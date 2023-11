Rosalynn Carter, la dame militante

« Le cœur lourd, ma famille et moi vous informons du décès de ma grand-mère. L’un des plus grands héritages qu’elle laisse derrière elle est la Fondation Carter, et (…) ses efforts remarquables visant à améliorer le bien-être des personnes partout dans le monde, que ce soit en travaillant à éradiquer les maladies, en réduisant la stigmatisation des maladies mentales ou en apportant la paix dans les coins les plus reculés du monde. » (Jason Carter, le 19 novembre 2023).