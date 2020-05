Le 25 mai 2020 au soir, l’armée ukrainienne a tiré une nouvelle fois sur le village d’Alexandrovka, en RPD (République Populaire de Donetsk), avec des véhicules de combat d’infanterie et des lance-grenades automatiques, endommageant six maisons. Ces tirs n’ont heureusement pas fait de victimes civiles.

Munition de véhicule de combat d’infanterie non explosée

Six maisons endommagées par les tirs de l’armée ukrainienne contre Alexandrovka

Le 25 mai, vers 19 h 30, l’armée ukrainienne a ouvert le feu sur le village d’Alexandrovka, tirant plusieurs munitions de véhicule de combat d’infanterie et grenades contre les habitations civiles. Certaines sont tombées dans les jardins, d’autres dans les cours des maisons, endommageant six habitations.

Les civils qui habitent ces maisons ont tous confirmé que ces tirs contre Alexandrovka venaient de la direction où se trouve l’armée ukrainienne. Ils ont aussi souligné que les tirs ont commencé alors que certains rentraient chez eux après avoir travaillé dans leur jardin.

Ce n’est donc que par chance que ces tirs de l’armée ukrainienne n’ont pas fait de nouvelles victimes parmi les civils d’Alexandrovka, trois semaines après les tirs qui avaient fait trois blessés parmi les enfants du village.

Voir le reportage vidéo :

Une des habitantes a même confirmé que Zelensky mentait lorsqu’il a affirmé que son armée ne répondait qu’aux tirs des milices populaires et ne tirait pas sur les civils, en déclarant que le 25 mai aucun tir venant des positions de la RPD n’avait été entendu.

L’armée ukrainienne par contre continue de violer le cessez-le-feu tous les jours. Ainsi, du 25 au 26 mai, les soldats ukrainiens ont violé trois fois le cessez-le-feu, et tiré 48 munitions dont 17 obus de mortier de 120 mm sur le territoire de la RPD. Et durant les dernières 24 h, il y a eu deux violations du cessez-le-feu et 32 munitions tirées par l’armée ukrainienne contre la RPD.

Et les derniers rapports des services de renseignement de la RPD indiquant que l’armée ukrainienne a déployé plusieurs obusiers de 122 mm dans des zones résidentielles proches de la ligne de front, font craindre un retour massif des bombardements à l’artillerie lourde contre la République.

Nouvelle réunion des groupes de contact

Ces tirs ont lieu sur fond de nouvelle réunion des groupes de contact au format vidéo-conférence, qui a lieu depuis hier.

Une réunion qui a lieu à peine quatre jours après une réunion urgente du sous-groupe de contact en charge des questions de sécurité, après que la RPD et la RPL ont mis leurs milices populaires en état d’alerte maximum., et qui n’avait par ailleurs abouti à rien de concret.

Et au vu des dernières déclarations d’Alexeï Reznikov sur l’intention de Kiev de ne pas appliquer les accords de Minsk, je crains fort que le résultat de la réunion en cours ne soit guère plus productif que celui des réunions des derniers mois.

Hier, la RPD a commémoré les six ans de l’arrivée de la guerre à Donetsk et des premiers bombardements qui ont frappé la capitale de la République. Et six ans après, malgré la signature des accords de Minsk I, puis de Minsk II, les habitants de la RPD continuent de risquer leur vie chez eux, pour avoir refusé le résultat du coup d’État de février 2014.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider