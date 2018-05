RDC-CPI : Jean-Pierre Bemba, 10 ans déjà !

Jean-Pierre Bemba[1], Président national du mouvement de libération du Congo, parti politique d’opposition, a été injustement incarcéré, le 24 mai 2008 en Belgique, dans une affaire où il n’a jamais planifié, les viols, les vols, et autres crimes en Centrafrique[2]. En effet, le complot orchestré par certains milieux politiques congolais et étrangers montre que son procès est purement politique ! Mais pourquoi y a-t-il deux poids deux mesures entre Jean-Pierre Bemba et l’auteur principal le feu Président Ange Félix Patace jusqu’à sa mort ? Aujourd’hui, avec la crise politique que vit la République Démocratique du Congo, le pays au bord de l’abîme est ce que le leader du MLC, Jean-Pierre Bemba peut-il sauver le pays ?

A- Deux poids, deux mesures

Certes, les partisans de leader de l’opposition, monsieur Bemba

Digèrent mal le fait que le fils authentique du pays puisse être seul détenu au quartier résidentiel de Scheveningen à la Haye, 10 ans de privation de liberté dans l’affaire qui l’oppose à la Cour Pénale internationale. Certains pays ont participé dans les opérations militaires en Centrafrique période (2002-2003) notamment : Le Tchad, La Libye etc……… mais aucun dirigeant de ce pays a été inquiété par la CPI. Mais pourquoi la Cour Pénale Internationale s’acharne contre Jean pierre Bemba[3] ?

Parce que le Sénateur Bemba est populaire en RDC, il faut qu’i l soit en prison pour permettre le multinationaux de continuer à piller les ressources naturelles du pays. En réalité, un détenu fait effectivement rare la totalité de sa peine derrière les barreaux en raison des réductions de peine.

B-Jean Pierre peut-il sauver la RDC ?

Certes, le changement, c’est le peuple qui le veut, qui le revendique depuis l’élection présidentielle de 2006 à ce jour. Le peuple sait que le scrutin du 23 décembre 2018, sans un candidat crédible comme le sénateur Jean Pierre Bemba ce n’est pas une élection démocratique et transparente, ce n’est que de la poudre aux yeux »... Aujourd’hui, c’est le sénateur Jean pierre Bemba qui peut sauver la R.D.C[4] . Il est la seule personnalité politique qui fera preuve d’une capacité exceptionnelle à rassembler et à fédérer autour de lui[5].

De ce point de vue, au regard de la situation en RDC, un nouveau processus politique doit être lancé, une solution pacifique à long terme ne peut être envisagée que sans Jean Pierre Bemba.

Ferdinand Lufete

