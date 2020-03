Rouslan Bortnik : L’Ukraine a fait un pas concret vers l’effondrement financier

Le coronavirus et la crise économique qu’il a provoquée ont amené l’économie ukrainienne au bord de la survie, faisant avancer l’Ukraine vers l’effondrement financier, pendant que certains hommes politiques ukrainiens renforcent leur position au pouvoir, a déclaré le politologue, et chef de l’Institut ukrainien d’analyse et de gestion politique, Rouslan Bortnik.

Rouslan, le pays a officiellement mis en place un état d’urgence, la quarantaine contre le coronavirus se renforce. Avec Zelensky, Arsen Avakov devient l’un des principaux hommes politiques du pays. Le ministre de l’Intérieur propose des plans économiques, parle de l’introduction de l’état d’urgence et prend effectivement le contrôle des rues avec des « patrouilles » d’extrême droite. Pensez-vous qu’Avakov va continuer à se renforcer ? Et comment Zelensky le prend-il ? Va-t-il réagir ?

Je pense que oui, et l’introduction de l’état d’urgence, qui prévoit une quarantaine, a renforcé le rôle du ministère de l’Intérieur – car l’élément central du quartier général créé pour combattre le coronavirus est la police, une des structures du ministère de l’Intérieur.

Elle constitue le pilier de cet état d’urgence et de la quarantaine. Oui, Avakov continue à se renforcer, et je pense que Zelensky comprend les risques de son renforcement.

De nombreuses personnes de l’équipe de Zelensky traitent Avakov avec peur et même avec haine, mais elles ne peuvent pas se passer de lui.

Il n’y a pas d’autre Avakov, une autre figure de ce genre, qui pourrait prendre en charge la gestion de l’ordre public en cette période de crise, qui aurait une influence sur les groupes radicaux, aujourd’hui, dans la structure du ministère de l’Intérieur, il n’y a pas de « cartouches » d’autorité en stock.

Aujourd’hui, il me semble que le renforcement d’Avakov n’a pas atteint un point critique. Bien qu’Avakov soit un premier ministre fantôme de l’Ukraine, il est toujours resté derrière le Rubicon, après lequel on pourra dire qu’Avakov est plus fort et plus influent que le président, mais jusqu’à présent il ne s’en est pas approché.

Si cette tendance continue à se renforcer, je n’exclus pas que si la crise s’intensifie, Avakov puisse être officiellement nommé Premier ministre de l’Ukraine, et qu’il puisse effectivement concentrer entre ses mains des pouvoirs qui dépasseront ceux du Président et de son équipe.

Après l’épidémie, la crise économique est le problème le plus urgent. Ils parlent déjà d’une baisse du PIB d’au moins 5 %, l’industrie est en chute libre, la hryvnia est en baisse et le budget manque de recettes. Selon vous, le pays sera-t-il en mesure de faire face aux problèmes économiques ? Et qui va l’aider : le FMI, l’Occident, les oligarques ?

Dans notre centre d’analyse, nous avions modélisé l’évolution de la crise économique – et estimé une baisse de 2 à 5 % du PIB et une augmentation du nombre de chômeurs d’une fois et demie, soit 500 000 personnes.

Mais la situation continue de se détériorer et les évaluations des autorités officielles se font déjà entendre. La directrice adjointe du bureau présidentiel, Mme Kovaliv, a déclaré qu’une baisse de 5 % du PIB était attendue.

L’ancien ministre de l’économie Milovanov a déclaré que bien plus de 500 000 Ukrainiens pourraient se retrouver au chômage.

Les tendances s’aggravent, car même les prévisions pour certaines économies du monde aujourd’hui donnent une baisse de 20 à 30 % du PIB en cas de quarantaine prolongée, en cas de crise épidémiologique prolongée.

L’Ukraine a fait un pas concret vers… Ne disons pas le mot « défaut », disons, vers la nécessité d’une nouvelle restructuration de sa dette extérieure.

Le gouvernement propose de réviser le budget pour 2020, qui est devenu irréaliste – malgré le fait qu’il ait été récemment adopté, en général, le gouvernement propose de réduire le déficit de 200 milliards de hryvnias – pour le moment il est équivalent à 7 milliards de dollars.

Mais ce n’est que le début de la crise, et il est évident que si l’Ukraine ne parvient pas à restructurer ses dettes extérieures, le pays pourrait en effet être incapable de payer ses dettes et pourrait être confronté à une crise macroéconomique.

Jusqu’à présent, l’État a rempli ses obligations sociales, mais la collecte des impôts en février a représenté 60 % de ce qui était prévu, et sans une aide extérieure sérieuse, l’Ukraine ne sera en mesure de payer les retraites et les salaires à temps et de remplir ses obligations sociales que jusqu’à juillet-août au maximum.

Après cela, tout peut s’arrêter, et c’est pourquoi il y a aujourd’hui un dialogue avec le Fonds Monétaire International, de sorte qu’ils recherchent des sources de crédit à l’intérieur du pays, auprès des oligarques ukrainiens.

L’Ukraine a vraiment fait un pas concret vers l’effondrement financier.

La Verkhovna Rada est en état de suspension. Plusieurs députés ont contracté le coronavirus, mais il n’y a toujours pas de quarantaine, et une session extraordinaire pourrait avoir lieu ce week-end. D’après vos prévisions, aura-t-elle lieu et que peut-elle examiner – au nom de quelles lois les députés seront-ils exposés au risque d’infection ?

Il est très probable qu’elle ait lieu, mais la liste des questions n’a pas encore été déterminée, de même que les possibilités de leur vote sont incertaines.

La question du déficit budgétaire est épineuse, différents groupes d’influence se battent pour que leurs secteurs ne soient pas réduits, mais que d’autres secteurs le soient. En particulier sur le bloc humanitaire, sur le financement des organismes d’État. C’est la première.

La seconde est la question liée au principal paquet de lois du FMI – des lois visant à empêcher le retour de la Privatbank à Kolomoïski et d’autres banques nationalisées ou en faillite à leurs propriétaires.

Cela comprend également les lois relatives à la levée du moratoire sur la vente des terres, qui est également un bloc de questions très controversées, et il n’a pas encore été possible de recueillir des votes pour cette décision.

Et le troisième groupe de questions est lié à la sphère sociale, au renforcement de la sécurité sociale des médecins, à la création d’un fonds de stabilisation – il est possible de créer quelque chose, mais où prendre de l’argent pour remplir ce fonds ?

Ces questions sont inscrites à l’ordre du jour, mais toutes sont en état de suspension. Il n’y a pas de consensus sur le vote de ces lois, même au sein de l’équipe gouvernementale.

C’est pourquoi la date de la réunion n’a pas encore été officiellement annoncée, de plus, le problème de la crise au sein de la majorité, qui est aujourd’hui divisée en plusieurs groupes d’influence, aggrave cette situation.

Le Premier ministre rencontre ainsi non seulement la majorité, mais aussi d’autres factions et groupes, pour essayer de les persuader de voter en faveur des initiatives du gouvernement et du Président.

C’est pourquoi il n’y a pas de date officielle pour la réunion, pas plus qu’il n’est sûr qu’elle aura lieu samedi.

Interview faite par Vassili Tiomny

Source : Ukraina.ru

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider