Le 14 juillet au soir, l’armée ukrainienne a ouvert le feu contre le village d’Alexandrovka, en RPD, (République Populaire de Donetsk), endommageant plusieurs maisons et blessant deux civils : une femme et son fils. Tous deux ont été hospitalisés et leur état est jugé modérément grave par les médecins. La milice populaire de la RPD a répondu à ces tirs de l’armée ukrainienne, faisant plusieurs victimes dans ses rangs. La veille, l’armée ukrainienne a mené une provocation à Zaïtsevo, qui s’est soldée par la mort de trois de ses soldats. Des morts qui ont été instrumentalisées par Kiev pour salir la Russie et la RPD.

Les tirs de l’armée ukrainienne contre Alexandrovka font deux blessés parmi les civils

Le 14 juillet 2020 à 19 h 15, l’armée ukrainienne a ouvert le feu contre Alexandrovka, en RPD, à coup de canon anti-aérien Zuchka et de roquettes anti-char, avant de tirer sur le village quatre obus de mortier de 120 mm, une heure et quart plus tard.

Ces tirs ont endommagé trois maisons dans la rue Lénine, ainsi qu’une serre, et ont fait deux blessés parmi les civils qui habitent là, à savoir une mère et son fils.

Les deux ont reçu des blessures par éclat aux membres inférieurs et supérieurs, et sont toujours à l’hôpital où ils sont soignés. Leur état est jugé moyennement grave par les médecins de l’hôpital.

Comme on peut le voir sur la carte et comme l’un des habitants nous l’a confirmé, il n’y a pas de positions militaires, ou de pièces d’armement à proximité des maisons touchées (point rouge sur la carte). Les positions de la RPD les plus « proches » (ligne rouge crénelée) sont trop éloignées pour qu’on puisse invoquer le « dommage collatéral » ou l’erreur de tir. Il n’y a donc rien qui puisse justifier ces tirs de l’armée ukrainienne contre la zone résidentielle.

La milice populaire a répondu à ces tirs de l’armée ukrainienne afin de faire cesser les bombardements. D’après la déclaration d’Édouard Bassourine, le chef adjoint du commandement opérationnel de la milice populaire de la RPD, ces tirs de réponse auraient fait plusieurs victimes (morts et blessés) parmi les soldats ukrainiens, et les tirs contre le village ont immédiatement pris fin après.

Malheureusement la « trêve » forcée imposée par les tirs de réponse de la milice populaire de la RPD n’a pas duré très longtemps. Le 15 juillet au matin, avant que nous ne nous rendions sur place, l’armée ukrainienne a tiré 40 munitions de canon anti-aérien Zuchka sur Alexandrovka, endommageant deux maisons de plus, mais cette fois, sans faire de blessés parmi les civils.

Voir le reportage vidéo filmé sur place :

Provocation de l’armée ukrainienne à Zaïtsevo et désinformation

La veille, le 13 juillet, l’armée ukrainienne a mené une provocation à Zaïtsevo, en périphérie de Gorlovka. Une unité du 137e bataillon de la 35e brigade de marine des FAU (Forces Armées Ukrainiennes) a ainsi mené une opération de sabotage reconnaissance sur les positions de la milice populaire de la RPD situées dans la zone du village de Zaïtsevo (alors que cela est interdit par les accords de Minsk). Les soldats ukrainiens ont marché sur leurs propres mines et trois d’entre eux y perdent la vie (le bilan initial faisait état d’un mort et deux blessés, qui ont finalement aussi été déclarés comme morts par l’Ukraine).

Afin d’évacuer les corps, la partie ukrainienne a demandé et obtenu via l’OSCE des garanties de la part de la RPD pour le respect d’un cessez-le-feu total. À 14 h, les spécialistes de l’organisation de coopération « Évacuation 200 », habillés de manière clairement reconnaissable, devaient commencer à mener l’évacuation.

Mais au lieu de les envoyer, l’armée ukrainienne a envoyé ses soldats avancer de nouveau vers les positions de la milice populaire de la RPD, le tout sous des tirs de couverture ! La RPD a transmis l’information très rapidement via la MSS de l’OSCE, mais au lieu de stopper leur avancée, les soldats ukrainiens ont continué et tiré sur les postes d’observation et les positions de la milice populaire en corrigeant leurs tirs avec deux drones.

Résultat les garanties de sécurité ont dû être annulées et le processus d’évacuation avec. Au vu de la localisation du premier corps à avoir été repéré, il a été demandé à la RPD de récupérer ce dernier, comme geste de bonne volonté. À 18 h, une fois les garanties de sécurité obtenues, la milice populaire de la RPD a donc été chercher le corps du soldat ukrainien, qui a été remis à l’Ukraine aujourd’hui.

Ce dernier était doté d’un fusil mitrailleur équipé d’un silencieux, d’une crosse télescopique, d’un rail Picatinny permettant d’installer un système de visée ou d’autres accessoires, et de balles subsoniques (utilisées pour réduire le bruit du tir, voir la vidéo de la présentation de l’arme par Édouard Bassourine). En bref, la parfaite panoplie du soldat devant mener une opération de sabotage-reconnaissance sur les lignes ennemies.

Photos fournies par la milice populaire de la RPD :

La RPD ayant appris par après que deux corps de plus devaient être évacués, elle a donné aujourd’hui les garanties de sécurité nécessaires pour que l’armée ukrainienne puisse les récupérer.

Mais Kiev venant de violer ouvertement les accords de Minsk, et suivant en cela les principes de la communication stratégique que lui ont enseigné les pays occidentaux, l’Ukraine a décidé d’allumer un contre-feu en déclarant que la milice populaire de la RPD (pardon les « forces d’occupation russes » imaginaires) avait tué un médecin militaire alors qu’il essayait d’évacuer le corps d’un autre soldat. Histoire de salir la Russie et la milice populaire un bon coup, en mettant la mort de l’un des trois soldats tués sur leur dos, et cacher sa violation des accords de Minsk sous le tapis par la même occasion.

Le tout abondamment relayé via les organes de propagande ukrainiens présents au sein du ministère ukrainien des Affaires étrangères, comme on peut le voir sur ce Tweet de l’ambassade d’Ukraine aux États-Unis.

Sauf qu’il y a plusieurs incohérences qui montrent que cette accusation est totalement bidon.

Le premier problème, c’est qu’on n’envoie pas un médecin, fut-il militaire, récupérer le corps d’un soldat mort au milieu d’un champ de mines. À moins qu’en Ukraine ils ne pratiquent la réanimation post-mortem, ou qu’ils aiment risquer la vie de leurs médecins militaires pour rien, c’est totalement illogique.

Un soldat mort n’a pas besoin d’un médecin pour être évacué, un blessé oui, mais un soldat déjà décédé pour cause d’explosion de mine, non. Or l’ambassade ukrainienne parle bien d’évacuer un corps et non un blessé, et la photo du corps de l’un des soldats tués le 13 juillet montre clairement qu’il ne pouvait y avoir aucun doute sur le fait qu’il n’était plus vivant.

Pour évacuer le corps d’un soldat mort au milieu d’un champ de mines, il faut un ou plusieurs démineurs (pour sécuriser le passage jusqu’au corps et éviter de sauter soi-même sur une mine) et des soldats assez costauds pour porter le cadavre (comme on a pu le voir lors de l’évacuation du corps d’un soldat ukrainien mort près des positions de la RPL en février 2020). Pas un médecin.

La deuxième incohérence, c’est que si les « forces d’occupation russes » imaginaires étaient si viles qu’elles tirent sur le personnel médical militaire ukrainien, pourquoi la milice populaire de la RPD (qui est en réalité ce que Kiev appelle les « forces d’occupation russes ») a-t-elle risqué la santé et la vie de ses propres soldats pour aller chercher le corps du soldat ukrainien décédé, avant de le remettre aujourd’hui à l’Ukraine ?

Photo de la remise du corps fournie par la représentation de la RPD au sein du CCCC :

Il faut être logique, quitte à violer la convention de Genève pourquoi les « méchantes forces d’occupation russes » iraient risquer la vie de leurs soldats pour récupérer le corps et le rendre à sa famille pour qu’il soit enterré dignement ?

Des forces armées capables de tirer sur du personnel médical auraient, en toute logique, laissé le corps de ce soldat ukrainien pourrir dans le champ de mines. Or ce n’est pas le cas. Ce qui montre bien que la milice populaire de la RPD n’est pas l’horrible croquemitaine décrit par la propagande ukrainienne.

Par contre les faits récurrents de tirs de l’armée ukrainienne contre des ambulances et véhicules médicaux de la RPD sont quant à eux bien documentés.

Ainsi en septembre 2018, l’armée ukrainienne a tiré sur un véhicule médical qui évacuait un soldat de la milice populaire de la RPD, blessé sur positions par des bombardements des FAU. Cette violation de la convention de Genève par l’Ukraine a coûté la vie à deux soldats de la RPD et en a blessé un autre.

Voir le reportage qui montre clairement que la voiture ne pouvait pas être prise pour autre chose qu’un véhicule médical :

Et ce n’était ni la première ni la dernière fois que cela est arrivé. Pour ne citer que quelques exemples, l’armée ukrainienne a tiré sur une ambulance civile à Donetsk le 1er février 2017, sur une ambulance militaire à Dokoutchayevsk en février 2018, et sur une autre à Belaya Kamenka en octobre 2019. Et cette liste est très loin d’être exhaustive !

Avant d’aller diffuser partout de fausses informations sur le fait que la milice populaire de la RPD, ou les « forces d’occupations russes » imaginaires, tuent des médecins militaires en pleine évacuation, l’Ukraine ferait mieux de s’occuper des faits bien réels ceux-là, de violations des accords de Minsk et de la convention de Genève commises par ses propres soldats.

Entre les tirs sur des habitations civiles loin de toutes positions ou pièces d’armement militaire, les tirs sur ambulance, sur camion civil, sur bus, et j’en passe, l’Ukraine a déjà de quoi bien s’occuper avec les actes de sa propre armée en matière de violations du droit international, pour ne pas avoir à inventer des histoires délirantes concernant le comportement de la milice populaire de la RPD !

Christelle Néant

