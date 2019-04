Réaction hystérique au décret de Poutine et indignation à géométrie très variable

Après la publication hier après-midi du décret permettant aux habitants des Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL) d’obtenir la citoyenneté russe de manière simplifiée, les réactions tant à Kiev que dans plusieurs capitales occidentales virent à l’hystérie collective. Kiev a même demandé une réunion en urgence du Conseil de Sécurité de l’ONU sur cette question (qui devrait avoir lieu ce soir à 22 h heure de Moscou).

Pourtant Vladimir Poutine s’est exprimé sur cette décision, afin de rappeler qu’elle a été prise pour des raisons humanitaires, puisque les citoyens du Donbass sont privés de leurs droits les plus élémentaires.

Il a aussi tenu à rappeler que d’autres pays, comme la Pologne, la Hongrie et la Roumanie délivrent eux aussi des passeports à des habitants ukrainiens, exposant ainsi le deux poids deux mesures occidental. Ce qui est acceptable pour ces pays de l’Union Européenne ne le serait pas pour la Russie ? Tiens donc.

« Par exemple, la Pologne émet des cartes d’identités polonaises depuis de nombreuses années, une dizaine d’années, depuis 2009, si je ne me trompe pas. C’est la même Pologne qui délivre des passeports, et la Roumanie aussi. Cette dernière délivre des passeports aux Hongrois, aux Roumains et aux Polonais. À cet égard, je me pose la question suivante : en quoi les Russes résidant en Ukraine sont-ils inférieurs aux Roumains, aux Polonais ou aux Hongrois ? Il en va de même pour les Ukrainiens qui se sentent indissociables de la Russie pour différentes raisons – parenté, mariages mixtes ou autres. […] D’ailleurs, d’autres pays voisins de l’Ukraine le font depuis de nombreuses années. Pourquoi la Russie ne peut-elle pas faire de même ? » a déclaré Vladimir Poutine, avant d’ajouter que les habitants de la RPD et de la RPL sont dans une position bien pire que les Polonais, les Roumains ou les Hongrois en Ukraine, car ils sont souvent privés de leurs droits les plus fondamentaux.

« Ils ont du mal à se déplacer en Ukraine ou dans des pays tiers. En Russie, ils ont aussi des problèmes. Très souvent, ils sont incapables d’acheter des billets d’avion ou de train. C’est au-delà des limites [acceptables] », a conclu le président russe.

Face à ces arguments logiques et basés sur le droit international, au lieu de réagir de manière posée, calme et intelligente, chacun y va de sa réaction outrée et indignée, alors que beaucoup en Occident ferment pourtant les yeux sur les crimes commis par l’Ukraine dans le Donbass depuis 2014.

Hystérie à Kiev

Les réactions les plus immédiates sont bien sûr venues de Kiev. À commencer par Pavel Klimkine, le ministre ukrainien des Affaires étrangères qui a qualifié cette décision d’agression et de nouvelle étape dans l’occupation du Donbass.

Dans une inversion accusatoire délirante, Klimkine a aussi appelé les habitants du Donbass à ne pas demander de passeports russes, en déclarant que « la Russie vous a privé de votre présent, et maintenant elle empiète sur votre avenir ».

Il fallait oser sortir une énormité pareille ! Déjà face aux sondages qui indiquent clairement que près de 9 habitants de la RPD sur 10 veulent obtenir un passeport russe, ce qui montre bien que l’histoire de l’occupation russe du territoire par la force ne tient pas la route. Mais surtout, cette accusation fait encore une fois peser sur la Russie la responsabilité des actes de Kiev !

Ce n’est pas Moscou qui prive les habitants du Donbass de papiers, de retraites, ou d’aides sociales. Ce n’est pas Moscou qui a imposé un embargo commercial total sur le Donbass. Ce n’est pas la Russie qui bombarde le Donbass. Tout cela ce sont les actions de Kiev et de l’armée ukrainienne !

Le pompon a été le post Facebook du ministère ukrainien des Affaires étrangères, où Klimkine déclare que ce décret ne changerait rien et que les habitants des deux républiques resteraient des citoyens ukrainiens ! C’est bien de vous souvenir que ce sont des citoyens ukrainiens, mais c’est seulement quand cela vous arrange !

Cela fait cinq ans que vous ne traitez plus la population du Donbass comme vos citoyens ! Si ce sont vos citoyens, vous DEVEZ leur fournir des papiers (passeports, actes de naissance, etc), vous DEVEZ leur verser les retraites pour lesquelles ils ont cotisé toute leur vie au sein de l’Ukraine, vous DEVEZ leur verser les aides sociales auxquelles ils ont droit, vous DEVEZ cesser de les bombarder parce qu’ils refusent de vivre dans un pays qui leur renie le droit de parler leur langue et veut leur imposer des collaborateurs de Nazis comme héros nationaux, vous DEVEZ respecter l’ensemble de leurs droits de citoyens que vous violez depuis cinq ans !

C’est un peu trop facile de brandir aujourd’hui leur citoyenneté ukrainienne quand cela vous arrange pour vous poser en victime, alors que vous vous asseyez sur les droits que cette citoyenneté vous impose quand il est plus simple pour vous de les considérer comme des occupants russes ! À un moment il va falloir être cohérent un minimum !

Porochenko a réagi de manière tout aussi hystérique en déclarant que c’était la preuve « des préparatifs du Kremlin pour la prochaine étape de l’agression contre notre État – l’annexion du Donbass ukrainien ou la création d’une enclave russe en Ukraine ». Sachant que le Donbass était russe quand le pays qui se nomme l’Ukraine n’existait pas encore, et que Kiev a tout fait depuis cinq ans pour pousser le Donbass à fuir l’Ukraine et à se jeter dans les bras de la Russie, cette déclaration oscille entre l’hypocrisie, l’hystérie et le débilisme les plus profonds.

Et au lieu de sortir par le haut de cette situation, Zelensky a démontré que la méfiance russe à son égard était tout ce qu’il y a de plus justifiée. En effet, il a déclaré que cette procédure simplifiée d’obtention du passeport russe est « une autre confirmation évidente pour la communauté mondiale du rôle véritable de la Russie en tant qu’État agresseur, qui mène une guerre contre l’Ukraine ».

Reprenant le discours éhontément mensonger des autorités ukrainiennes post-Maïdan, Zelensky vient de rater l’occasion de montrer qu’il était une réelle alternative. L’option intelligente, aurait été de reconnaître que les autorités ukrainiennes actuelles ont manqué à leurs devoirs envers les citoyens du Donbass, et de discuter avec la Russie, de montrer un plan d’action concret pour remédier à la situation (par exemple en acceptant enfin la proposition de la Croix-Rouge de servir d’intermédiaire pour le versement des retraites, et en installant des points de délivrance des papiers ukrainiens) qui aurait permis de pousser la Russie à post-poser une telle décision.

Si la Russie en est venue à cette extrémité après cinq ans de conflit (!), c’est parce qu’elle voit bien que les nouvelles autorités élues à Kiev poursuivront la même politique que leurs prédécesseurs envers le Donbass, et qu’il n’est plus possible de laisser la population sans documents d’identité reconnus à l’international.

De, plus avec la loi sur la langue ukrainienne qui vient d’être votée à la Rada, la Russie a toutes les raisons de penser que la situation risque de s’aggraver, y compris sur le plan militaire, tant dans le Donbass, que dans le reste de l’Ukraine.

Face à tout cela, la Russie n’avait pas d’autre choix que d’aider les habitants du Donbass à sortir de l’impasse dans laquelle ils se trouvent sur le plan administratif et de les prendre sous son aile de manière légale (la Russie ayant pour doctrine de protéger ses ressortissants même à l’étranger) afin d’essayer de dissuader Kiev de rééditer ce que la Géorgie a fait contre l’Ossétie du Sud en 2008.

Hypocrisie à l’Ouest

Comme d’habitude, États-Unis, France et Allemagne hurlent de concert avec les mêmes arguments bidons.

Nous avons eu droit au tweet de Kurt Volker qui réutilise les arguments ukrainiens, quasiment mot pour mot. En voici la traduction :

« Le Donbass est l’Ukraine et les gens qui y vivent – quelle que soit leur langue préférée – sont ukrainiens. La décision récente de la Russie de délivrer des passeports est très provocante et découle directement de son « jeu d’occupation » et sape les efforts pour mettre en œuvre Minsk et rétablir Donbass sous contrôle ukrainien. »

Sauf que comme le lui a rappelé la représentation russe à l’OSCE, personne, pas même les États-Unis n’a le droit d’interdire à quelqu’un de changer de nationalité, comme l’indique la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ! Ce n’est pas à monsieur Volker de dire aux habitants du Donbass de quelle nationalité ils ont le droit d’être ou non !

La France nous ressort les accords de Minsk de son chapeau, via l’ambassadrice française en Ukraine Isabelle Dumont, qui nous a gratifié d’un tweet indigent :

« Nous condamnons la décision de la Russie de faciliter l’octroi de la nationalité russe aux habitants de Donetsk et Lougansk. Cette décision contredit les accords de Minsk et ne facilite pas les efforts déployés en vue du règlement du conflit. »

Argument de la violation des accords de Minsk, repris par le ministère allemand des Affaires étrangères.

« Avec la France, nous dénonçons le décret russe visant à simplifier la citoyenneté pour les résidents des régions de l’est de l’Ukraine. Ces régions font partie de l’État ukrainien », peut-on lire dans la déclaration.

« La décision de la Russie va à l’encontre de l’esprit et des objectifs des accords de Minsk », a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères, ajoutant que la décision de Moscou « va à l’encontre de ce qui doit être fait actuellement pour contribuer aux efforts visant à désamorcer la situation dans le Donbass. »

De une, j’aimerais que tous ces gens là me montrent le point des accords de Minsk violé par cette décision. Des gens qui vivent dans un pays tout en ayant la citoyenneté d’un autre il y en a plein, et cela ne pose aucun problème de « légitimité » de l’État sur le territoire qu’ils occupent. Il suffit de regarder certains quartiers de plusieurs capitales européennes, dont la majorité des habitants ont autre chose qu’un passeport local, pour se rendre compte de la stupidité abyssale d’un tel argument.

De deux, où sont tous ces donneurs de leçon qui brandissent les accords de Minsk, quand ces mêmes accords sont violés quotidiennement par l’Ukraine ?

Où sont les réactions indignées de l’Occident, quand l’armée ukrainienne viole le cessez-le-feu, quand Kiev vote des lois qui vont réellement à l’encontre des accords de Minsk (comme la fameuse loi sur la réintégration du Donbass), et quand les représentants ukrainiens sabotent les discussions à Minsk, quand ils daignent venir aux réunions ?!?

Où sont les cris d’orfraie de ces « défenseurs des droits de l’homme », quand Kiev renie aux habitants du Donbass leurs droits de citoyens ukrainiens, les prive de papiers d’identité, de retraites, d’aides sociales, coupe le réseau bancaire de la région, organise un blocus économique total, et coupe fréquemment l’eau (entre autre en RPL) ?

Où étaient ces gens pour hurler avec la meute, quand Kiev a privé la Crimée d’eau, et d’électricité (en plein hiver en prime), tout en revendiquant ce territoire et ses habitants comme étant ukrainiens ?

Où sont leurs réactions outrées, quand l’armée ukrainienne bombarde délibérément des zones civiles où il n’y a aucune pièce d’armement ni position des milices populaires de la RPD et de la RPL ?

Où sont les appels au Conseil de Sécurité de l’ONU par l’Occident, quand les bataillons néo-nazis ukrainiens torturent et assassinent des civils (comme à Ilovaisk en 2014, voir le rapport de l’ONU), quand l’armée ukrainienne bombarde délibérément des écoles, des maternelles, des hôpitaux, et tue ou mutile des hommes, des femmes et des enfants par milliers ?

Il me semble que tout cela est bien plus grave que d’accorder des passeports russes aux habitants du Donbass qui subissent tout cela depuis cinq longues années, et mériterait bien plus une réunion en urgence du Conseil de Sécurité de l’ONU ! Si ces gens là voulaient réellement désamorcer la situation dans le Donbass et faire appliquer les accords de Minsk, ils feraient bien de commencer par faire pression sur Kiev !

Ce n’est pas Moscou qui fait voter les lois à la Rada ou donne ses ordres aux représentants ukrainiens à Minsk que je sache. L’armée ukrainienne n’obéit pas aux ordres de Vladimir Poutine, mais bien du président ukrainien aux dernières nouvelles ! Tous ces officiels qui aujourd’hui hurlent à la violation des accords de Minsk quand rien ne les viole sont par contre bien silencieux quand l’Ukraine les viole réellement !!!

Ces enfants ne sont qu’un faible échantillon de tous ceux qui sont morts sous les bombes ukrainiennes dans le silence assourdissant de l’Occident qui se pose aujourd’hui en donneur de leçons :

Où était votre réaction outrée, madame Dumont, quand ces enfants ont payé de leur vie le silence complice des autorités françaises qui depuis cinq ans ferment les yeux sur les crimes de guerre de l’armée ukrainienne, permettant à cette dernière de continuer à les commettre ?

Ah pardon, vous étiez justement en train d’aller taper la papote (faire « un tour d’horizon de la situation sécuritaire dans le Donbass ») avec ces mêmes criminels de guerre sur le terrain, comme le montre ce tweet ou celui-là à la fin de votre « mission ».

Vous essayez même de faire leur promotion en disant qu’ils mènent des actions sociales, sauf que vous oubliez qu’ils le font surtout pour essayer d’être un peu moins détestés par la population civile à cause du fait qu’ils occupent une région qui s’est exprimée majoritairement pour sortir de l’Ukraine lors du référendum de 2014, et qu’ils bombardent, torturent, et maltraitent les civils de la zone qu’ils occupent depuis lors. Ce n’est pas en livrant un peu d’aide humanitaire aux civils qu’ils vont faire oublier leurs crimes madame Dumont !

Des crimes sur lesquels vous vous taisez de manière éhontée ! Vous pouvez ensuite vanter l’amélioration des conditions aux points de passage et l’aide précieuse des organisations humanitaires, pas un mot sur les violations quotidiennes des accords de Minsk par cette armée ukrainienne avec laquelle vous êtes allée vous afficher publiquement.

Sans même parler de ce tweet, où vous vous dites très sensible à « l’honneur » que vous fait Arsen Avakov (qui en tant que commandant de bon nombre de bataillons néo-nazis ukrainiens est mouillé jusqu’au cou dans leurs crimes de guerre et a du sang jusqu’aux cheveux, mais ça ne vous gêne pas on dirait) en vous remerciant pour les hélicoptères livrés par la France à un pays qui fait la guerre à sa propre population (mais cela ne gêne pas plus Paris que les armes livrées à l’Arabie Saoudite qui s’en sert pour tuer des civils au Yémen).

Non, vraiment à vous voir, vous, monsieur Volker, et d’autres, hurler face à une violation des accords de Minsk imaginaire, alors que vous laissez l’Ukraine les violer chaque jour que Dieu fait depuis plus de quatre ans et demi, et brandir la citoyenneté ukrainienne des habitants du Donbass comme étendard, alors que vous laissez Kiev violer les droits attenants à cette citoyenneté depuis cinq ans, j’ai envie de vous rappeler cette fameuse phrase de Bossuet : « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ».

Inutile aujourd’hui de venir jouer les pleureuses face à la décision de la Russie, dont vous êtes en partie responsables pour avoir fermé les yeux sur les causes qui ont mené à la situation actuelle.

Christelle Néant

