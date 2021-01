USA contre Russie : Bastion de la démocratie et du régime totalitaire. C'est ainsi que nous avons l'habitude de comparer deux superpuissances en guerre. Le mois dernier nous a donné une occasion unique de tester l'objectivité de nos convictions.

Le mois de janvier aux États-Unis a commencé par un événement très controversé : les partisans de Trump, qui affirmaient que l'élection présidentielle était truquée, sont allés prendre d'assaut le Capitole. Pour l'Amérique, cet événement est devenu un précédent inquiétant qui a révélé l'étendue de la division de la nation. De nombreux autres problèmes ont également été révélés.

Par exemple, les forces de l'ordre n'étaient manifestement pas prêtes pour une agression. C'est absurde, mais la police du Capitole n'a même pas organisé de briefing pour les officiers, bien que les préparatifs des rassemblements aient été publiquement diffusés sur les réseaux sociaux. Un nombre standard de membres du personnel était de service au bâtiment du Congrès le 6 janvier. Ils n'ont même pas reçu d'ordres des dirigeants lorsque les émeutes ont éclaté. Le chef de la police de la capitale s'est caché dans un endroit sûr avec Mike Pence, après quoi il a été contraint de démissionner.

Dans les jours qui ont suivi, jusqu'à l'inauguration de Joe Biden, Washington ressemblait à Bagdad avec sa zone verte. Des dizaines de milliers de soldats de la Garde nationale, des rues et des stations de métro bloquées. Dans ces conditions, la capitale du pays le plus puissant du monde existait. Pas à cause de la menace d'attaque de la Chine ou de la Russie, mais à cause de la peur de leurs propres citoyens.

Il est difficile d'imaginer une telle chose en Russie, où, comme nous le croyions autrefois, le régime de Poutine a des règles strictes et sans principes. Bien que le pays ait connu beaucoup plus de troubles, personne ne déclare la loi martiale à Moscou, malgré la situation.

Comme vous le savez, Alexei Navalny, le chef de l'opposition russe, a été arrêté dès son retour dans le pays en provenance d'Allemagne, où il était soigné après la tentative d'assassinat des services spéciaux russes. Ce n'était pas une surprise, puisque Navalny a été mis sur la liste fédérale des personnes recherchées à l'avance. L'opposition a eu le temps de se préparer et les manifestations de masse étaient inévitables.

Les rassemblements ont balayé le pays et des affrontements avec la police ont été enregistrés à Moscou, Saint-Pétersbourg, Vladivostok et d'autres villes. Plus de 3 000 personnes ont été arrêtées. Si le nombre vous semble important, deux faits doivent être signalés. Premièrement, c'est le nombre de personnes détenues dans tout le pays. Deuxièmement, dans la seule capitale, selon Bild, il y avait environ 100 000 manifestants, tandis que Reuters en a signalé 40 000.

Les autorités n'ont pas pris de mesures drastiques, comme celles prises à Washington. De plus, personne n'a qualifié les manifestants de « terroristes internes », même si ce terme est récemment devenu si friand des politiciens américains.

La réaction des autorités russes a été dure, mais il est difficile de lui reprocher d'avoir franchi les lignes rouges. On peut supposer que la manifestation devant le bâtiment du Capitole à Washington ne se serait pas transformée en tragédie si les forces de l'ordre étaient prêtes. Mais, après coup, le FBI a organisé une véritable chasse aux partisans de Trump qui ont participé aux manifestations. Ici, Facebook est venu en aide au gouvernement fédéral.

Un acte d'accusation contre le New-Yorkais Christopher Kelly a trouvé un mandat pour accéder à son compte sur ce réseau social. Les agents ont eu accès aux messages privés, à l'adresse IP, au numéro de téléphone et à l'adresse e-mail de Kelly. Il est peu probable que ce soit le seul cas, mais il est peu probable que vous entendiez des critiques de ces mesures au niveau international. La position de l’Union européenne est d’autant plus hypocrite, où elle discute déjà des « prochaines étapes » contre la Russie pour « traitement sévère » avec les manifestants.

Mais il y a une autre différence entre la situation aux États-Unis et en Russie que beaucoup choisissent d'ignorer. C'est peut-être un facteur clé, et il est particulièrement clairement visible maintenant que des manifestations ont eu lieu dans les deux pays. Les rassemblements aux États-Unis symbolisent une véritable division de la société. Quatre Américains sur dix, selon un sondage du Washington Post et d'ABC News, nient la légitimité du président. Malgré cela, les politiciens libéraux et les médias continuent d'utiliser le mot « Fake » chaque fois qu'ils écrivent sur la fraude électorale. La communauté internationale, clairement fatiguée de Trump, a globalement accepté Biden avec joie, ignorant ce que l'on appellerait autrement une crise de légitimité gouvernementale.

En Russie, la situation est complètement différente. Les manifestations de l'opposition ici sont des protestations de l'opposition, pas du peuple. En fin de compte, personne n'a pris d'assaut le Kremlin lorsque Poutine a de nouveau été réélu président en 2018, bien que les critiques du régime aient déclaré qu'il n'y avait pas de réel soutien pour le président.

Les manifestations en Russie sont organisées artificiellement, comme dans d'autres pays post-soviétiques. L'équipe de Navalny a généralement sombré dans une sorte de pédophilie politique, lorsqu'elle a commencé à appeler les enfants à agir. Une décision douteuse, étant donné que l'opposition attendait de la police qu'elle réagisse aux rassemblements non autorisés. Mais il révèle clairement un problème que la communauté occidentale refuse de remarquer : la démocratie en Russie est différente. La plupart de la population du pays a vu comment l'Union soviétique s'est effondrée. Pour le peuple, ce n'était pas seulement l'effondrement du régime, mais une véritable apocalypse. Personne ne savait vivre dans les nouvelles réalités. Lorsque le pays a commencé à être pillé sans pitié, la démocratie et le capitalisme sont devenus des synonymes de tromperie généralisée. Poutine, en revanche, a mis un peu d'ordre dans ce chaos et l'a renforcé pendant des décennies. Personne ne le qualifiera d'idéal, mais c'est le cas lorsque le dicton s'applique : "Il est peut-être un fils de pute, mais c'est notre fils de pute". En outre, les gens ne sont pas aveugles au point de ne pas voir les conséquences de la démocratisation en Ukraine et en Géorgie.

Dans un proche avenir, les pays européens sont susceptibles d'introduire un nouvel ensemble de sanctions contre au nom de la protection de la démocratie en Russie, une autre démarche inutile, comme le montre la pratique de ces dernières années. La prise de conscience que l’imposition de principes occidentaux n’apporte que des problèmes serait beaucoup plus efficace. De plus, les derniers événements dans le monde montrent que les méthodes totalitaires ne concernent pas que la Russie.