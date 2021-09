Le 31 août 2021, la RPD (République Populaire de Donetsk) a commémoré les trois ans de l’assassinat du premier Chef de la République, Alexandre Zakhartchenko. Deux cérémonies ont été organisées dans l’Allée des héros et sur le lieu de son assassinat, à Donetsk.

Trois ans après l’assassinat du premier Chef de la RPD dans un attentat terroriste, la République pleure toujours Alexandre Zakhartchenko. Cette année, deux cérémonies publiques ont été organisées, dans l’Allée des héros, près du Donbass Arena et du musée de la guerre, et une sur le lieu de son assassinat, devant le café « Separ ».

Denis Pouchiline, l’actuel chef de la RPD, a rappelé combien Alexandre Zakhartchenko n’a pas eu la tâche facile lorsqu’il a pris la direction de la République en 2014.

« Alexandre Zakhartchenko a pris ses fonctions au moment le plus difficile et le plus critique de notre histoire. Lorsque le coup d’État a eu lieu en 2014, que les autorités de Donetsk et de la région ainsi que l’élite locale ont fui, les habitants ordinaires ont été contraints de prendre les armes pour défendre le Donbass contre les néonazis et l’arbitraire de Kiev. Alexandre Vladimirovitch a été parmi les premiers à se battre pour un Donbass libre », a rappelé Denis Pouchiline.

« Nous nous souvenons de lui comme d’un homme très ouvert, simple et avide de justice. C’est ainsi qu’il a gagné à juste titre le respect des habitants de la République Populaire de Donetsk. C’est ainsi qu’il restera à jamais dans notre mémoire », a ajouté le chef de l’État.

Le chef de la RPD a rappelé ce pour quoi se battait Alexandre Zakhartchenko : pour la victoire sur l’Ukraine, pour que le Donbass soit prospère, et pour qu’il rejoigne la fédération de Russie.

« Il rêvait d’un Donbass prospère. Il voulait vaincre l’agresseur et aspirait à rejoindre la Russie de toute son âme. Notre devoir en mémoire du premier Chef de la République Populaire de Donetsk est de poursuivre son œuvre. Et la réalisation de son rêve sera le meilleur souvenir d’Alexandre Vladimirovitch Zakhartchenko », a conclu Denis Pouchiline.

Les parents d’Alexandre Zakhartchenko se sont aussi exprimés, appelant eux-aussi à mener à son terme l’œuvre qu’il avait commencé lorsqu’il a pris les rênes de la RPD en 2014.

« Sacha voulait que le Donbass prospère. Il avait beaucoup d’idées, beaucoup de bonnes réflexions, mais il n’a pas réussi à terminer ce qu’il avait promis de faire pour Donetsk, pour le Donbass. En regardant tout le monde ici, je suis sûr que nous allons mener son œuvre à terme. La victoire sera nôtre », a déclaré Vladimir, le père d’Alexandre Zakhartchenko.

Si son œuvre n’a pas encore été menée à son terme, je pense néanmoins qu’Alexandre Zakhartchenko serait fier de voir que plusieurs centaines de milliers d’habitants de la RPD sont désormais des citoyens russes, qu’ils pourront voter lors des prochaines élections de la Douma, et que l’intégration du Donbass avec la Russie s’accélère.

Preuve que son souvenir est toujours très présent parmi la population, de nombreux habitants de la RPD sont venus déposer des fleurs à l’endroit où Alexandre Zakhartchenko a été assassiné, pleurant d’avoir perdu celui qu’ils surnommaient « Batia » (Père).

Voir le reportage sous-titré en français :

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider