Face à l’absence de désescalade, et au nombre de victimes et de destructions d’habitations et d’infrastructures civiles qui se multiplient, la représentation de la RPD (République Populaire de Donetsk) au sein du CCCC (Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu) a fait le bilan comparatif des violations de la trêve par l’armée ukrainienne en 2020 et 2021. Les faits énoncés dans ce comparatif sont sans appel : depuis le début de l’année 2021, l’armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu 2,5 fois plus que durant la même période fin 2020 !

Le bilan humain et matériel ne cessant de s’alourdir malgré le cessez-le-feu permanent et indéfini conclu avec l’Ukraine, la représentation de la RPD au sein du CCCC tire la sonnette d’alarme.

« La situation sur la ligne de contact est en nette régression : les forces armées ukrainiennes augmentent l’intensité des tirs, et les zones résidentielles des villes et villages de la République Populaire de Donetsk subissent des bombardements quotidiens. L’année dernière, nous pouvions encore parler d’un respect relatif des mesures visant à renforcer le régime de cessez-le-feu, mais depuis le début de la nouvelle année, nous avons constaté un mépris absolu de tous les accords », a déclaré Rouslan Iakoubov, le chef de la représentation de la RPD au sein du CCCC.

D’après les données recueillies par la représentation de la RPD au sein du CCCC, l’armée ukrainienne a déjà violé le cessez-le-feu plus de 600 fois depuis le 1er janvier 2021, et le nombre d’armes lourdes a quadruplé par rapport à la fin de l’année 2020.

« Plus de 600 violations du cessez-le-feu ont été enregistrées depuis janvier, soit deux fois et demie plus que pendant la même période à la fin de l’année dernière. Le nombre d’armes lourdes utilisées a quadruplé – en 2021, l’armée ukrainienne a utilisé des mortiers et de l’artillerie plus de 200 fois. La quantité de munitions tirées a également plus que triplé, » a ajouté Rouslan Iakoubov.

Le problème principal, comme l’a souligné le chef de la représentation de la RPD au sein du CCCC, c’est que non seulement l’armée ukrainienne bombarde de plus en plus le territoire de la République, mais qu’elle vise délibérément les zones résidentielles, faisant des victimes parmi les civils, et endommageant habitations et infrastructures vitales.

« Le bombardement délibéré des localités et des zones résidentielles de la République est particulièrement préoccupant : les civils subissent les tirs quotidiens de l’armée ukrainienne avec les conséquences les plus tragiques et les plus destructrices. En 135 jours, 4 civils ont été tués, 8 ont été blessés à des degrés divers de gravité, 3 maisons ont été complètement détruites et 105 ont été endommagées, ainsi que 19 infrastructures et 5 véhicules. Le personnel de la milice populaire de la RPD subit également des pertes inacceptables : depuis le début de l’année, 30 militaires ont été tués et 23 blessés, » a détaillé Rouslan Iakoubov.

Le caractère délibéré de ces tirs est prouvé par le fait que l’armée ukrainienne s’acharne particulièrement sur certaines localités comme Troudovski, située en périphérie de Donetsk. En deux semaines un civil y a été tué, 21 habitations ont été endommagées et deux ont été totalement détruites. Fin avril, un autre civil avait été blessé dans la même localité.

Face à cette situation critique, la RPD appelle à définir clairement les modalités de fonctionnement du mécanisme de coordination prévu par les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu afin d’enrayer l’escalade.

« La situation peut être qualifiée de critique, ce qui est également confirmé par les rapports de la MSS de l’OSCE, qui reflètent une augmentation des bombardements et de leur intensité. Cette tendance démontre les intentions tout à fait évidentes de l’armée ukrainienne, qui provoque un nouveau cycle d’escalade, qui ne peut être empêché que par le lancement complet du mécanisme de coordination, à savoir l’accord sur toutes les modalités de travail et d’interaction des parties au sein du CCCC dans sa composition actuelle », a conclu Rouslan Iakoubov.

Si la RPD espère arriver à obtenir un accord concernant le mécanisme de coordination lors de la prochaine réunion du groupe de contact trilatéral, il est malheureusement à craindre que l’Ukraine ne continue le sabotage qu’elle mène sur ce dossier depuis des mois.

Le problème clé étant que Kiev essayant de faire croire que la guerre du Donbass est une guerre ukraino-russe, l’Ukraine refuse d’interagir directement avec la RPD et la RPL au sein du CCCC, car cela désavouerait ses mensonges. Or sans interaction directe il est impossible de mettre en place un mécanisme de coordination efficace, et donc d’assurer pleinement le respect du cessez-le-feu.

Sans pression de la part de la France et de l’Allemagne sur l’Ukraine afin de l’obliger à se conformer aux accords qu’elle a signés, il est à craindre que la prochaine réunion du groupe de contact trilatéral n’aboutisse de nouveau à rien de concret, et que la situation sur le terrain continue de dégénérer lentement mais sûrement.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider