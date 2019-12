RDC : un fiasco de la monusco ?

En République Démocratique du Congo, la monusco[1] prise en étau entre les tueries et la colère de civils. En effet, cela fait maintenant 20 ans, depuis le conseil de sécurité a crée, par sa résolution 1279 du 30 novembre 1999, la monusco. Cette dernière intervient au Congo Kinshasa afin de tenter de maintenir ou rétablir la paix surtout dans la province de « Kivu[2] ». La problématique de la guerre de Kivu est une situation délicate qui implique de nombreux facteurs notamment : Géopolitique, économique, historique, mais surtout ethnique…. Mais la mission de maintien de la paix de l’ONU[3] est considérée comme échec du fait que les manifestants demandent son départ et reprochent aux force onusienne d’assister passivement aux massacres à répétition. Ainsi est-on en droit de s’interroger sur les causes de l’échec de la monusco. On ne peut que se poser la question sur la paix au Kivu.

A-Causes

En République Démocratique du Congo : à quoi servent les casques bleus ? Quelles sont les causes de l’instabilité dans la province de kivu ?

1-Des groupes de l'armée régulière et les officiers de l'armée « Des groupes de l’armée régulière sont fixés dans les villes, les villages et les zones rurales. Celles-ci étant peu accessibles, ils deviennent maîtres sur leur territoire. » « Les officiers de l’armée profitent alors des richesses agricoles et minières, instaurent des taxes, des droits de passage. La justification de la présence des soldats dans les différentes coins de la ville : protéger les populations. Sauf qu’ils s’enrichissent sur le dos des habitants et n’ont pas intérêt à ce que les massacres s’arrêtent ». « Certains observateurs avancent même qu’une partie de l’armée serait aux mains des Tutsis. Chiffres avancés : neuf généraux sur une trentaine seraient des Congolais tutsis [4] ».

2-Les autorités locales En effet, « les autorités locales aussi trouvent leur intérêt. Détachés du pouvoir central, ces chefs de région s’accordent avec l'armée, posent eux aussi leurs taxes, touchent des pourcentages sur les ressources de leur territoire . En cas de temps normal, ce genre de comportement ne serait plus possible [5] ».

3-« Les ONG sont implantées depuis de très nombreuses années à Goma et plus largement à l’est du pays. Leur présence est parfois remise en question par les populations locales. Selon elles, il n’est pas dans l’intérêt de la Monusco et des autres organisations que le conflit cesse. Un retour au calme signifierait la fin des missions[6] ».

4-« Les plus concernés économiquement dans cette guerre internationale sont sans doutes les multinationales. Le documentaire « Blood in the Mobile », dénonce le cercle vicieux dans lequel sont impliquées les grosses firmes. Le réalisateur, Frank Piasecki Poulsen, s’est intéressé au cas de Nokia qui a de gros intérêts dans les mines de cassitérite à Walikale. Il n’a pu trouver de preuves concrètes de l’implication de la firme internationale cependant de lourds soupçons pèsent sur elle.les multinationales profitent en général de conflit à l’est de la république démocratique du Congo pour acheter les minerais à bas prix. Minerais qu’ils utilisent dans la fabrication de leurs téléphones par exemple. Des bénéfices tirés, les observateurs supposent qu’une partie est réinvestie dans l’armement pour soutenir l’instabilité dans la région [7] ».

B – Toujours pas de paix au Kivu

Selon le journal Allemande DW, depuis le 23 novembre dernier, une partie des habitants de Béni et ses environs protestent contre la passivité des soldats de la MONUSCO face aux exactions imputées au groupe armé d’ougandaise Forces démocratiques alliées(ADF) accusés d’avoir tué un millier de personnes depuis 2014. Alors que, la FARDC annonce régulièrement des plans d’attaque contre le groupe des rebelles ougandaise de l’ADF, sans que jamais ces hommes, présents sur le territoire de RDC depuis plus de 20 ans, ne soient totalement chassés. Les forces armées congolaises sont pourtant accompagnées par 3000 hommes de la MONUSCO, la plus grande mission de l’ONU au monde à en croire la chaine France 24. Mais comment un groupe de quelques centaines de rebelles peut tenir en échec la force onusienne et l’armée congolaise ?

De ce point de vue, la monusco ne respecte pas son mandat ; « les casques blues sont de plus en plus nombreux dans l’est de la RDC pour rien faire ! Et à montrer du doigt ces soldat frileux, peu motivés venus d’inde, Pakistan, de Tanzanie et d’ailleurs. Et ces fonctionnaires onusiens surpayés autour de 7000 euros par mois qu’ils voient trop souvent enfermés dans leurs 4X4 rutilants ou attablés dans les restaurants[8] ». Alors que sa mission est claire(résolution 2025) : les casques bleus sont autorisés à utiliser tous les moyens nécessaires en vue notamment, « d’assurer la protection des civils, du personnel humanitaire et du personnel chargé de défendre les droits de l’homme se trouvant sous la menace imminente de violences physiques et pour appuyer le gouvernement de la RDC dans ses efforts de stabilisation et de consolidation de la paix[9] ».

Ferdinand LUFETE

