On vient d'apprendre que l'Opposant de Poutine Navalny aurait été empoisonné et serait en soin intensifs. Ce personnage politique est souvent présenté comme l'opposant principal de Poutine par les médias occidentaux. Enquête

Qui est Alexeï Navalny ?

En 2007, il est exclu du mini-parti libéral et pro-occidental Iabloko pour ses participations aux marches russes, rassemblement annuel de l’extrême-droite.

En 2010, il est parrainé par Michael McFaul, futur ambassadeur des États-unis à Moscou pour intégrer le “Yale World Fellow”, un programme créé en 2002 pour lequel sont sélectionnés chaque année à l’échelle mondiale à peine 16 personnes avec des caractéristiques propres à en faire des « leaders globaux ». Ils font partie d’un réseau de « leaders engagés globalement pour faire du monde un endroit meilleur », en contact les uns avec les autres et tous reliés au centre états-unien de Yale.

Navalny est en même temps co-fondateur du mouvement « Alternative démocratique », un des bénéficiaires de la National Endowment for Democracy (Ned), puissante « fondation privée à but non lucratif » états-unienne qui finance des milliers d’organisations non-gouvernementales dans plus de 90 pays pour « faire avancer la démocratie »

Après son retour des Etats-Unis, Alexeï Navalny lance un blog qui traite de la lutte contre la corruption. Certaines accusations du Blog de Navalny se sont avérées par la suite inexactes ou pures spéculations. Les faits présentés par Navalny dans ses enquêtes ne résistent souvent pas aux vérifications d’usage. En mai 2017, il a dû revenir sur sa vidéo concernant la structure de propriété des réseaux de télévision russes.

Son film youtube Don’t call him Dimon (mars 2017) qui comptabilise plus de 25 millions de vus dénonce la corruption de Medvedev, accusé d’avoir détourné plus d’un milliard d’euros.

En 2013, il part à la conquête de la mairie de Moscou où Il obtient 27%. Son discours de campagne est alors nationaliste, et se nourrit de la peur des migrants.

Il a été condamné pour corruption en 2016 à cinq ans de prison avec sursis. Cette peine l’empêche de se présenter à l’élection présidentielle de 2018.

Alexeï Navalny (Parti du progrès) était classé entre 1 et 2.4 % des intentions de vote selon les sondages