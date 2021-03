Le 1er mars 2021, l’armée ukrainienne a bombardé le village de Signalnoye, en RPD (République Populaire de Donetsk), avec des obus de mortier de 120 mm et des véhicules de combat d’infanterie, endommageant huit habitations.

Du 1er au 2 mars 2021, l’armée ukrainienne a violé deux fois le cessez-le-feu en RPD, tirant 16 obus de mortier de 120 mm, sur les villages de Signalnoye et Staromikhaïlovka. À Signalnoye, l’armée ukrainienne a aussi utilisé des véhicules de combat d’infanterie.

Si à Staromikhaïlovka ces tirs n’ont fait ni victimes, ni destructions, il n’en fut pas de même à Signalnoye, où huit habitations ont été endommagées. Une ligne électrique a aussi été touchée, privant de courant les villages de Signalnoye et Louganskoye.

Si les tirs de l’armée ukrainienne n’ont pas blessé de civils, un homme dont la maison a été touchée par un obus a subi un tel stress qu’il a fait une crise cardiaque et a dû être hospitalisé.

Comme on peut le voir sur les images filmées sur place, il n’y a ni positions, ni soldats, ni pièces d’armement lourd aux endroits qui ont été bombardés. Seulement des civils, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées.

D’après le porte-parole de la milice populaire de la RPD, Édouard Bassourine, l’armée ukrainienne corrigeait ses tirs sur Signalnoye à l’aide d’un drone, et les tirs contre la sous-station électrique, qui ont privé de courant deux villages, seraient donc intentionnels.

Un crime de guerre, qu’il a qualifié de tentative d’éliminer les habitants du Donbass, vu qu’il y a encore des températures négatives la nuit, et qu’en privant les habitants de courant, l’armée ukrainienne savait que cela pouvait provoquer une catastrophe humanitaire.

Cette poursuite de l’aggravation de la situation militaire dans le Donbass a eu lieu alors que se tenait aujourd’hui une nouvelle réunion du groupe de contact trilatéral en charge des questions de sécurité.

Lors de la réunion, les représentants de la RPD ont soulevé le problème des bombardements croissants de l’armée ukrainienne, qui provoquent destructions et victimes parmi les civils. De manière cynique, les représentants ukrainiens nient ces faits et prétendent qu’ils respectent les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu.

Néanmoins, les chiffres fournis par la représentation de la RPD au sein du CCCC (Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu) prouvent que l’escalade de la situation n’est pas qu’une vue de l’esprit. Il y a eu près de deux fois plus de violations du cessez-le-feu par l’armée ukrainienne du 16 février au 1er mars que durant les deux semaines précédentes.

Durant la même période, l’OSCE a noté la présence de 51 chars d’assaut, 132 pièces d’artillerie, huit lance-roquettes multiples, 18 systèmes de défense anti-aériens et deux systèmes de missiles antichars présents près de la ligne de front côté ukrainien, en violation des accords de Minsk.

Comme on peut le voir, bien loin des discours lénifiants de Kiev ou des garants occidentaux des accords de Minsk, sur le prétendu respect de ces derniers par l’Ukraine, l’armée ukrainienne continue, non seulement de bombarder la RPD, mais elle le fait de manière croissante et en visant de plus en plus les zones résidentielles où vivent les civils, comme à Signalnoye.

Et au vu des chiffres fournis par l’OSCE, l’armée ukrainienne viole aussi massivement le retrait des armes lourdes, pourtant prévu, lui aussi, par les accords de Minsk.

Au vu de l’évolution de la situation, il semble qu les craintes de voir une nouvelle escalade importante de la situation dans le Donbass dès que les températures et le temps le permettront, soit justifiée.

Christelle Néant

