En tirant cet après-midi dans la zone de retrait de Petrovskoye (situé en République Populaire de Donetsk – RPD), les Forces Armées Ukrainiennes (FAU) ont interrompu le déminage qui devait se terminer aujourd’hui.

Aujourd’hui, 19 novembre 2019, devait se terminer le déminage de la zone pilote de retrait de Petrovskoye. Après le retrait réussi des soldats, des armes et des équipements militaires, l’Ukraine et la RPD avaient sept jours pour déminer totalement la zone.

Ce matin, le représentant de la RPD au sein du Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu (CCCC), Rouslan Iakoubov a annoncé que la République avait éliminé toutes les barrières de mines de la zone de Petrovskoye, avant de passer à la phase suivante du retrait.

« La période du 13 au 19 novembre a été consacrée au déminage et à la préparation du déminage et du démantèlement des fortifications. Aujourd’hui, c’est la date limite », a déclaré M. Iakoubov. « Le groupe de travail du ministère des Urgences de la RPD termine cette phase. L’étape suivante consiste à procéder à la reconnaissance du génie, au nettoyage et à la neutralisation des munitions non explosées. »

« En une semaine, les ingénieurs de la RPD ont déminé quelque 3 000 mètres carrés de terrain en récupérant des mines antichar et des mines anti-personnel, » a-t-il ajouté.

Mais aujourd’hui à 12 h 35, les soldats ukrainiens ont tiré avec des armes légères vers la localité de Petrovskoye depuis les positions de l’armée ukrainienne situées dans la zone de retrait, et qui sont donc censées avoir été abandonnées, conformément au rapport remis à l’OSCE par Kiev les 13 et 14 novembre.

Suite à ces tirs, les officiers du CCCC et les démineurs ont dû quitter la zone pour des raisons de sécurité, interrompant le déminage. Rouslan Iakoubov a informé la patrouille de l’OSCE de la violation du cessez-le-feu par les soldats ukrainiens.

Ce énième sabotage du retrait des troupes par Kiev n’est pas de bon augure alors que la réunion au Format Normandie doit se tenir le 9 décembre à Paris, et montre clairement que l’Ukraine ne cherche pas sincèrement à appliquer les accords de Minsk.

Pour rappel, l’Ukraine et la RPD ont jusqu’au 4 décembre pour démanteler leurs fortifications, leurs installations militaires, et leurs obstacles passifs dans la zone de retrait de Petrovskoye.

Christelle Néant

