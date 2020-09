Le 31 août 2020, deux ans jour pour jour après l’assassinat du chef de la RPD (République Populaire de Donetsk), Alexandre Zakhartchenko, la République a tenu à commémorer celui qui fut un de ses commandants de bataillon et héros militaire, avant de devenir le chef de l’État.

Pour rappel, le 31 août 2018, à 17 h 28, une bombe explosait dans le café « Sépar » à Donetsk, tuant sur le coup le chef de la RPD, Alexandre Vladimirovitch Zakhartchenko, et un de ses gardes du corps, Viatcheslav Dotsenko.

Deux ans après l’assassinat d’Alexandre Vladimirovitch Zakhartchenko, la RPD a tenu à commémorer celui qui fut commandant de bataillon, héros militaire, puis chef de la République.

Comme l’an passé, plusieurs cérémonies distinctes furent organisées par la RPD, mais avec moins de personnes venant de l’étranger, coronavirus oblige.

La première cérémonie a eu lieu au cimetière où il est enterré et où se trouve son imposant monument funéraire. Après la cérémonie religieuse orthodoxe, l’actuel chef de la RPD, Denis Pouchiline, la veuve d’Alexandre Zakhartchenko, ses parents, ses proches et ses amis, sont allés déposer des fleurs sur le monument.

Ils se sont ensuite rendus dans l’allée des héros, près du musée de la guerre, rendre un deuxième hommage à Alexandre Zakhartchenko, en déposant des fleurs au pied de son buste, qui trône à l’extrémité de cette allée, où se trouvent aussi les bustes de Mikhaïl Tolstykh (surnommé Guivi), Yossif Kobzon, et d’Oleg Mamiev (surnommé Mamaï). Cette allée sera complétée bientôt par un buste d’Arsen pavlov (surnommé Motorola).

L’occasion d’interviewer certaines des personnes qui sont venues rendre hommage à Alexandre Zakhartchenko. Un travailleur culturel russe, venu exprès pour ces cérémonies, rappelle que le défunt chef de la RPD avait beaucoup d’estime pour les travailleurs culturels, surtout Russes, qu’il accueillait toujours à bras ouvert. Il se rappelle aussi certaines attitudes et histoires qui ont bâti la légende d’Alexandre Zakhartchenko, et pas seulement en RPD.

« Pour moi, il est absolument évident que les gens l’aimaient beaucoup. Tout d’abord, il venait toujours derrière la scène, dans une atmosphère informelle, prenant sur son temps pour venir se faire prendre en photo avec tout le monde, tous les enfants lui grimpaient dessus. Et les histoires devenues légendaires, comme le fait qu’il s’assurait que les prix dans les magasins n’augmentaient pas. Comme il était fier qu’ils fabriquent leurs propres armes, et le premier tramway à être fabriqué. Il s’inquiétait réellement pour la région. Et il en était le digne fils. Tout cet amour s’incarnait en lui. Je me souviens de lui, tout d’abord parce qu’il était un véritable chef, un vrai patriote, que la terre du Donbass a porté au sommet, » a-t-il déclaré.

L’une de ces histoires qui ont fait sa légende est sans conteste, celle de novembre 2015, lorsqu’il s’est rendu dans un marché de Donetsk, et où il a utilisé son pistolet TT datant de 1943 pour vérifier l’étalonnage des balances d’un des marchands, prouvant que ce dernier escroquait ses clients, la balance affichant un poids supérieur à celui de l’arme :

Cette légende qui entoure désormais Alexandre Zakhartchenko a tellement marqué les habitants de la RPD, qu’alors que j’attendais le début de la troisième cérémonie, qui a eu lieu sur le lieu même et à l’heure de sa mort, une vieille dame m’a abordée, et m’a demandé si j’accepterais de la filmer pendant qu’elle déclamerait le poème qu’elle avait écrit pour le défunt chef de l’État. J’ai de suite accepté, et ce texte était si touchant que j’ai eu du mal à retenir mes larmes. Cette petite grand-mère, qui avait connu l’URSS, puis l’Ukraine, puis la RPD, avait été tellement touchée par la personnalité d’Alexandre Zakhartchenko, qu’elle avait écrit un poème en guise d’hommage.

La traduction en français ne rend pas hommage aux rimes de son texte, mais je vous le livre tel quel :

« Zakhartchenko, Sacha, a été le premier chef.

Il a grandi et vécu ici, et est mort comme un héros.

Il était un commandant de bataillon, surnommé « Batia ».

Notre Dieu est courageux et rude,

Ouvert, audacieux et simple.

Tu étais le premier en tout,

Tu n’avais pas peur de la mort.

Tu as uni ta république,

Tu as tiré dans chaque bataille !

Vulnérable, fier, combattant.

Avec une unité d’assaut, tu es parti au combat,

Et bien que blessé, tu es resté debout !

Tu as fermement défendu le Donbass.

Tu as été en colère, tu as pleuré et tu jurais.

Et quand tu gagnais le combat, tu souriais.

Mais c’est là qu’est venu ton malheur,

L’attentat terroriste, l’explosion, et tu n’es plus là.

Le dernier combat fût malheureux.

Notre héros a perdu la vie.

Nous n’oublierons jamais notre chef,

Et nous remporterons la victoire quel qu’en soit le prix ! »

La cérémonie a commencé par un discours de Denis Pouchiline, qui a souligné que les autorités actuelles de la RPD s’inscrivaient toujours dans la continuité de ce qu’Alexandre Zakhartchenko avait commencé.

« Nous avons poursuivi ce que faisait Alexandre Vladimirovitch, nous avons continué à construire notre État et nous sommes guidés par les principes de la conscience, de la justice, » a-t-il déclaré.

Il a aussi tenu à rappeler que par son attitude authentique et entière, Alexandre Zakhartchenko avait donné l’exemple non seulement aux habitants actuels de la RPD, mais aussi aux générations futures, à qui le chef actuel de la République tient à transmettre le souvenir de son prédécesseur.

Puis Denis Pouchiline, la veuve d’Alexandre Zakhartchenko, ses parents, et ses proches ont déposé des fleurs sur le lieu où il a été assassiné, avant de laisser la place aux habitants, afin qu’eux aussi puissent se recueillir et déposer des fleurs ou des bouquets en l’honneur du défunt chef de la RPD.

Il y avait tellement de personnes qui attendaient sur l’avenue Pouchkine de Donetsk, que la cérémonie a duré près d’une heure et demie, montrant s’il en était besoin, que deux ans après sa mort, le souvenir d’Alexandre Zakhartchenko est toujours bien vivant dans le cœur des habitants de la RPD !

Christelle Néant

