RDC : Pourquoi le Kivu ?

On peut tenter de simplifier pour comprendre.

.

— 1)historiquement on trouve du Shaba à l’Ouganda une concentration unique de métaux rares et précieux

—2) on rencontre dans ces régions des ethnies peu différenciées qui ont été « habilement » dressées l’une contre l’autre par des colonisateurs habiles. La pratique des massacres est un mode de relations sociales bien plus ancien.

—3) faussement converties au parlementarisme occidental ces peuples qui ignorent l’idée même de nation pratiquent la concurrence politique à grands coups de milices surarmées .Sans oublier la traditionnelle machette .On peut y voir une sorte de revitalisation régulière d’un patrimoine culturel fâcheusement décrié par les occidentaux



—4) Cette armement doit être financé. alors ????

On revient à notre point de départ ;

Contre et aux dépens de la fiscalité des états, les bandes armées interceptent , capturent et organisent en même temps le trafic des métaux rares et précieux qu’elles livrent à des Trusts internationaux à des prix beaucoup plus bas ( hors taxes) que le prix fixé sur les bourses officielles de métaux ( taxes comprises).

Les Etats manquent de moyens pour payer les troupes officielles devant protéger les mines et convois alors .....les pauvres militaires se reconvertissent dans la barrage routier à leur propre compte.