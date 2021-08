Suite à la création par la RPD et la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk) de groupes interdépartementaux de recherche des personnes disparues et des lieux de sépulture des victimes de la guerre du Donbass, et d’identification des personnes enterrées dans les sépultures improvisées et les fosses communes, les deux républiques ont commencé le travail d’exhumation des premiers corps à Snejnoye, Pervomaïsk, Sabovka, et Slavianoserbsk.

La première victime exhumée a été trouvée le 11 août 2021 à Sabovka, en RPL, et a déjà été identifiée comme étant Tatiana Kolos, tuée lors du bombardement de champs proches de la localité le 8 août 2014 par l’armée ukrainienne. La victime sera ré-enterrée à Rodakovo, où vivent désormais ses proches.

Si Tatiana est morte sur le coup, son frère Iouri a été grièvement blessé, et évacué par les forces armées ukrainiennes qui contrôlaient alors Sabovka.

« Il (le blessé) aurait été chargé dans un véhicule militaire et aurait été emmené vers Artemovsk. Malheureusement, il y a des informations selon lesquelles il serait mort dans la voiture, et nous (ainsi que les proches du défunt) ne savons pas où il a été enterré », a déclaré Anna Soroka, la Vice-ministre des Affaires étrangères de la RPL, et chef du groupe de travail interdépartemental en RPL.

Zinaida Bandourkina, une habitante de Sabovka, a déclaré que le 8 août 2014, Iouri et Tatiana Kolos rentraient avec elle à travers champ après le travail.

« Nous avons traversé la rivière à pied, le chemin est étroit. J’étais toujours la dernière à marcher, mais ce jour-là j’étais la première. Iouri et Tania (la défunte) me suivaient, marchaient, parlaient, c’était calme, puis, je n’ai jamais rien entendu de tel, je me suis retournée, et j’ai pu voir que Tania avait été tuée immédiatement, et lui, j’ai vu que son ventre était ouvert », a-t-elle rapporté.

Mme Bandourkina a alors immédiatement couru jusqu’au village pour demander de l’aide. Iouri a été évacué, mais il est mort sur le chemin de l’hôpital. Sa sœur, Tania a quant à elle été enterrée sur place, et une croix de fortune a été installée sur cette sépulture improvisée.

Une habitante de Sabovka, Alexandra Roudenko-Beloussova, âgée de 85 ans, a raconté comment elle aussi avait miraculeusement survécu à ce bombardement de l’armée ukrainienne.

« En août 2014, notre « mère » l’Ukraine est venue nous bénir avec des obus. J’étais allée voir mon amie, j’ai entendu qu’ils rechargeaient, on savait que beaucoup de chars étaient arrivés. J’y suis allée, les obus volaient, tombaient sur le champ. Les vaches dans le pré criaient, mugissaient, je me suis levée (de l’herbe après les explosions) et (suis allée) dans mon abri anti-bombardement. Il s’est avéré que dans ma cour, un obus était tombé à 10 mètres de ma maison et le second à 15 mètres », a-t-elle déclaré.

La retraitée a déclaré que sept habitants du village ont été tués ou blessés par l’armée ukrainienne pendant le conflit.

« C’est effrayant quand ce n’est pas un Allemand qui te frappe, j’ai été battue par un Allemand à Stalingrad, mais quand c’est notre « mère » l’Ukraine, à laquelle j’ai donné 47 ans de travail, je les ai donnés pour l’Ukraine », a-t-elle déclaré.

Les victimes suivantes ont été trouvées non loin de là, près du cimetière de Slavianoserbsk. En tout ce sont neuf corps qui ont été trouvés par le groupe de travail interdépartemental de la RPL : huit corps complets et les fragments d’un neuvième.

« Les restes complets de huit personnes et des fragments du corps d’un autre défunt ont été retrouvés. Des échantillons biologiques ont été prélevés sur tous les restes pour des analyses génétiques. C’était notre principal objectif, car il y a beaucoup d’informations sur les personnes disparues recherchées par leurs parents et leurs proches, en particulier pour le district de Slavianoserbsk », a déclaré Anna Soroka.

Elle a ajouté que « toutes les dépouilles appartiennent à des civils, victimes de l’agression ukrainienne, qui ont subi des blessures par balle ou par explosion incompatibles avec la vie ». Les personnes décédées seront identifiées et feront l’objet d’une enquête plus approfondie, puis les restes seront ré-enterrés.

Le groupe interdépartemental a expliqué qu’en raison des bombardements intenses contre Slavianoserbsk, il était impossible d’enterrer les corps correctement. Des personnes ont été enterrées dans des cercueils fabriqués à la hâte dans une tranchée creusée par une pelleteuse. Avec les corps étaient placées des bouteilles en plastique avec des numéros attribués à la morgue.

« En juillet [2014 – note de la traductrice], lorsque l’armée ukrainienne a tenté d’encercler Lougansk, il y a eu de nombreuses victimes parmi les miliciens et les civils. En raison des bombardements constants, les corps des morts gisaient au soleil pendant plusieurs jours. Peu à peu, les corps ont été retirés et emmenés à la morgue de Lougansk, et de là, nous ramassions les résidents morts de notre district », a déclaré Evgueni Epitchenko, qui était le premier chef adjoint de l’administration du district de Slavianoserbsk en 2014.

Quelques jours plus tard, c’est en RPD, à Snejnoye, que 10 corps ont été exhumés d’une fosse commune située dans le cimetière d’Ovsianoye. Les quatre premiers corps ont été exhumés le 19 août 2021. Ces derniers étaient principalement des squelettes avec peu de tissus mous. Un des hommes exhumés avait une blessure par balle au crâne. Un autre corps présentait des blessures par explosion aux membres, et l’endroit où il avait été enterré avait été manifestement calciné.

Six autres corps ont été exhumés le lendemain, mais les experts de la commission interdépartementale de la RPD estiment qu’une cinquantaine de personnes auraient été enterrées dans cette fosse commune. Leur exhumation sera menée par étapes. Tous les corps déjà exhumés ont été envoyés dans des institutions spécialisées pour le prélèvement d’échantillons et des expertises.

Des employés du bureau du procureur général de la RPD sont sur place pour enquêter sur les crimes commis par l’armée ukrainienne contre les habitants du Donbass. Ces enquêteurs enregistrent le processus d’exhumation, et interrogent les proches des victimes ainsi que des témoins, afin d’identifier chaque corps retrouvé.

Du 23 au 25 août 2021, le groupe interdépartemental de la RPL a exhumé 21 corps de civils d’une fosse commune située à Pervomaïsk. L’armée ukrainienne a bombardé Pervomaïsk du 27 juillet au 9 août 2014. C’est à ce moment-là que cette fosse commune est apparue, à un endroit de la localité qui était moins touché par les tirs.

« Il y a eu immédiatement des morts et des fragments [de corps – note de la traductrice], et il y avait beaucoup de blessés. Au début, ils ont essayé de les emmener à l’hôpital, puis ils [les soldats ukrainiens – note de la traductrice] ont commencé à bombarder le territoire de l’hôpital. Ils l’ont démoli », se souvient Olga Sirakovskaya, responsable du service funéraire de la ville de Pervomaïsk.

Nikolaï Tokarev, témoin oculaire des événements et aujourd’hui chef de l’administration de Pervomaïsk, a déclaré qu’ils avaient enterré les morts en enveloppant les corps dans du polyéthylène ou des couvertures.

« Nous les avons enterrés à une profondeur d’environ 50-60 centimètres. Si nous parvenions à creuser une tombe standard, on les enterrait sur deux niveaux », a-t-il ajouté.

Les victimes des bombardements de l’armée ukrainienne seront ré-enterrées non loin des sites d’exhumation, et les services publics ont déjà commencé à construire un complexe commémoratif.

Comme dans le cimetière d’Ovsianoye à Snejnoye, les autorités de la RPL estiment qu’une cinquantaine de corps pourraient se trouver dans la fosse commune de Pervomaïsk. Les recherches vont donc se poursuivre pour retrouver toutes les victimes.

Ces exhumations de corps trouvés dans des fosses communes´ne sont pas les premières qui ont lieu en RPD et RPL, mais ce sont les premières menées de manière systématique et coordonnée entre tous les départements concernés. Pour rappel en juillet 2016, les corps de 11 soldats de la RPD, tués à l’été 2014, avaient été exhumés d’une fosse commune à Dmitrovka, pour être identifiés et ré-enterrés à Donetsk.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider