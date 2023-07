Au lendemain de la mutinerie Wagner, une multitude de questions se posent quant à ses ramifications. Dirigée par Evgeny Prigozhin, un homme de confiance du président Poutine, la rébellion a été dénoncée comme un acte de trahison par Poutine lui-même. Cette évolution nous incite à réfléchir à ses implications sur le déroulement du conflit ukrainien et sur la stratégie de gestion de la crise adoptée par le Kremlin. En outre, il soulève la question de savoir si les puissances occidentales, le cas échéant, peuvent tirer parti de ces événements, en particulier si des acteurs occidentaux ont été impliqués dès le début.

L’analyse des conséquences de la rébellion de Wagner par rapport à la guerre en Ukraine nécessite un examen approfondi de la nature de la rébellion, de ses limites et de sa portée. Ce prétendu événement a-t-il servi de véritable manœuvre pour empêcher l’assimilation de l’armée privée de Prigozhin dans l’appareil militaire russe ?

L’objectif sous-jacent était-il d’empêcher Prigozhin de tomber sous la juridiction de Sergey Shoygu, le ministre russe de la défense, dont les dirigeants du groupe Wagner ont mis en doute et sceptique le sens du commandement militaire au cours des derniers mois ? Ou bien cette rébellion n’était-elle rien d’autre qu’un complot mal conçu, comme le prétendent certaines voix occidentales, avec des objectifs non divulgués qui n’ont pas encore été dévoilés ?

Indépendamment de l’enchaînement des faits, Wagner dépasse la simple qualification de milice privée armée. La rébellion a mis à nu son véritable lien avec l’État russe et le fait indéniable qu’elle reçoit un généreux soutien financier du Trésor russe. Cette révélation a du poids, en particulier lorsqu’elle est juxtaposée au désaveu officiel de toute affiliation entre Wagner et l’État russe, qui le dépeint constamment comme une simple société militaire privée.

Ainsi, nombreux sont ceux qui tentent de démêler l’écheveau complexe d’alliances et de responsabilités tissé par l’entité Wagner, dont l’empreinte opérationnelle s’étend sur une trentaine de pays. En particulier, ses unités et capacités cybernétiques, largement accusées de s’être immiscées dans les élections présidentielles américaines de 2016, méritent un examen approfondi.

Les répercussions stratégiques potentielles sur le sort des forces Wagner, qui ont joué un rôle central dans le conflit en cours en Ukraine, sont d’une importance capitale. Ces forces poursuivront-elles leurs opérations en toute transparence, transférant le commandement et le contrôle à l’appareil militaire russe tout en supplantant leur chef renégat Prigozhin ? Le transfert de l’autorité de direction au sein de Wagner peut-il être habilement orchestré sans perturbations ni schismes, préservant ainsi les plans méticuleusement élaborés par l’armée russe en Ukraine ?

Le cadre occidental, ou plus précisément américain, des événements de la rébellion est important à cet égard. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a présenté une évaluation frappante, affirmant : « Il y a seize mois, les forces russes étaient aux portes de Kiev, en Ukraine, pensant qu’elles prendraient la ville en quelques jours, pensant qu’elles effaceraient l’Ukraine de la carte en tant que pays indépendant. Aujourd’hui, au cours du week-end, elles ont dû défendre Moscou, la capitale de la Russie, contre des mercenaires créés par Poutine lui-même ».

La description par Blinken de cette transformation stratégique du paysage russe repose sur la véracité des événements qui se sont déroulés. L’insurrection a incité le maire de Moscou à demander aux habitants de la ville de rester chez eux pour faire face à ce qui a été qualifié de « coup de poignard dans le dos » et que Poutine lui-même a considéré comme une « menace mortelle pour l’État russe ». L’autorité du Kremlin, telle qu’elle est perçue par les observateurs occidentaux et les cercles influents, s’en trouve gravement remise en cause.

Par conséquent, nous sommes confrontés à deux trajectoires potentielles pour la conduite de la Russie vis-à-vis de l’Ukraine, enveloppées dans le brouillard d’ambiguïté qui prévaut.

Le premier scénario repose sur l’authenticité des événements qui se sont déroulés le 23 juin 2023, en supposant qu’il s’agisse d’un véritable putsch armé. Dans ce cadre, de nombreuses déductions analytiques émergent, mettant notamment en évidence un changement d’approche du président Poutine, tant sur le plan intérieur que sur la scène internationale.

En ce qui concerne le conflit ukrainien, Poutine pourrait opter pour une résolution sévère, impliquant potentiellement des changements radicaux dans la structure de commandement de l’armée russe. Toutefois, de telles mesures seraient probablement mises en œuvre avec un décalage délibéré, afin d’éviter de donner l’impression d’avoir conclu un pacte avec Evgeniy Prigozhin, le grand patron de Wagner. Prigozhin n’a cessé d’émettre des critiques acerbes à l’encontre des hauts responsables militaires russes, les accusant d’inaptitude et d’échec, et visant en particulier le ministre de la défense et le chef d’état-major de l’armée russe.

Cependant, il est indéniable que le contrôle des forces Wagner - qui n’ont qu’un faible rapport avec l’armée russe en termes d’armement et de planification stratégique - sur les installations militaires de Voronej, une ville clé située à environ 500 kilomètres au sud de Moscou, après la prise de Rostov, met à nu des vulnérabilités flagrantes en matière de sécurité et laisse entrevoir des divisions internes potentielles et des actes de trahison au sein des échelons supérieurs et intermédiaires de l’armée russe. Si cela s’avérait vrai, Poutine serait contraint de rechercher vigoureusement une solution rapide et sans doute intransigeante au conflit ukrainien, dans le but de rétablir son autorité et de retrouver une position dominante sur la scène géopolitique. Une telle démarche servirait également à réparer la perception ternie de son leadership à la suite de la rébellion, qui a profondément ébranlé son image publique.

Dans ce même contexte, nous devrions nous préparer à une augmentation imminente de l’intensité et de la brutalité des offensives russes, notamment par le biais d’assauts aériens et de missiles. L’objectif serait de réaliser des gains tactiques qui ouvriraient la voie à l’acceptation de médiations ou à la présentation de solutions qui pourraient s’avérer déterminantes pour parvenir à un règlement de la crise ukrainienne.

Dans le même scénario, on s’attend également à ce que le président Poutine ait recours à un déploiement accru de matériel militaire, dans le but de rétablir le prestige de la Russie sur la scène mondiale. Cela implique l’utilisation potentielle d’armes et de munitions que Poutine s’est peut-être abstenu d’employer depuis le début du conflit. Toutefois, les circonstances actuelles lui imposent de recourir à une force maximale dans le cadre d’un effort global visant à reprendre fermement le pouvoir.

Le deuxième scénario conjecturé autour de la rébellion évoque la possibilité de machinations clandestines, la mutinerie servant de rouage à un « complot de renseignement » complexe visant à atteindre des objectifs non divulgués, que ce soit sur le front intérieur ou dans la gestion du conflit ukrainien.

Bien que ce scénario soit assez plausible, il ne peut être rejeté sans équivoque, étant donné la séquence d’événements caractérisée par une escalade rapide, puis un recul dramatique, jusqu’à une conclusion anticlimatique qui en a laissé plus d’un sceptique, si ce n’est tout le monde.

Si cette hypothèse se vérifie, il est probable qu’une partie des objectifs secrets soit liée à l’évolution de la guerre en Ukraine. Cette évolution a déjà suscité des inquiétudes dans des pays comme la Lituanie, qui sont de plus en plus préoccupés par le mouvement des forces Wagner vers le Belarus. Ils perçoivent une menace palpable et ont rapidement demandé l’aide de l’OTAN pour renforcer leurs mesures de sécurité aux frontières.

Le malaise ambiant a trouvé un écho dans les sentiments exprimés par le président polonais Andrzej Duda, qui a lancé un appel à une vigilance inébranlable au sein de l’Alliance. Cette position catégorique souligne les appréhensions profondes des nations européennes, confrontées au spectre d’un stratagème russe visant à élargir les horizons du conflit. L’objectif serait d’exercer une pression sur les puissances occidentales et de les contraindre à faire des concessions pour résoudre la crise. Ces inquiétudes trouvent un écho important dans les couloirs du pouvoir européen.