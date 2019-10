Le commandant d’une unité des forces spéciales ukrainiennes avait reçu l’ordre d’assassiner l’ancienne députée ukrainienne Nadia Savtchenko. C’est ce qu’a rapporté Vladimir Roubane, ancien directeur du Centre pour la libération des prisonniers du Corps des officiers, à l’antenne de la chaîne de télévision ZIK.

« J’ai été en contact avec beaucoup d’officiers. Ils m’ont rappelé et m’ont dit que le commandant d’une des unités des forces spéciales avait reçu l’ordre de liquider Nadia Savtchenko. J’ai ri, j’en ai pris note et je l’ai dit à Nadia. Elle a dit qu’elle avait reçu des signaux similaires, puis, trois mois plus tard, elle a reçu un chauffeur venant des forces spéciales », a-t-il dit.

Roubane a également révélé les détails de cette possible tentative d’assassinat sur Savtchenko.

« Les officiers sont venus me voir et m’ont dit qu’ils avaient reçu l’ordre de nous liquider quand nous avons traversé la frontière avec Savtchenko, quand nous allions dans les prisons (en RPD – RPL – note de la traductrice). Ils ont aussi dit littéralement : « Le but était de faire de Savtchenko une héroïne deux fois, (la deuxième fois – note de la traductrice) à titre posthume, et toi aussi aurais été un héros posthume en même temps. Mais on avait 15 minutes de retard, et vous étiez déjà partis. » Nous sommes sortis par un autre « corridor ». Nous n’avions pas le temps. Eh bien, j’ai arrêté ces voyages « fous », » a déclaré Roubane.

Note de la traductrice : Le fait que cette tentative d’assassinat ait été planifiée lors d’un voyage de Savtchenko et Roubane dans les Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL) pour négocier l’échange de prisonniers avec l’Ukraine, indique que les autorités de Kiev ont probablement voulu faire porter la responsabilité de cet assassinat aux républiques populaires. Cette déclaration de Roubane semble confirmer des informations qui avaient été divulguées il y a longtemps par Alexandre Zakhartchenko, le chef de la RPD. Ayant eu vent de ces plans d’assassinat de Nadia Savtchenko par Kiev, les Républiques Populaires l’avaient avertie afin d’empêcher que cela ne se produise.

Source : Obozrevatel

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider