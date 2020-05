Dans la nuit du 18 au 19 mai 2020, l’armée ukrainienne a tiré à l’artillerie lourde sur le village de Staromikhaïlovka, en RPD (République Populaire de Donetsk), endommageant 12 maisons. Ces tirs n’ont heureusement pas fait de victimes parmi les civils.

Photo : Représentation de la RPD au sein du CCCC

Comme on pouvait le craindre après la découverte la semaine dernière par les services de renseignement de la RPD de trois obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm côté ukrainien, près de Donetsk, l’accalmie concernant l’utilisation de l’artillerie lourde par l’armée ukrainienne n’aura pas duré très longtemps (moins de trois semaines).

Ainsi, du 18 au 19 mai, l’armée ukrainienne a violé 21 fois le cessez-le-feu en RPD, tirant 143 munitions, dont 15 obus d’artillerie lourde d’un calibre de 122 mm et 54 obus de mortier de 120 mm et 82 mm. Tous ces tirs à l’arme lourde ont été menés contre Donetsk et sa périphérie.

Les 15 obus d’artillerie lourde ont quant à eux tous été tirés par l’armée ukrainienne dans la nuit contre le village de Staromikhaïlovka. Une partie de ces tirs ont visé les zones résidentielles du village, endommageant 12 maisons, toutes situées dans la même rue, située à plus de 2 km de la ligne de front ! Autant dire qu’il n’y a aucune excuse de type « erreur de tir » qui puisse être plaidée pour justifier ce crime de guerre.

Cliquer sur l’image pour voir la carte en grand format :

La représentation de la RPD au sein du Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu (CCCC) a publié des photos des dégâts infligés aux habitations de Staromikhaïlovka par ces tirs à l’artillerie lourde de l’armée ukrainienne.

Voir quelques-unes de ces photos :

Le 18 mai 2020 au soir, trois autres maisons avaient été endommagées dans le même village suite à des tirs de véhicules de combat d’infanterie, de lance-roquette antichar et de mitrailleuse lourde. Ces trois maisons sont toutes situées dans la rue Chevtchenko, près de la ligne de front.

Et ce matin, 19 mai 2020, l’armée ukrainienne a tiré 35 obus de mortier de 120 mm et 82 mm sur les villages de Kroutaya Balka, la mine 6/7, la mine Gagarine (à Gorlovka), ainsi que sur Ozerianovka, où ces tirs ont endommagé quatre transformateurs électriques, privant plus de 200 foyers et une école de courant.

L’armée ukrainienne a aussi ouvert le feu à l’arme légère contre le territoire de la station d’épuration de Donetsk, vers 9 h 20, là aussi heureusement sans faire de victimes.

Mais le retour des tirs de l’armée ukrainienne à l’artillerie lourde contre la RPD est un très mauvais signe et montre que faute de parvenir à un accord permettant de renforcer les mesures de contrôle du cessez-le-feu lors des négociations des groupes de contact, la situation s’aggrave de nouveau sur la ligne de front, et ce sont encore et toujours les civils qui en payent le prix.

Christelle Néant

