Le 12 juillet 2021 au matin, l’armée ukrainienne a bombardé la périphérie nord de Gorlovka, en RPD (République Populaire de Donetsk), à coup d’artillerie lourde, endommageant huit habitations et une école. Ces tirs ont aussi endommagé une sous-station électrique, privant ainsi 5 500 foyers d’électricité.

À 5 h du matin le 12 juillet 2021, l’armée ukrainienne a tiré cinq obus d’artillerie de 122 mm contre le village de Golmovski, situé à la périphérie nord de Gorlovka. Les tirs qui visaient les zones résidentielles a provoqué un grand nombre de destructions, tant en matière d’habitations que d’infrastructures civiles.

Ainsi, ces tirs d’artillerie de l’armée ukrainienne ont endommagé une école, une sous-station électrique, huit habitations et deux véhicules.

Photos prises sur place par la représentation de la RPD au sein du CCCC (Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu) :

L’Ukraine ayant de nouveau fait la sourde oreille lorsque la RPD a tenté d’utiliser le mécanisme de coordination pour faire cesser ces tirs d’artillerie lourde contre Gorlovka, la milice populaire a tiré sur les positions de l’armée ukrainienne d’où venaient les bombardements, pour faire cesser ces derniers. Ces tirs ont tué un soldat ukrainien et en ont blessé un autre d’après la milice populaire de la RPD.

La milice populaire de la RPD a aussi abattu un drone de l’armée ukrainienne, qui devait servir à corriger les tirs d’artillerie contre Golmovski, au moment où l’engin tentait de franchir la ligne de front.

Alors que j’écris cet article, c’est sur le sud de la RPD que l’armée ukrainienne se déchaîne. En à peine cinq minutes, l’armée ukrainienne a tiré 14 roquettes antichars et 65 munitions de lance-grenade automatique sur les villages de Kominternovo et Leninskoye.

Comme je le craignais, l’armée ukrainienne poursuit l’escalade dans le Donbass, en utilisant de plus en plus les obus de mortier et l’artillerie lourde contre les zones résidentielles tant de la RPD, que de la RPL (République Populaire de Lougansk). Si, par chance, les tirs d’artillerie de l’armée ukrainienne contre la périphérie de Gorlovka n’ont pas fait de victimes civiles, il pourrait en être autrement à l’avenir si cette tendance se poursuit.

Et pendant ce temps, Paris, Berlin, Bruxelles et tous les autres donneurs de leçon sur la démocratie et les Droits de l’homme approuvent tacitement par leur silence ces crimes de guerre de l’Ukraine.

Christelle Néant

