Le 21 septembre 2021 au matin, l’armée ukrainienne a ouvert le feu à coup de mortier de 120 mm sur la périphérie nord de Yassinovataya, en RPD (République Populaire de Donetsk), endommageant un gazoduc, une station de chauffage d’eau fonctionnant au gaz et une école internat où se trouvaient 63 enfants et 53 membres du personnel. Par chance personne n’a été blessé.

Alors que les élections législatives russes sont désormais terminées, les bombardements de terreur de l’armée ukrainienne contre les civils du Donbass se poursuivent.

Ainsi, le 21 septembre 2021 à 7 h 16, l’armée ukrainienne a tiré 15 obus de mortier de 120 mm sur la périphérie nord de Yassinovataya, depuis ses positions situées près de Novosselovka. Plusieurs de ces obus sont tombés sur une zone résidentielle, et entre autre une station de chauffage fonctionnant au gaz, et l’école internat n°14.

Comme on peut le voir sur cette carte, la zone bombardée est loin de la ligne de front et des positions de la milice populaire de la RPD. De plus cette école internat existait déjà du temps de l’Ukraine et l’armée ukrainienne ne pouvait ignorer où elle se trouve. Il s’agit donc de nouveau d’un crime de guerre délibéré de l’armée ukrainienne.

La station de chauffage et le gazoduc qui l’alimente ont été endommagés par des éclats d’obus, ainsi que les fenêtres et la façade de l’école internat, où se trouvaient 63 enfants et 53 membres du personnel au moment des tirs. Par chance les employés de l’école internat ont réussi à emmener rapidement tous les enfants dans l’abri anti-bombardement de l’école, et personne n’a été blessé.

Photos fournies par la représentation de la RPD au sein du CCCC :

Photos montrant les dégâts à la station de chauffage au gaz

Photos montrant les dégâts à l’école internat n°14

Suite à l’incendie déclenché par les dégâts occasionnés au gazoduc, les pompiers se sont rendus sur place, et ont dû travailler sous les bombardements de l’armée ukrainienne. Comme on l’entend sur cette vidéo des obus sont tombés non loin de là où pompiers et journalistes se trouvaient :

Voilà comment l’armée ukrainienne célèbre la Journée internationale de la Paix : en bombardement une école internat à Yassinovataya à coup d’obus de mortier de 120 mm, mettant en danger la vie de 63 enfants.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider