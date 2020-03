Aujourd’hui, 4 mars 2020, l’armée ukrainienne a tiré au missile antichar sur un mini-bus qui se trouvait à Dokoutchayevsk, en République Populaire de Donetsk (RPD), blessant deux civils.

Du 3 au 4 mars 2020, l’armée ukrainienne a violé 17 fois le cessez-le-feu, tirant 58 munitions dont 20 obus de mortier de 120 mm et 82 mm contre le territoire de la RPD, endommageant une habitation à Signalnoye.

Depuis ce matin, les tirs se poursuivent sur plusieurs points de la ligne de front (Gorlovka, Zaïtsevo, l’aéroport de Donetsk et Dokoutchayevsk), et à l’heure où j’écris cet article, 10 violations du cessez-le-feu de la part des Forces Armées Ukrainiennes (FAU) ont déjà été enregistrées par la RPD.

Si la plupart de ces tirs n’ont pas provoqué de destructions dans les zones résidentielles ni fait de victimes, il n’en est pas de même pour celui mené à 12 h 25. En effet, l’armée ukrainienne a tiré, depuis ses positions situées à Novotroïtskoye, un missile antichar contre un mini-bus chargé de civils, qui roulait à la périphérie de Dokoutchayevsk (RPD).

Le chauffeur du mini-bus a heureusement repéré le missile antichar et a fait dévier la route du véhicule juste à temps pour éviter un impact direct. Le missile antichar a explosé à droite du mini-bus. S’il n’avait pas eu ce réflexe, lui et la plupart des passagers auraient sûrement été tués, comme l’avait été le chauffeur d’un camion touché lui aussi par un missile antichar dans la même localité en août 2018.

Malgré le virage opéré, le mini-bus a été néanmoins été touché sur le côté et des éclats du missile antichar ont même traversé le châssis, comme on peut le voir sur les photos prises par la représentation de la RPD au sein du Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu (CCCC).

Photos : Représentation de la RPD au sein du CCCC

S’il n’y a pas eu de morts parmi les passagers grâce au réflexe du chauffeur, deux civils ont néanmoins été blessés. Une femme de 52 ans et un homme de 56 ans ont été blessés par des éclats et ont une commotion cérébrale due à l’explosion du missile. Leur état est considéré par les médecins de l’hôpital de Dokoutchayevsk, où ils ont été emmenés, comme moyennement grave.

Voir le reportage vidéo (en russe) de la milice populaire de la RPD :

D’après la milice populaire de la RPD, c’est la 128e brigade de l’armée ukrainienne, sous le commandement d’Oleg Gontcharouk, qui a tiré ce missile antichar contre le bus rempli de civils.

Le mini-bus ne pouvant en aucune façon être pris pour un véhicule militaire de la RPD, ce tir de missile antichar de la part de l’armée ukrainienne ne peut donc qu’être considéré comme un crime de guerre délibéré de la part de l’Ukraine.

Christelle Néant

