Qui a tué Bob Kennedy ?

Entretenus depuis la Prohibition, les liens du clan Kennedy avec la mafia ne sont un secret pour personne...C’est l’analyste politique Larry Sabato qui, dans le livre The Kennedy Half-Century : The Presidency, Assassination, and Lasting Legacy of John F. Kennedy révèle en détails le savoureux rôle d’intermédiaire joué par le crooner le plus influent de l’époque : Frank Sinatra. Lorsque le très ambitieux Joe Kennedy décide d’envoyer son fils JFK à la Maison Blanche, il fait appel au mafieux Sam Giancana, parrain de la pègre de Chicago et, par extension, des États-Unis. Ensemble, ils se lancent dans une vaste campagne souterraine à grands renforts de manipulation de scrutin, d’achat de votes et de trafic d’influence...Giancana mobilise alors Frank Sinatra, qui va longtemps servir d’intermédiaire mondain entre la pègre, Hollywood et le clan démocrate. C’est lui qui présente à JFK la maîtresse de Giancana, Judith Campbell, laquelle débute une liaison avec le candidat démocrate un mois plus tard. C’est encore lui qui joue le rôle de go between dans l’organisation du trafic de votes, permettant ainsi au clan de remporter l’État convoité de la Virginie. Censé lui assurer de futurs contrats juteux, l’investissement financier et relationnel déployé par Sam Giancana pour le camp démocrate s’avère décisif...