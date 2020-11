Sur fond d’impasse totale des négociations au format de Minsk, l’armée ukrainienne a brutalement augmenté ses bombardements contre la RPD (République Populaire de Donetsk) le 5 novembre, et a même tiré sur le bus transportant les employés de la station d’épuration de Donetsk lors du changement d’équipe. Si aucun des employés de la station d’épuration n’a été touché par les tirs de l’armée ukrainienne, deux soldats de la RPD sont morts hier lors du bombardement de leurs positions.

L’armée ukrainienne bombarde la RPD et tire sur les employés de la station d’épuration

Alors que l’Ukraine montre de plus en plus qu’elle veut sortir des accords de Minsk, la situation sur le front se dégrade, semblant indiquer que les craintes de voir Kiev prendre exemple sur ce qui se passe dans le Haut-Karabakh pour relancer la guerre dans le Donbass étaient justifiées.

Ainsi, hier 5 novembre 2020, l’armée ukrainienne a brutalement intensifié ses bombardements contre la RPD, passant de quatre violations et huit munitions tirées (dont cinq obus de mortier de 82 mm) du 4 au 5 novembre, à 15 violations et 182 munitions tirées (dont 35 obus de mortier de 82 mm) du 5 au 6 novembre.

Cette augmentation brutale du nombre de bombardements de l’armée ukrainienne contre la RPD n’est malheureusement pas qu’une question de chiffres. En effet, deux soldats de la milice populaire de la RPD sont morts lors du bombardement de leurs positions par l’armée ukrainienne hier.

Le premier a été tué par des tirs de mortier, et alors que son corps était évacué sous supervision du commandant de son bataillon, ce dernier a été tué par un sniper ukrainien.

Les employés de la station d’épuration de Donetsk ont eu plus de chance. Aucun n’a été tué ni blessé, lorsque l’armée ukrainienne a pris pour cible leur bus au moment du changement d’équipe, et ce, malgré les garanties de sécurité qui avaient été fournies.

Ce n’est qu’après plusieurs demandes de cessez-le-feu à la partie ukrainienne via le CCCC (Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu), que les tirs ont cessé et que le changement d’équipe a pu avoir lieu en tout sécurité.

Mais le répit fut de courte durée. À peine le bus était-il arrivé à Yassinovataya que l’armée ukrainienne a bombardé Yassinovataya, Mineralnoye, Spartak et Kachtanovoye, à coup de mortier de 82 mm, de véhicule de combat d’infanterie et de lance-grenades. Les tirs étaient si nourris qu’on les entendait jusqu’à Donetsk et dans le nord de Makeyevka. L’OSCE a enregistré dans son rapport quotidien plusieurs de ces violations du cessez-le-feu de l’armée ukrainienne contre la RPD.

Les tirs de mortier de l’armée ukrainienne contre la périphérie de Donetsk étaient corrigés à l’aide d’un drone qui a été abattu par les soldats de la RPD. Les restes du drone et une vidéo issue d’une caméra de surveillance qui a enregistré une partie des tirs de l’armée ukrainienne ont été montrés comme preuves par Édouard Bassourine, le chef adjoint de la milice populaire de la RPD.

Voir la vidéo du point de presse d’Édouard Bassourine concernant l’évolution de la situation sur le front :

Il faut souligner que ce n’est pas la première fois que l’armée ukrainienne prend la station d’épuration ou ses employés pour cible, en violation totale de la convention de Genève (je rappelle que tirer sur une infrastructure civile vitale est interdit).

L’Ukraine propose une feuille de route contraire aux accords de Minsk

Cette escalade brutale de la situation a lieu alors que l’Ukraine vient tout juste de remettre hier soir (jeudi), sa proposition de feuille de route pour appliquer les accords de Minsk, qu’elle était censée rendre mercredi.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que comme on pouvait s’y attendre, cette feuille de route est totalement contraire aux accords de Minsk. Exigence de démilitarisation de la RPD et de la RPL, qui doivent être dissoutes, avant récupération du contrôle de la frontière, et avant les élections. Et exigence d’arrêter la délivrance de passeports russes aux habitants des deux républiques.

Contrairement à la proposition de la RPD qui constituait un compromis qui respectait les accords de Minsk, la proposition de feuille de route de l’Ukraine est clairement totalement contraire à ces accords, puisqu’elle viole plusieurs des points, quand ce n’est pas l’ordre de ces derniers.

Cette proposition a été commentée par Natalia Nikonorova, la ministre des Affaires étrangères de la RPD, qui a souligné que la feuille de route proposé par l’Ukraine n’est qu’un simulacre d’application et une véritable tentative de réécriture des accords de Minsk.

« Malgré les délais convenus – jusqu’à mercredi de cette semaine – nous avons reçu une version du projet de feuille de route du côté ukrainien seulement hier soir. Comme l’ont déjà montré les déclarations des représentants de Kiev dans les médias, le projet contredit complètement l’essence des accords de Minsk et représente une nouvelle tentative de réécrire le Paquet de mesures. Ce fait montre seulement que les engagements prétendument pris ne sont rien d’autre qu’une autre manœuvre populiste des dirigeants ukrainiens, qui n’a rien à voir avec de véritables intentions de paix », a souligné la ministre.

Natalia Nikonorova a ensuite mis en garde l’Ukraine contre ce petit jeu avec jeu, et appelé les garants des accords de Minsk à faire pression sur l’Ukraine.

« Nous sommes contraints d’avertir la partie ukrainienne que son « jeu avec le feu » conduira inévitablement à une réponse adaptée : si la situation sur la ligne de contact ne se stabilise pas et que les FAU ne cessent pas de bombarder notre territoire, nous serons contraints de riposter, ce qui est également permis par les mesures visant à renforcer l’actuelle trêve du 22 juillet, dont Kiev s’est retiré, refusant d’appliquer pleinement le mécanisme de coordination pour réagir et prévenir les violations du cessez-le-feu. Nous appelons les garants des accords de Minsk à influencer les dirigeants de l’Ukraine, qui non seulement se sont retirés des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu, mais ont en fait violé la trêve elle-même », a conclu la ministre.

Espérons que l’avertissement sera entendu…

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider