Rôle régional impératif contre les milices

La situation stratégique au Moyen-Orient s’aggrave de jour en jour et crée de nouvelles tensions, principalement en raison de la prolifération des milices terroristes, qui transforment toute la région en un « vivier » de milices parrainées, financées et armées par des puissances régionales connues. Il est clair que le silence n’est pas une option appropriée face à ces développements rapides.

Les États de la région doivent désormais travailler ensemble pour repousser des menaces dont la portée ne s’arrête pas à un seul État. Les milices houthi, qui ont perpétré de nombreuses attaques criminelles contre des installations civiles en Arabie saoudite, ont fait de même à plusieurs reprises contre les Émirats arabes unis et menacent Israël d’attaques similaires.

Les solutions ne se limitent pas ici à la possession de systèmes de défense antimissile et à la mise en garde contre les drones. Ces bandes criminelles organisées misent davantage sur le facteur psychologique que sur les dommages réels qu’elles infligent aux institutions et aux États qu’elles attaquent.

Les milices sont conscientes de l’impact psychologique qu’il y a à attiser les tensions contre des États connus de longue date pour leur sécurité et leur stabilité, et qui sont devenus des environnements idéaux pour les investissements, le commerce et les affaires.

Le simple fait que ces milices soient dispersées dans plusieurs États de notre région constitue une source de menace pour tous. Et pas seulement en raison de l’arsenal d’armes et de l’expérience de combat qu’elles ont accumulés. Avec le temps, ces milices pourraient toutefois devenir une alternative aux États.

La terrible réalité qui a conduit à leur rôle croissant a été aggravée par l’effondrement de l’État-nation et la capacité limitée des armées nationales à lutter contre ces milices soutenues par des forces extérieures. La population du Moyen-Orient ne peut plus supporter la menace des milices.

La sécurité et la stabilité d’une région aussi vitale ne peuvent pas dépendre des « illusions » de seigneurs de la guerre comme Al Houthi, Nasrallah et d’autres supplétifs, créés pour atteindre certains objectifs éloignés des intérêts des peuples.

En fait, toutes les preuves montrent qu’ils ne sont rien d’autre que des conspirateurs contre la sécurité et la stabilité de leur peuple. Ils ont apporté le crime et la famine au Yémen. Ils ont plongé le Liban dans d’innombrables catastrophes économiques, politiques et sécuritaires.

S’appuyer sur un rôle international pour maintenir la sécurité et la paix régionales semble un rêve lointain au vu de la situation alarmante, des conflits et des crises profondes dans les relations internationales, c’est-à-dire des tensions entre les grandes puissances internationales, que ce soit à cause de la crise ukrainienne ou de Taïwan, entre autres questions et conflits.

Désormais, les États régionaux doivent coopérer et se coordonner à tous les niveaux afin de trouver une formule qui permette d’écarter ces menaces et d’offrir aux peuples un environnement sûr et stable. Il est de notoriété publique que les menaces stratégiques qui pèsent sur les EAU sont les mêmes que celles qui pèsent sur de nombreux autres pays de la région, notamment Israël.

Les attaques extérieures contre le système arabe de sécurité nationale au cours des deux dernières décennies ont entraîné de profonds changements structurels qui ont eu des répercussions négatives pour tous.

Les miliciens qui prétendent appartenir à des pays arabes travaillent pour les intérêts de parties étrangères non seulement contre les pays arabes voisins, mais aussi contre leur propre peuple.

Le prix du remplissage du vide stratégique (créé dans plusieurs pays arabes par le chaos et les troubles ainsi que par les erreurs stratégiques des grandes puissances) par des puissances régionales est désormais payé par tous, les EAU comme Israël.

Les milices brandissent de faux slogans de « résistance » et font commerce de la souffrance de leurs peuples au service de diktats dont chacun dans notre région connaît l’origine et les objectifs.

Le renforcement de la sécurité, du renseignement et de la coopération militaire entre les EAU et les pays de la région qui s’opposent à ce chaos milicien, y compris Israël, est indispensable, d’autant plus que les États-Unis et d’autres grandes puissances sont occupés par des conflits d’influence et d’intérêts au Nord et à l’Est.

Certes, les pays de la région sont capables de travailler ensemble, de se coordonner, de partager leurs expériences et de s’entraider pour faire face à ce raz-de-marée de chaos milicien qui exige des solutions et des alternatives hors des sentiers battus.