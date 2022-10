Relations américano-saoudiennes  : Alliance historique en déroute  ?

Parler de l’évolution rapide des relations entre l’Arabie saoudite et les États-Unis semble être devenu un sujet de discussion dans les médias et les milieux politiques aux niveaux régional et international. Cela s’explique par un certain nombre de considérations, notamment l’impact de l’alliance entre les deux pays sur le système de sécurité et de stabilité régional et sur le poids que les deux pays ont dans les relations internationales, de sorte que tout mouvement dans cette relation a des répercussions sur d’autres équations internationales et régionales ainsi que sur les prix de l’énergie, etc.

Je pense que malgré une visite récalcitrante au Royaume en juillet dernier, la relation entre l’Arabie saoudite et les États-Unis ne s’est pas éloignée des objectifs définis par le président Biden lors de sa campagne électorale.

La visite n’a pas permis de résoudre les problèmes qui sous-tendent le partenariat historique entre les deux pays, car lier les réformes à la satisfaction de la demande américaine d’augmentation de la production de pétrole a exacerbé la situation.

Le moment et les conditions choisis étaient inappropriés pour répondre à cette demande. Ils étaient en contradiction avec l’engagement de Riyad à adhérer à l’alliance OPEP+ et incompatibles avec les intérêts stratégiques de l’Arabie saoudite et les politiques de fixation des prix de l’énergie en général, ainsi que d’autres calculs politiques visant à utiliser le pétrole et les prix du pétrole pour faire pression sur la Russie dans la lutte d’influence et d’hégémonie en cours entre elle et l’Occident.

En laissant de côté la discussion sur les raisons de la détérioration flagrante des relations entre l’Arabie saoudite et les États-Unis, la question la plus importante est de savoir quelles « conséquences » le président américain Joe Biden avait en tête avec ses commentaires sur la décision de l’OPEP+ et les accusations selon lesquelles Riyad se rangeait du côté de la Russie dans la guerre contre l’Ukraine.

Cela signifie-t-il que le rideau se ferme sur l’alliance historique entre Riyad et Washington ?

Certains experts estiment que la détérioration actuelle des relations est plus grave qu’après les attentats du 11 septembre 2001, lorsque de larges pans des décideurs américains ont eu tendance à séparer les dirigeants saoudiens des causes qui ont conduit à l’implication d’éléments saoudiens dans les attentats.

Mais Washington cible désormais les politiques du prince héritier du royaume, qui bénéficie d’un large soutien populaire pour ses réformes et ses ambitions. Façonner un meilleur avenir pour le royaume et son peuple devrait recevoir le plus large soutien américain possible si les responsables politiques ont une vision stratégique à long terme et ne se contentent pas de poursuivre des cibles tactiques qui ont tendu les relations bilatérales.

Les alliances unilatérales ne correspondent plus à la réalité du réseau actuel de relations internationales, qui s’entrecroisent et sont complexes. Cependant, cela ne signifie pas que les constantes saoudiennes ont changé. Cela reflète plutôt un environnement stratégique modifié.

Avec l’effondrement de l’ancienne Union soviétique, les idéologies se sont effondrées et une nouvelle ère a vu le jour. C’est celle des intérêts mutuels et des règles du commerce international, dont l’Occident est devenu le principal partisan et défenseur dans le contexte de la « mondialisation ». Cela se voit, par exemple, dans le volume des échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine, qui, selon les douanes chinoises, s’est élevé à environ 246 milliards de dollars de janvier à avril de cette année, soit environ 11 % de plus que sur la même période l’année dernière, malgré les grandes tensions que nous créons. Quotidiennement à l’antenne.

On pourrait donc dire que le soutien de Riyad à la décision de l’OPEP+ de réduire la production de pétrole n’est pas un « acte hostile » comme le disent les démocrates américains, mais un exercice purement économique basé sur un examen des tendances du marché et des indicateurs de l’offre et de la demande.

Étant donné l’interconnexion entre les affaires et la politique, il semble naturel que les intérêts coïncident parfois et entrent parfois en conflit. C’est quelque chose que la partie américaine doit comprendre. La stabilité des marchés mondiaux de l’énergie nécessite une coordination constante entre Washington d’une part et Riyad et les autres grands producteurs d’autre part.

Ce que les législateurs américains doivent comprendre, c’est que la sécurité énergétique est presque indissociable de celle des pays producteurs. Prendre un risque sur cette question à un moment émotionnel est un pari incalculable avec la stabilité des grandes économies, en particulier l’économie américaine.

Tout porte à croire que la détérioration des relations entre l’Arabie saoudite et les États-Unis est liée à plusieurs facteurs, dont le résultat des élections de mi-mandat au Congrès en novembre.

Les démocrates ont directement lié cette élection à l’Arabie saoudite lorsqu’ils ont accusé le pays d’être responsable de la hausse des prix de l’énergie et même d’être à l’origine de la décision de l’OPEP+ de réduire la production.

Étant donné la position difficile des candidats démocrates lors de cette élection, on peut supposer que les relations continueront à se détériorer ou du moins à maintenir le statu quo jusqu’à la fin du mandat du président Biden dans deux ans. Mais il ne s’agit pas seulement de la position personnelle de Biden, mais aussi de la relation de Riyad avec les présidents démocrates en général.

On pourrait en conclure que l’importance de cette relation n’est plus aussi valorisée, ou du moins que l’on tente de la gérer différemment qu’auparavant. Cela est évident tant dans les politiques de l’ancien président Obama que dans celles de l’actuel Joe Biden. Cette conclusion n’est en aucun cas généralisable.

Biden pourrait se donner pour mission d’éloigner les relations de la formule de partenariat et d’alliance qui existe depuis les années 1940. De l’autre côté, l’Arabie saoudite ne fait pas pression pour mettre fin à la relation de coalition.

Mais elle fait pression pour une restructuration visant à créer un partenariat mutuellement bénéfique à la hauteur de l’énormité des intérêts stratégiques communs qui lient l’Arabie saoudite et les États-Unis. Je pense que ces intérêts pourraient finir par être un frein puissant qui empêche Biden et d’autres législateurs et politiciens démocrates d’aller trop loin dans l’anti-saudisme.

Tout ce qui est brandi comme un levier concerne les intérêts américains avant les intérêts saoudiens. Les énormes ventes d’armes au royaume en sont un bon exemple. Les entreprises d’armement américaines, malgré leur influence dans les cercles décisionnels américains, ne peuvent accepter aucune orientation visant à réduire ces ventes.