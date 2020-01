RDC : Le président Félix Tshisekedi peut-il dissoudre le parlement ?

Le dimanche 19 janvier de cette année, le président de la République Démocratique du Congo, monsieur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a affirmé devant la diaspora congolaise de Londres : « il n’avait pas exclu l’hypothèse de dissoudre l’Assemblée Nationale, en cas de crise persistante » cette annonce ne cesse pourtant de susciter de nombreuses réactions dans la classe politique congolaise. Pourquoi tant d’agitations dans le message du président ?

1-Si le président de la République décide de dissoudre le parlement, ça va poser de sérieux problèmes dans la famille politique du Sénateur Kabila( FCC)[1] ; car il n’ya pas beaucoup de personnalités politiques crédibles à qui le peuple congolais pourrait accorder leur confiance[2]. Il est vrai que si la nouvelle élection législative sera organisée de manière démocratique et transparente, le temps ne jouera pas en faveur du candidat du FCC.

2-Pour que la vision du chef de l’Etat soit réalisée, il va falloir que le président s’engage à créer la nouvelle majorité afin d’éviter léthargie du gouvernement face aux enjeux et défis de l’heure, qui met en mal la concrétisation de sa vision. La balle est désormais dans le camps Présidentiel pour que l’alternance démocratique soit une réalité en République Démocratique du Congo [3].

3-l’accord FCC-CACH[4] : l’alliance contre-nature, la convergence est-elle possible entre les revendications des bases du parti présidentiel en sigle( l’UDPS)[5] et les logiques du pouvoir ? La réponse est non. Dans quelles eaux dangereuses une telle alliance contre nature entrainerait-elle la République Démocratique du Congo ? C’est la question qui refait surface, aussi bien en RDC que dans la diaspora.

4- Le débat sur la dissolution du parlement est désormais ouvert, depuis le discours du chef de l’Etat, le 19 janvier de cette année, devant la communauté congolaise du Royaume-Uni ; Le Président Félix Tshisekedi n’écarte pas l’option de dissoudre le parlement. Cette annonce a déclenché des manœuvres politiques au sein des partis. D’ailleurs la présidente de l’Assemblée nationale, cadre du FCC, madame, Jeannine Mabunda a réagi aux propos du président de la République Félix Tshisekedi tenus à Londres .Mais pourquoi le FCC a-t-il peur ? A en croire, le professeur André MBATA, le constitutionnaliste : « …..on comprend la débandade dans un camp des politicailleurs qui aurait du mal à faire revenir 30 députés à l’Assemblée nationale si jamais celle-ci était dissoute et de nouvelles élections étaient organisées…….. »

De toute évidence, en République Démocratique du Congo, " des couacs sont notés au sommet de l’Etat. L’opinion nationale et qu’internationale souhaite voir le président de la République, Félix Tshisekedi, exécuter son programme. Certains ministres et gouverneurs sont accusés de vouloir saboter les actions du chef de l'Etat. Pour cela, opinion en a marre et elle invite le magistrat suprême agir autrement, car rien ne marche".

Ferdinand LUFETE

1- FCC : Front commun pour le Cogo

2- UDPS : Union pour la démocratie et le progrès social ;

4- FCC : Front commun pour le Congo

; 5- https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/election-2016-en-rdc-la-149407

; 6- https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/election-2016-en-rdc-la-149407 ;

7- CACH : Cap pour le changement ;