.

L’incendie a été éteint par les soldats de la milice populaire de la République et ne s’est pas propagé aux autres maisons du village.

Nos soldats apportaient de l’aide à la population civile, il était impossible pour l’ennemi de ne pas le voir à travers des moyens d’observation, mais les soldats ukrainiens ne se sont pas arrêtés à ce qui avait été réalisé.

Les soldats de la 79e brigade, ajustant les tirs à l’aide d’un drone, ont de nouveau bombardé la zone, causant la mort de trois de nos défenseurs qui combattaient l’incendie.

Un autre soldat de la milice populaire a tenté de tirer les corps de ses camarades hors de la zone bombardée, mais il a également été tué par un obus tiré par les soldats ukrainiens. Nous exprimons nos sincères condoléances aux familles des victimes.

En outre, aujourd’hui, les soldats de la 93e brigade mécanisée des FAU ont de nouveau bombardé les employés de l’entreprise publique « Eau du Donbass », qui quittaient le territoire de la station de pompage de Vassilievka. Un véhicule UAZ gris avec son inscription caractéristique et clairement reconnaissable « Eau du Donbass », a été visé par les soldats ukrainiens avec des mortiers de calibre 82 mm, des roquettes antichar, des mitrailleuses lourdes et des armes légères.

Onze membres du personnel de la station, dont trois femmes, ont réussi à quitter le véhicule et à se cacher au bord de la route derrière des congères lorsque les bombardements ont commencé. Heureusement, il n’y a pas eu de victimes cette fois-ci.

La milice populaire de la RPD appelle les organisations internationales, en particulier l’OSCE, à ne pas fermer les yeux une fois de plus sur les crimes commis par les forces armées ukrainiennes et à leur donner une évaluation objective et de principe.

Source : Site de la milice populaire de la RPD

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider