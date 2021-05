Le 5 mai 2021, l’armée ukrainienne a bombardé la périphérie nord et nord-ouest de Donetsk, en RPD (République Populaire de Donetsk). Si ces tirs n’ont heureusement pas fait de victimes, ils ont endommagé deux habitations et une station de pompage, privant d’eau courante le district de Kievski à Donetsk.

À quelques jours des célébrations du jour de la Victoire, la capitale de la RPD continue de vivre sous la menace des bombardements ukrainiens. Ainsi, le 5 mai 2021, l’armée ukrainienne a bombardé plusieurs points de la périphérie nord et nord-ouest de Donetsk à coup de système de défense anti-aérien Zouchka (ZU-23), d’obus de mortier de 82 mm et 120 mm, et même d’artillerie de 122 mm et 152 mm.

Ces tirs ont endommagé deux habitations dans le nord-ouest de Donetsk, mais n’ont heureusement fait aucune victime parmi les civils. Comme nous l’ont déclaré plusieurs habitants dans les différentes zones résidentielles touchées où nous nous sommes rendus, il n’y a ni soldats, ni positions, ni pièces d’armement à ces endroits. Rien qui puisse justifier les tirs de l’armée ukrainienne.

Le pire crime de guerre de l’armée ukrainienne fut incontestablement le bombardement à l’artillerie lourde de la station de pompage située au nord de Donetsk.

Comme le montrent les dégâts sur les murs du bâtiment où se trouvent le transformateur et le commutateur endommagés, et les autres cratères laissés par les obus, les tirs d’artillerie ont été menés depuis deux positions de l’armée ukrainienne : celles près d’Avdeyevka et celles près de Severnoye.

Carte fournie par la représentation de la RPD au sein du CCCC :

Ce fait et le nombre de cratères présents sur le territoire de la station de pompage indiquent clairement qu’il ne s’agissait pas d’un tir au hasard qui est tombé au mauvais endroit. L’armée ukrainienne cherchait délibérément à endommager cette station de pompage assurant l’approvisionnement en eau du nord de Donetsk. Pour rappel, bombarder une infrastructure est un crime de guerre, interdit par la convention de Génève.

Les tirs ont obligé les employés de la station de pompage à se réfugier dans l’abri anti-bombardements, et ont privé la pompe principale de courant. Si par chance il n’y a eu aucune victime, la station de pompage a dû s’arrêter de fonctionner, privant la totalité du district de Kievski à Donetsk d’eau courante.

Ce matin, les employés de la station ont réussi à basculer celle-ci sur une pompe de réserve, mais il faudra plusieurs jours pour réparer totalement cette infrastructure vitale.

Voir le reportage vidéo sous-titré en français :

Ce soir, l’armée ukrainienne continue de viser délibérément les zones résidentielles de la périphérie de Donetsk. Cette fois, c’est sur la périphérie sud-ouest, et plus particulièrement le village de Troudovski, que l’armée ukrainienne s’acharne. Les tirs de véhicule de combat d’infanterie menés ce soir par l’armée ukrainienne ont endommagé quatre habitations dans le village.

Comme lors des tirs de la veille, les appels de la RPD à faire cesser les tirs, via le CCCC et le mécanisme de coordination prévu par les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu sont ignorés par la partie ukrainienne qui prétend respecter la trêve.

Pourtant les faits sur le terrain montrent que ces déclarations et celles des officiels ukrainiens qui prétendent vouloir régler pacifiquement le conflit du Donbass ne sont que des mensonges éhontés.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider