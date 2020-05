Le 4 mai 2020 en fin d’après-midi, l’armée ukrainienne a tiré sur le village d’Alexandrovka, en RPD (République Populaire de Donetsk), blessant trois enfants ainsi qu’un autre civil, et endommageant deux habitations. Un bombardement qui a permis à l’OSCE de « s’illustrer » par son refus de venir constater les faits.

L’armée ukrainienne continue ses bombardements criminels et blesse trois enfants

Après le bombardement mené par les FAU (Forces Armées Ukrainiennes) contre le village de Spartak le 1er mai, qui avait tué une civile, les soldats ukrainiens continuent de viser délibérément les zones résidentielles de la RPD sans aucune considération pour les civils.

Ainsi, le 4 mai 2020 à 17 h 35, l’armée ukrainienne a tiré depuis Maryinka avec des véhicules de combat d’infanterie sur le village d’Alexandrovka, situé au sud-ouest de Donetsk, en RPD. En à peine 15 minute, trente munitions de BMP-2 sont tirées contre la zone résidentielle du village.

Plusieurs des munitions tombent sur une maison où plusieurs fillettes de 7 à 10 ans sont en train de jouer ensemble. Résultat, trois fillettes sont blessées. Une fillette de 7 ans a reçu des éclats dans le dos, une deuxième a reçu des éclats dans la jambe, et une fillette de 10 ans a reçu des éclats à la tête.

Voir la vidéo tournée par la représentation de la RPD au sein du CCCC sur place :

En plus de blesser trois enfants, ces tirs de l’armée ukrainienne ont aussi blessé un autre civil à Alexandrovka, un homme de 55 ans, qui a reçu des éclats à la tête et aux jambes. Tous ont été hospitalisés. Deux habitations ont aussi été endommagées.

L’OSCE refuse d’aller voir les enfants d’Alexandrovka à l’hôpital

Suite à un tel bombardement de l’armée ukrainienne, qui a fait plusieurs victimes parmi les enfants d’Alexandrovka, l’OSCE s’est faite remarquer par son refus d’aller les voir à l’hôpital et de se rendre sur place pour enregistrer les faits. La ministre des Affaires étrangères de la RPD a dévoilé l’excuse bidon fournie par l’OSCE pour ne pas faire son travail : la prétendue interdiction des visites à l’hôpital.

« La position de la MSS de l’OSCE dont les représentants ont été invités à examiner les enfants blessés et la scène soulève de grandes questions. Ils ont refusé d’effectuer cette mission d’observation sous le prétexte farfelu de l’interdiction des visites dans les hôpitaux, qui ne correspond pas à la réalité, ignorant ainsi leur mission première d’enregistrer toutes les violations du cessez-le-feu sans exception », a déclaré Natalia Nikonorova, la ministre des Affaires étrangères de la RPD.

Avec de telles « méthodes » de travail on comprend mieux comment l’OSCE peut « oublier » la moitié des victimes civiles des bombardements de l’armée ukrainienne en RPD et en RPL !

Cette inaction de la MSS de l’OSCE a aussi été durement commentée par Denis Pouchiline, le chef de la RPD, qui a déclaré que l’organisation était inutile si elle n’est pas capable d’accomplir la mission pour laquelle elle est mandatée dans le Donbass.

« Nous avons une question : quelle est la raison de l’existence et de l’activité d’une organisation internationale aussi réputée que l’OSCE, qui démontre sa totale impuissance et ne peut en aucune façon empêcher l’activité terroriste criminelle de l’État ukrainien ? Alors que cette organisation internationale ignore complètement les demandes de création d’un environnement sûr pour protéger les civils et des enfants, quelles sont les autres méthodes dont dispose notre État ? Nous devons utiliser toutes les méthodes à notre disposition ! », a déclaré le chef de l’État, qui a ajouté que les violations commises par l’armée ukrainienne ne pourront pas durer éternellement.

En clair, soit l’OSCE fait son travail correctement, soit la RPD va faire cesser ces tirs de l’armée ukrainienne de manière plus active au risque de provoquer une escalade de la situation.

Car ces tirs délibérés de l’armée ukrainienne contre les civils se poursuivent. Ainsi le 5 mai au matin, l’armée ukrainienne a tiré 86 munitions (allant de la mitrailleuse lourde aux obus de mortier de 120 mm) rien que sur le village de Staromikhaïlovka, puis 25 obus de mortier de 82 mm contre le village de Signalnoye, endommageant six habitations du village.

Il est temps que l’OSCE fasse le travail pour lequel ses observateurs sont grassement payés, faute de quoi il semble incongru que l’organisation se plaigne sans arrêt de ne pas pouvoir entrer sur le territoire de la RPD et de la RPL pour cause de mesures sanitaires liées au coronavirus. Si les observateurs de l’OSCE sont là pour se dorer la pilule aux frais de la princesse ils n’ont pas besoin de venir ici.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider