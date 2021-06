Aujourd’hui 21 juin 2021, l’armée ukrainienne a tiré au mortier de 120 mm et au lance-roquettes antichar sur Staromikhïlovka et Lozovoye, tuant quatre soldats de la milice populaire de la RPD (République Populaire de Donetsk), et en blessant quatre autres. Le nombre élevé de victimes est dû au fait qu’en violation des garanties de sécurité qu’elle avait données, l’armée ukrainienne a tiré sur l’équipe chargée d’évacuer les morts et les blessés dus aux tirs de la matinée, alourdissant ainsi le bilan initial.

Comme on pouvait le craindre, le calme des dernières semaines n’aura été que temporaire, et à peine le beau temps est-il revenu en RPD, que l’armée ukrainienne ressort les armes lourdes et viole non seulement le cessez-le-feu prévu par les accords de Minsk, mais aussi la convention de Genève, en tirant sur un véhicule médical du groupe d’évacuation venu chercher les premières victimes de ses tirs.

À partir de 10 h 10, pendant plus d’une heure, Staromikhaïlovka et Lozovoye, deux localités situées en périphérie sud-ouest de Donetsk, sont prises pour cible par l’armée ukrainienne. En tout, ce sont 11 obus de mortier de 120 mm et 5 roquettes antichars SPG qui tombent sur les positions de la milice populaire.

Les obus de mortier de 120 mm tirés par l’armée ukrainienne tuent trois soldats de la milice populaire de la RPD et en blessent un autre. Le chef de la représentation de la RPD au sein du CCCC (Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu) contacte alors son homologue ukrainien par téléphone.

Via le mécanisme de coordination, prévu par les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu signées l’an passé, un accord de trêve est obtenu afin qu’un groupe d’évacuation soit envoyé sur place. La partie ukrainienne savait l’heure et la route par laquelle l’évacuation serait menée.

Malgré ces garanties de sécurité, à 13 h 30, l’armée ukrainienne a tiré au lance-roquettes antichar sur un véhicule médical du groupe d’évacuation, pourtant flanqué des croix rouges réglementaires, qui suivait le véhicule contenant les morts et le blessé. Ce tir de l’armée ukrainienne qui viole toutes les conventions internationales, a tué un soldat de la milice populaire de la RPD et en a blessé quatre autres à divers degrés de gravité, portant ainsi le total des victimes à quatre soldats morts et cinq blessés.

La représentation de la RPD au sein du CCCC, envoie alors une requête officielle à la partie ukrainienne via la MSS de l’OSCE, exigeant un cessez-le-feu et des garanties de sécurité pour mener une deuxième évacuation des morts et des blessés.

La RPD attendra plus de deux heures que la partie ukrainienne daigne envoyer une confirmation écrite des garanties de sécurité. Sans surprise, la partie ukrainienne a refusé d’envoyer cette confirmation directement à la RPD et l’a fait transiter par la MSS de l’OSCE.

La représentation de la RPD au sein du CCCC a durement commenté cette nouvelle provocation qui a lieu à peine 10 jours après que cinq soldats de la milice populaire de la RPL (République Populaire de Lougansk) aient été tués par un groupe de sabotage-reconnaissance ukrainien.

« Sur la base de la séquence d’actions de la partie ukrainienne, nous constatons que le gouvernement ukrainien est prêt à tout, y compris à commettre des meurtres ignobles qui violent toutes les règles internationales de la guerre, afin de promouvoir sa position politique selon laquelle la coopération directe des représentants des parties au sein du CCCC dans le cadre du mécanisme de coordination est prétendument impossible et ne fonctionnera pas. Nous considérons l’agression armée d’aujourd’hui par l’armée ukrainienne comme rien de moins qu’une provocation cynique visant à perturber les accords existants, y compris ceux relatifs au mécanisme de coordination prévu par les mesures de renforcement du cessez-le-feu. Les méthodes de guerre méprisables et immorales utilisées par l’armée ukrainienne démontrent ouvertement les véritables intentions des autorités de Kiev », a déclaré la représentation de la RPD au sein du CCCC.

Pour le ministère des Affaires étrangères de la RPD, cette provocation n’est que la continuité du sabotage total des négociations mené par l’Ukraine depuis des mois.

« La partie ukrainienne démontre ouvertement qu’elle sabote les accords conclus : la crise prolongée des négociations, causée par le blocage par les représentants de Kiev de toutes les questions clés à l’ordre du jour, est exacerbée par de violentes provocations armées sur la ligne de contact. La tragédie d’aujourd’hui – le fait que quatre soldats de la milice populaire de la RPD sont morts et cinq ont été blessés à la suite des bombardements de l’armée ukrainienne – n’est rien d’autre qu’une contestation ouverte des accords conclus le 22 juillet 2020 avec l’aide des médiateurs de la fédération de Russie et de l’OSCE. Et précisément le fait que l’accord verbal conclu au niveau des responsables du CCCC au sein du mécanisme de coordination sur les garanties de sécurité lors de l’évacuation a été violé de manière flagrante : une ambulance d’évacuation munie de signes d’identification appropriés a été délibérément et lâchement visée par l’armée ukrainienne », a déclaré le ministère des Affaires étrangères de la RPD.

Au vu de ce qui s’est passé, il est clair pour la RPD que les garanties verbales données par l’Ukraine ne valent rien, et que Kiev n’a aucune intention de mener des négociations civilisées pour résoudre pacifiquement le conflit du Donbass.

« Nous avons envoyé une note officielle à la Mission Spéciale de Surveillance (MSS) de l’OSCE en Ukraine pour demander une enquête complète sur ce qui s’est passé, suivie de mesures disciplinaires contre les responsables. La tragédie qui s’est produite sera une question clé de l’ordre du jour des prochaines réunions du groupe de travail sur les questions de sécurité et du groupe de contact trilatéral sur les questions de sécurité », a conclu le ministère des Affaires étrangères de la RPD.

Il est à craindre que cette provocation de l’armée ukrainienne contre la RPD, ne soit pas la dernière de ce genre, et que d’autres soldats de la milice populaire, ou pire, des civils, payent à nouveau de leur vie la volonté de l’Ukraine de totalement saboter toute forme de négociation avec les républiques populaires du Donbass.

Christelle Néant

