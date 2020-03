Ce matin les FAU (Forces Armées Ukrainiennes) ont bombardé la périphérie de Donetsk, ainsi que Dokoutchayevsk et Yasnoye en RPD (République Populaire de Donetsk), endommageant de nombreuses habitations et une raffinerie. Si ces tirs n’ont heureusement fait aucune victime, ces tirs délibérés contre des zones civiles montrent que l’Ukraine n’a toujours pas l’intention d’appliquer les accords de Minsk.

Si le nombres de violations du cessez-le-feu et de munitions tirées par les FAU contre la RPD a diminué durant les dernières 24 h par rapport à ce week-end, avec 12 violations et 51 munitions dont 41 obus de mortier de 82 mm tirés par l’armée ukrainienne, cette dernière s’est rattrapée ce matin.

À 6 h 45, les FAU ont ouvert le feu sur Dokoutchayevsk et Yasnoye, tirant six obus de mortier de 82 mm sur les deux localités. Ces tirs ont endommagé trois maisons et une raffinerie.

Voir les photos prises par la représentation de la RPD au sein du CCCC (Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu) à la raffinerie de Dokoutchayevsk :

Puis, dix minutes plus tard, après avoir bombardé Jabitchevo à coup de mortier de 82 mm, les FAU ont tiré six obus de mortier de 120 mm contre le district de Kouïbychevski à Donetsk. Plusieurs obus sont tombés à proximité d’un immeuble de neuf étages, situé juste derrière la mosquée sur laquelle l’armée ukrainienne avait tiré l’an passé.

Les vitres de plusieurs dizaines d’appartements ont éclaté à cause de l’onde de choc, et les habitants terrorisés se sont réfugiés dans la cage d’escalier de leur immeuble de peur que des obus ne tombent directement sur leur appartement. Heureusement ces tirs n’ont fait aucune victime parmi les civils, mais pour la plupart les habitants de cet immeuble sont des retraités qui vont avoir du mal à faire réparer les dégâts infligés à leur habitation.

Voir le reportage filmé sur place :

Les habitants ont confirmé qu’il n’y a que des civils dans cette zone résidentielle. Il n’y a ni soldats, ni positions, ni pièces d’armement (voir la carte ci-dessous). Rien qui justifie les tirs de l’armée ukrainienne, qui constituent un nouveau crime de guerre qui vient s’ajouter à la liste déjà très longue des crimes commis par les FAU.

D’après le témoignage des habitants et l’un des cratères laissés par un obus de mortier, les tirs venaient des positions de l’armée ukrainienne situées près d’Opytnoye.

Et la situation est semblable en RPL (République Populaire de Lougansk), où l’armée ukrainienne a tiré 10 obus de mortier de 82 mm sur la localité de Donetski, endommageant quatre habitations, là aussi sans faire de victimes.

Encore une fois, les faits montrent et démontrent que les paroles de paix de Zelensky ne sont que du vent. Les FAU continuent de bombarder la RPD et la RPL en violation du cessez-le-feu, de faire des victimes parmi les civils et les soldats des deux républiques, et d’endommager habitations, usines et pièces d’infrastructure.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider