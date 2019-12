Aujourd’hui 4 décembre 2019, le ministère de la Sécurité d’état (MGB) de la République Populaire de Donetsk (RPD), a annoncé lors d’une conférence de presse commune avec la milice populaire, que deux officiers ukrainiens de l’unité Alpha du SBU sont morts sur la ligne de front en tentant de franchir illégalement cette dernière.

« Le 30 novembre, deux membres des services de sécurité ukrainiens ont été tués – les colonels Denis Volotchaev et Dmitry Kaplounov. Leur groupe de quatre personnes était chargé de capturer l’une des positions clés de la RPD. Alors qu’ils s’infiltraient sur le territoire de la République, ils ont été repérés par la milice populaire de la RPD ; en se repliant, Kaplounov a déclenché un engin explosif, et il est mort sur le coup, Volotchaev a essayé d’évacuer le corps, mais a été tué par l’explosion d’une mine », a déclaré Mikhaïl Popov, du service de presse du MGB.

Le corps de Volotchaev a été récupéré par l’Ukraine, mais celui de Kaplounov a été laissé sur place et a été récupéré par la milice populaire de la RPD. La République se tient prête à remettre le corps à sa famille pour qu’ils puissent l’enterrer dignement.

Mais pour l’instant aucune demande de restitution du corps n’a été formulée par l’Ukraine. Un comble quand on sait que les deux hommes ont été décorés à titre posthume du tire de « héros de l’Ukraine ». Drôle de façon pour Kiev d’honorer ses héros…

D’après les informations fournies par la milice populaire et le MGB, les deux hommes étaient deux officiers supérieurs du groupe « Alpha », une unité d’élite du SBU.

Leur but était de capturer une des positions de la milice populaire de la RPD, puis de mener depuis celle-ci des tirs en direction des positions de la 128e brigade des Forces Armées Ukrainiennes (FAU) où un représentant du ministère de la Défense est venu du 30 novembre au 3 décembre pour inspecter les unités de la brigade.

L’objectif était de tuer le représentant du ministère de la Défense, et d’en faire porter la responsabilité à la milice populaire de la RPD, afin de provoquer une escalade de la situation et d’accuser la République d’avoir violé les accords de Minsk juste avant la réunion au Format Normandie.

Sur place, près du corps du colonel Volotchaev, la milice populaire a découvert de l’équipement et des armes fabriquées aux États-Unis. Les engins explosifs improvisés découverts ont été détruits sur place. Des gilets pare-balles, casques, lance-roquettes, trousses de premiers-secours, sacs à dos, uniformes, batteries pour radio et de l’argent ont été montré lors de la conférence de presse.

Des photos ont aussi été extraites du téléphone de Volotchaev, montrant différents membres de son équipe et leur matériel.

Photos : Agence DAN et milice populaire de la RPD

Une vidéo filmée près du lieu où le corps de Volotchaev a aussi été découvert a été fournie par la milice populaire.

Le fait que ce soient des officiers supérieurs qui aient été envoyés pour cette mission, et que le quartier général de l’Opération des Forces Interarmées (OFI) reconnaisse publiquement ces morts, indique que cette mission de sabotage a été planifiée et organisée sous supervision et instruction directe du haut commandement ukrainien.

D’après les informations obtenues par le MGB, ce plan a été conçu à l’été 2019, par le lieutenant général du centre d’opérations spéciales du SBU Alexandre Oustimenko, qui se serait rendu au Royaume-Uni pour coordonner l’opération. Oustimenko aurait promis au colonel Volotchaev une promotion pour cette opération – le poste de premier Chef adjoint du 6e directorat du centre d’opérations spéciales du SBU.

Le représentant du MGB de la RPD a aussi affirmé que l’opération a été organisée sans en informer ni Volodymyr Zelensky, ni Ivan Bakanov (le chef du SBU), et a appelé le président ukrainien à faire une vidéo à destination d’Oustimenko pour lui demander d’arrêter de tenter de saboter le cessez-le-feu à la veille de la réunion au Format Normandie.

Christelle Néant

