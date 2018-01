RDC : Des vives tensions entre le pouvoir et l'Eglise catholique

En République Démocratique du Congo , le non-respect de l'accord politique global et inclusif du centre interdiocésain du 31 décembre 2016[1] par le gouvernement du président joseph Kabila crée un climat de tensions entre le pouvoir et l'Eglise catholique. Mais pourquoi l'implication de l'Eglise catholique dans la crise politique actuelle ? Est-ce que l'opposition a-t-elle échoué pour mobiliser le peuple afin de revendiquer la mise en œuvre de l'accord du saint sylvestre ?

1 - L'Eglise s'en mêle

« L'Eglise catholique principale opposante politique » ? A en croire, Gaspard Lonsikoko, analyste politique et écrivain : « Deux raisons sont avancées,

D'une part, le non-respect de la signature, sous l'égide des évêques catholique par le gouvernement prévoyant des élections libre, transparente et crédible à la fin de 2017 afin d'organiser le départ du président Kabila. Et d’autres part, l’absence de pression de la communauté internationale pour exiger le président Kabila de respecter l’accord de la cenco. Raison pour laquelle l’Eglise catholique à intervenir pour déjouer le plan machiavélique du gouvernement de saboter le processus démocratique ,de modifier la constitution par de voie referendum et de maintenir Kabila président à vie ».

De ce point de vue, l’Eglise reste et restera la seule institution crédible et sérieuse pour sauver le peuple en détresse ! il est vrai que l’implication de l’Eglise dans la crise actuelle a fait bouger les lignes tant au sein du pouvoir que la communauté internationale.

2- L’opposition a-t-elle échoué ?

La République Démocratique du Congo a-t-elle vraiment une opposition crédible[2] ? Cette question qui se pose depuis longtemps le peuple congolais. Selon Robert Kongo ,journaliste, correspondant en France du quotidien le potentiel en RDC[3] , « Depuis la disparition du père de la démocratie congolaise , Dr Etienne tshisekedi[4] l’opposition n’existe pas pour de raison d’intérêt personnel ( positionnement, corruption , clientélisme) ; heureusement l’implication de l’Eglise dans la crise actuelle donne l’oxygène à l’opposition » !

De toute évidence, les leaders de l’opposition n’ont pas la crédibilité car ils se sont associés au pouvoir et cela complique la fiabilité de l’opposition. De surcroit , leurs partis politiques jouent des rôles ambigus ; surtout le peuple ne croit plus aux partis qui constituent une opposition qui s’est compromise avec le pouvoir.( infiltration ,trahison etc..)

Ferdinand LUFETE

Notes :

1-L’accord politique global et inclusif du centre inter diocésain du 31 décembre 2017 : l’accord du saint sylvestre.

2- quel avenir pour l’opposition en RDC

3- RDC : République Démocratique du Congo

4- Etienne tshisekedi : Ancien premier Ministre du Zaïre et président l’UDPS. Il mort le 1 février 2017 à Bruxelles.