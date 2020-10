Reconnaître le Nagorny-Karabagh, une nécessité morale, politique et stratégique

Là où règne l’Or noir, il n’y a plus ni droit, ni raison, ni humanité !

Nos media font le silence sur tous les barrages d’autoroute européennes réalisés par la diaspora arménienne.

The Armenians blocked the roads in Europe

Early in the morning, the Armenians of Europe initiated a protest of unprecedented scale. Our compatriots are keeping the interstate highways of the following directions closed : from France to Spain, from France to Belgium, from Belgium to the Netherlands, from France to Switzerland, from the Netherlands to Germany, amd from Luxembourg to Belgium and France, from France to Italy, from Germany to Denmark․

The Armenians demand the international recognition of Artsakh and the condemnation and cessation of the Turkish-Azerbaijani-terrorist aggression.

https://mamul.am/en/news/191949



Hier une manif de soutien regroupant associations franco-arméniennes/kurdes/grecques à Paris avec 17,000 participant a été carrément occultée par les media focalisés, « à la bonne heure », sur le meurtre de Conflans.

¨Pour la reconnaissance de ’Artsakh, contre les dictatures et le djihadisme ! Le Drian Démission !

http://www.armenews.com/spip.php?page=article&id_article=70330



L’État Profond du Ministère des Affaires Étrangères adopte une position de neutralité.. Idem l’UE au fait de l’auteur de l’agression et les crimes de guerre répétitifs : Aliyev qui redouble d’audace avec les encouragement d’Erdogaz.