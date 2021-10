Cinq jours après l’enlèvement d’un observateur de la RPL (République Populaire de Lougansk) au sein du CCCC (Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu) par l’Ukraine, l’armée ukrainienne continue de bombarder les zones résidentielles de la RPD (République Populaire de Donetsk), endommageant cinq habitations et une usine en périphérie de Donetsk.

Après plusieurs jours de statu quoi suite à l’enlèvement d’un observateur de la RPL au sein du CCCC par Kiev, l’armée ukrainienne a repris ses bombardements de terreur contre les zones résidentielles de la RPD.

Ce matin, l’armée ukrainienne a ainsi bombardé le district de Kouïbychevski à Donetsk, depuis ses positions situées près de Peski, avec des obus d’artillerie de 152 mm et des obus de mortier de 120 mm. Ces tirs ont endommagé cinq habitations et une usine. Par chance, personne n’a été blessé.

Douze obus de mortier de 120 mm sont tombés rien que sur l’usine, ce qui montre que les soldats ukrainiens cherchaient à endommager volontairement cette infrastructure.

Photos prises par la représentation de la RPD au sein du CCCC :

Photos de l’usine mécanique de Donetsk

Photos des habitations endommagées par le bombardement de l’armée ukrainienne

Pendant ce temps, les manifestants continuent de camper devant l’hôtel où sont logés les observateurs de l’OSCE à Donetsk, afin de faire pression sur l’organisation pour qu’elle cesse de fermer les yeux sur les crimes de l’Ukraine, et qu’elle aide à faire libérer Andreï Kossiak.

Et histoire de motiver les observateurs de l’OSCE à faire leur travail, les manifestants ont décidé d’égayer leurs journées et leurs nuits, en diffusant de la musique, patriotique bien sûr.

Ainsi, la nuit, les observateurs de l’OSCE ont eu droit à des chansons soviétiques :

Et en journée ils ont eu droit à l’hymne russe :

Cette méthode semble avoir porté ses fruits, car après 24 h de ce traitement, les observateurs de l’OSCE ont accepté d’assister à une réunion avec les autorités de la RPD afin de discuter de la situation. Une voiture de la représentation de la RPD au sein du CCCC est venue spécialement pour accompagner une de leurs voitures, qui a été la première à réussir à sortir du parking de l’hôtel depuis le début du piquet de grève.

Si une fois rentré à leur hôtel, les observateurs de l’OSCE n’ont pas fait de commentaire suite à cette réunion, les chefs de la RPD et de la RPL ont durement commenté l’attitude de l’organisation.

Ainsi Léonid Passetchnik, le chef de la RPL, a souligné qu’il est difficile de comprendre comment les observateurs de l’OSCE, qui étaient à quelques kilomètres seulement de l’endroit où Andreï Kossiak a été enlevé, ont pu mettre plus d’une heure et demie pour arriver sur place !

« Il est difficile d’expliquer le fait que les équipes de la MSS, qui se trouvaient à quelques kilomètres seulement de l’incident, ne soient arrivées sur les lieux qu’une heure et demie plus tard environ. À quoi pensaient-ils et attendaient-ils des instructions pendant tout ce temps ? Comment peut-on parler d’impartialité lorsque la MSS de l’OSCE, dans ses rapports, fait une différence fondamentale dans le statut et l’immunité des observateurs du CCCC de Kiev et ceux de la RPL et de la RPD, en qualifiant les uns de représentants ukrainiens au sein du CCCC et nos représentants de « formations armées » ? L’absence de réaction opportune et appropriée de la MSS à cet enlèvement est également incompréhensible, alors que, selon son mandat, la Mission est appelée à « réagir aux incidents et aux rapports d’incidents ». Quelles considérations ont guidé les représentants de l’OSCE elle-même lorsqu’ils ont d’abord tenté de faire taire la question de l’enlèvement lors de la réunion du groupe de contact, puis, jusqu’à aujourd’hui, n’ont pas fourni la moindre évaluation réelle des actions de Kiev ? La vie et la santé de notre représentant, qui est retenu en otage par l’Ukraine et soumis à des violences et des abus, dépendent maintenant d’une position active de la MSS de l’OSCE et de l’OSCE dans son ensemble. Si l’OSCE a réellement l’intention de faciliter le dialogue pacifique, nous exigeons qu’elle intervienne et fasse pression sur l’Ukraine jusqu’à ce que notre représentant auprès du CCCC soit libéré », a déclaré le chef de l’État.

L’autre point étrange qui a été souligné par la représentation de la RPL au sein du CCCC, est que l’OSCE n’a toujours pas divulgué la vidéo filmée par la caméra de surveillance installée par l’organisation non loin de l’endroit où Andreï Kossiak a été enlevé (l’OSCE installe systématiquement des caméras près des zones de désengagement pour vérifier le retrait des troupes). Cette caméra a forcément filmé ce qui s’est passé, mais l’OSCE refuse de transmettre l’enregistrement à la RPL.

Peut-être parce que le contenu de cette vidéo, confirmerait ce que montre cette autre vidéo, filmée par un journaliste ukrainien et diffusée pour « justifier » l’enlèvement de l’observateur de la RPL au sein du CCCC.

Le but était de montrer que Kossiak était prétendument armé, sauf qu’une fois capturé ce n’était pas bien difficile de mettre une arme sur lui. Non ce qui est le plus intéressant c’est l’équipement de ceux qui ont capturé Andreï Kossiak. Ce n’est pas l’équipement habituel des soldats ukrainiens, c’est celui de l’unité Alpha du SBU. Ce qui prouve définitivement que l’enlèvement de l’observateur de la RPL au sein du CCCC, était planifié à l’avance. Car l’unité Alpha du SBU n’est pas stationnée sur la ligne de front. Ils sont venus là exprès pour capturer un représentant de la RPL au sein du CCCC. Merci à ce propagandiste ukrainien d’avoir accidentellement révélé la vérité en voulant justifier le crime de guerre de Kiev.

De son côté, le chef de la RPD, Denis Pouchiline, a qualifié la position passive de l’OSCE sur l’enlèvement d’un observateur de la RPL au sein du CCCC, et les tentatives de justification de cette position, d’inacceptables.

« Les arguments avec lesquels les représentants de cette organisation internationale tentent de justifier leur passivité ne sont absolument pas pertinents dans des conditions de conflit armé. Les accords de Minsk, ainsi que le mandat de la MSS de l’OSCE, énoncent clairement la fonction principale de la Mission : surveiller et vérifier les violations des accords conclus, et ce sur la base des principes d’impartialité et de neutralité. Cependant, lorsqu’un acte d’agression flagrant se produit – l’enlèvement d’une personne ayant le statut inviolable d’observateur – l’OSCE prétend que si son personnel n’était pas personnellement présent lors de l’incident, celui-ci ne peut être reflété dans les rapports et peut donc prétendre que rien ne s’est passé. C’est une position absolument inacceptable », a déclaré le chef de l’État.

Une position passive de l’OSCE qui est d’autant plus inacceptable que le représentant de la RPL au sein du CCCC est soumis à la torture en Ukraine.

« De plus, selon nos informations, M. Kossiak n’a pas été simplement enlevé ; il est torturé, interrogé, soumis à des violences physiques et psychologiques, accusé de crimes qu’il n’a pas commis, et les versions de ces crimes inventés changent plusieurs fois. Apparemment, Kiev est guidé par la logique suivante « s’il y a un homme, il y aura un article de loi [avec lequel le condamner – NDLR] », » a ajouté Denis Pouchiline.

Pour le chef de la RPD, si l’OSCE ne réagit pas rapidement, et ne fait pas son travail, les conséquences pourraient être dramatiques.

« En outre, la MSS de l’OSCE n’est même pas gênée par le fait que la confiance, déjà très fragile, des habitants du Donbass dans l’autorité et l’intégrité de cette organisation a maintenant été fortement ébranlée. La situation présente inévitablement le risque d’une escalade encore plus grande des actions de Kiev et une menace énorme à bien des égards : en particulier, la possibilité d’effectuer des travaux de réparation et de reconstruction sur les infrastructures critiques. Je rappelle que pour réparer la station d’épuration de Donetsk, nos spécialistes doivent se déplacer littéralement à quelques mètres des soldats des FAU. Qui, avec la complicité de l’OSCE, peuvent désormais décider qu’ils sont autorisés à enlever qui ils veulent, à tout moment et sans tenir compte des garanties de sécurité qu’ils ont données. Est-ce ainsi que la MSS de l’OSCE voit sa contribution au fait « d’assurer la paix et la stabilité » conformément à son mandat ? J’insiste une fois de plus : cette organisation internationale doit adopter une position active et ferme sur cette situation dès que possible et utiliser tous les instruments d’influence disponibles sur Kiev pour renvoyer immédiatement le citoyen Kossiak à Lougansk et prévenir des incidents similaires à l’avenir », a conclu le chef de l’État.

Il est vraiment temps que l’OSCE arrête de se comporter comme elle le fait dans le Donbass, car si l’Ukraine a franchi la ligne rouge en enlevant un représentant de la RPL au sein du CCCC, l’organisation internationale en a franchi une aussi en fermant les yeux sur ce crime de guerre, qui viole tous les accords que Kiev a signés. La patience des habitants de la RPD et de la RPL est arrivée à bout, et ils sont déterminés à le montrer aux observateurs de l’OSCE jusqu’à ce que ces derniers fassent leur travail correctement.

