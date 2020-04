Du 31 mars au 1er avril 2020, l’armée ukrainienne a intensifié ses bombardements contre le territoire de la RPD (République Populaire de Donetsk), principalement contre les zones résidentielles de Gorlovka et de la périphérie de Donetsk. Si ces tirs n’ont fait aucune victime parmi les civils, ils ont endommagé plusieurs habitations, ainsi que des autobus et des trolleybus.

Depuis le début du mois de mars 2020, la situation militaire dans le Donbass n’a fait que se dégrader. L’armée ukrainienne multiplie les bombardements contre le territoire de la RPD, augmentant non seulement le nombre de violations et de munitions tirées mais aussi le calibre des armes utilisées.

Voici les graphiques du nombre de violations et des munitions tirées par l’armée ukrainienne contre la RPD du 1er mars au 1er avril :

Les victimes se multiplient chez les civils, et même les observateurs du CCCC tombent sous les tirs de l’armée ukrainienne. Habitations civiles et infrastructures vitales comme la station de pompage de Vassilievka sont aussi de nouveau prises pour cible régulièrement par l’armée ukrainienne.

Après une semaine d’absence de l’artillerie lourde, celle-ci a fait son retour cette semaine avec déjà 59 obus d’artillerie de 122 mm tirés par l’armée ukrainienne contre le territoire de la RPD depuis le 27 mars 2020.

Les obus de mortier ne sont pas en reste avec 355 obus de mortier de 120 mm et 82 mm tirés par l’armée ukrainienne contre la RPD en à peine 5 jours, soit presque trois fois le nombre d’obus de mortier tirés durant la totalité de la semaine passée.

Rien que durant les dernières 24 heures, l’armée ukrainienne a violé 35 fois le cessez-le-feu, et tiré 427 munitions contre le territoire de la RPD, soit presque autant que durant l’ensemble de la semaine écoulée. Sur ces 427 munitions, il y a 35 obus d’artillerie lourde de 122 mm, et 127 obus de mortier de 120 mm et 82 mm.

Les deux villes de la RPD principalement visées par les bombardements de l’armée ukrainienne du 31 mars au 1er avril ont été Donetsk (et sa périphérie) et Gorlovka.

Ces tirs ont endommagé trois habitations à Staromikhaïlovka, une à Troudovski, et une dans le district de Kouïbychevski à Donetsk, à la même adresse que les tirs de mortier du 17 mars 2020.

À Gorlovka, les tirs d’artillerie de 122 mm ont frappé un dépôt de bus et de trolleybus qui assurent les transports en commun de la ville. Pour la première fois depuis deux ans, l’armée ukrainienne a visé le centre de la ville de Gorlovka et non plus simplement les villages de la périphérie de la ville. Au vu du cratère laissé par un des obus, le tir semble avoir été mené depuis Novogorodskoye où est stationnée l’armée ukrainienne.

Huit autobus et quatre trolleybus ont été endommagés à divers degrés. Un des obus est tombé juste devant une rangée de bus Donbass presque neufs. Plusieurs sont visiblement irréparables.

Ce bombardement a privé Gorlovka de bus et de trolleybus indispensables au bon fonctionnement des transports en commun de la ville. Devant le fait que plusieurs des autobus sont irréparables et que d’autres risquent de mettre un bon moment avant d’être utilisables à nouveaux, les hommes d’affaires de la ville qui fournissent des services de transport ont mis à disposition leurs propres bus pour remplacer ceux qui sont endommagés jusqu’à réparation ou remplacement.

Si les tirs des dernières 24 h n’ont pas fait de victimes parmi les civils, la hausse importante des bombardements de l’armée ukrainienne contre la RPD durant les deux derniers jours, et les tirs délibérés à répétition sur des zones résidentielles ou des infrastructures civiles a de quoi faire craindre une nouvelle escalade de la situation dans le Donbass.

Christelle Néant

