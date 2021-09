Dans une interview accordée à l’agence de presse Regnum, le chef de la République Populaire de Donetsk (RPD), Denis Pouchiline, a expliqué ce que signifie la suppression des barrières douanières entre les républiques du Donbass, son attitude face aux initiatives du conseiller du cabinet du Président ukrainien et pourquoi il soutient le parti Russie Unie.

Denis Vladimirovitch, toutes les barrières douanières entre la RPD et la RPL seront supprimées à partir du 1er octobre. Vous avez récemment signé un accord à cet effet avec le chef de la RPL, Léonid Passetchnik. Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?

Nous sommes en train de créer une zone douanière commune sur le territoire des républiques du Donbass. Ce processus comprend plusieurs étapes.

Le premier est la création d’une législation unifiée en matière de réglementation douanière en RPD et RPL. Nous devons ensuite élaborer des règlements afin d’introduire une procédure unifiée de réglementation du commerce extérieur.

Alors, en fait, les importateurs de la RPD et de la RPL opéreront dans les mêmes conditions. Puis l’abolition des contrôles douaniers suivra. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Nous avons convenu que nos citoyens et les citoyens de la République Populaire de Lougansk pourront entrer librement sur le territoire de la RPD depuis le territoire de la fédération de Russie dans des voitures immatriculées en RPL.

Dans ce cas, Il ne sera pas nécessaire de passer par la procédure d’importation temporaire. Je le répète : notre objectif est de créer une zone douanière unique, d’intensifier les échanges entre les républiques et, par conséquent, d’accroître le bien-être de nos citoyens.

Auparavant, une entreprise de la RPD qui voulait conclure un contrat avec une entreprise de la RPL se livrait en fait à une activité économique étrangère. Cela n’existera-t-il plus maintenant ?

En ce qui concerne l’exemple que vous avez donné, ma réponse est la suivante. Si une entreprise enregistrée en RPD souhaite fournir des marchandises à la RPL, cela sera toujours considéré comme un contrat économique étranger, car le régime de libre-échange n’implique pas l’unification des républiques en un seul État.

Par ailleurs, dans le cadre d’un régime de libre-échange, une entité commerciale de la RPD n’a pas besoin de se soumettre à la procédure d’accréditation d’une entité économique étrangère – un tel contrat n’est pas soumis au contrôle des devises par une banque, et la livraison de marchandises dans le cadre de ce contrat n’est pas soumise à des droits et frais de douane.

En outre, la RPD et la RPL reconnaissent mutuellement les permis délivrés pour des produits tant dans les républiques qu’en Russie. Nos entrepreneurs vont donc bientôt ressentir les bénéfices des accords entre nos républiques.

Je voudrais ajouter que l’accord international sur la création d’une zone douanière unique et le développement de l’intégration économique avec la République Populaire de Lougansk a été ratifié par le Conseil populaire de la République Populaire de Donetsk cette semaine, le 22 septembre.

À quoi est liée, selon vous, l’activité d’Alexeï Arestovitch, conseiller du chef du cabinet présidentiel ukrainien, qui veut rebaptiser l’Ukraine « Rus-Ukraine » ou « Terres unies d’Ukraine » ? Que pensez-vous de tout cela ?

Les responsables ukrainiens font souvent des déclarations contradictoires et absurdes, notamment lorsqu’il s’agit de résoudre la guerre civile dans le Donbass. Un jour, ils sont en faveur de la paix, le lendemain ils parlent de la possibilité d’une conquête militaire de la RPD et de la RPL, ou ils parlent des négociations de paix comme d’une « histoire morte ».

Aucune de ces déclarations ne peut être prise au sérieux. Je considère ces déclarations fracassantes comme un élément de technologie politique appliqué à la population ukrainienne préoccupée par sa survie. Leur but est de les détourner vers une discussion inutile et de les distraire des vrais problèmes.

Des élections législatives ont eu lieu en Russie, auxquelles ont également participé des citoyens de la fédération de Russie vivant dans le Donbass. Vous avez déclaré à plusieurs reprises être un partisan de Russie Unie. Pourquoi avez-vous choisi cette force politique particulière ?

Le Donbass a l’habitude de juger non pas sur des mots mais sur des actes. Et croyez-moi, nous avons beaucoup de points de comparaison. Toutes les décisions les plus importantes et les plus capitales pour nous ont été prises par les représentants de Russie Unie sur la base de la ligne générale fixée par son leader Vladimir Poutine.

Nous apprécions les efforts du Président de la fédération de Russie pour rétablir la paix dans notre région. Nous sommes immensément reconnaissants envers les camions Kamaz blancs qui ont évité une catastrophe humanitaire. Et, bien sûr, nous chérissons la possibilité d’obtenir des passeports russes selon la procédure simplifiée. Grâce à la position active des députés du parti au pouvoir, les intérêts du Donbass sont défendus à la Douma d’État depuis 2014.

Le parti au pouvoir, Russie Unie, est en train de construire un pays fort et prospère. Nous partageons pleinement les politiques étrangères et intérieures qui sont menées. Et nous sommes très fiers qu’avec nos compatriotes, nous choisissions maintenant l’avenir de la fédération de Russie.

Interview faite par Alexandre Chalen

Source : Regnum

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider