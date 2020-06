Le 22 juin 2020 au soir, l’armée ukrainienne a de nouveau ouvert le feu sur le village d’Alexandrovka, en RPD (République Populaire de Donetsk), à coup de lance-grenades automatique, tuant un civil. Les tirs continus de l’armée ukrainienne ont empêché l’évacuation de son corps jusqu’à ce matin.

En ce jour qui marquait les 79 ans du lancement de l’opération Barbarossa de l’Allemagne nazie contre l’URSS, il semble que certains soldats ukrainiens aient décidé de fêter cet anniversaire en commettant des crimes de guerre contre les civils du Donbass en guise d’hommage à leurs ancêtres idéologiques.

Après avoir tué un civil et en avoir blessé cinq, tant en RPD qu’en RPL (République Populaire de Lougansk) en à peine trois jours, les Forces Armées Ukrainiennes (FAU) paraissent décidées à poursuivre le bain de sang.

Ainsi, le 22 juin à 18 h 55, l’armée ukrainienne a ouvert le feu contre les zones résidentielles d’Alexandrovka, en RPD, à coup de lance-grenades automatique, tirant 25 grenades sur le village.

Un homme de 45 ans a été tué sur le coup par ces tirs de l’armée ukrainienne. Deux autres civils pris sous les tirs se sont alors réfugiés dans le seul bâtiment se trouvant à proximité, et qui puisse leur offrir un abri relatif, à savoir une ancienne porcherie.

Avertie de la situation, la représentation de la RPD au sein du CCCC (Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu), demande à l’armée ukrainienne de cesser les tirs afin que le corps puisse être évacué, ainsi que les deux civils toujours bloqués dans le bâtiment où ils ont trouvé refuge.

La médiation de l’OSCE dans le processus de négociation n’y change rien. L’armée ukrainienne continuait ses tirs alors même qu’une équipe essayait d’évacuer le corps.

Il aura fallu attendre ce matin pour que l’armée ukrainienne daigne enfin fournir les garanties de sécurité demandées et respecte le cessez-le-feu assez longtemps pour que la milice populaire de la RPD puisse évacuer le corps de l’homme décédé et les deux autres civils, qui se sont retrouvés bloqués toute la nuit dans leur abri de fortune sous les tirs réguliers des soldats ukrainiens.

L’évacuation à peine menée, l’armée ukrainienne a recommencé à tirer au lance-grenades automatiques sur Alexandrovka, empêchant les journalistes de pouvoir se rendre sur place.

De manière plus que cynique, le commandement de l’armée ukrainienne justifie ses crimes de guerre en prétendant que les soldats ukrainiens ne font que tirer sur les positions depuis lesquelles la milice populaire tire. Sauf que cette justification déjà fort éculée, qui avait été sortie par Zelensky il y a un mois, a été prouvée comme étant fausse !

Et même si c’était le cas, à partir du moment où la représentation de la RPD au sein du CCCC, et l’OSCE, demandent un cessez-le-feu complet pour évacuer le corps d’un civil mort, et deux civils bloqués sous les tirs, l’armée ukrainienne se doit de respecter la trêve. Or, hier soir, et cette nuit, l’armée ukrainienne a délibérément poursuivi ses tirs contre le village afin d’empêcher l’évacuation.

Une situation dénoncée par la représentation de la RPD au sein du CCCC.

« L’ennemi fait des tentatives de plus en plus brutales et inhumaines pour déstabiliser la situation, en essayant de forcer les défenseurs de la République à riposter. La partie ukrainienne, avec un cynisme particulier, a ignoré à la fois nos demandes d’évacuation du corps du défunt et des civils qui se trouvaient sous les tirs, et le rôle de médiation de la MSS de l’OSCE. Non seulement les FAU continuent de tirer quotidiennement sur la République, en utilisant des armes interdites par les accords de Minsk, mais elles violent également les mécanismes convenus pour fournir des garanties de sécurité », a déclaré la représentation.

Pour la RPD, cette situation est due à l’inaction des garants occidentaux des accords de Minsk, qui à force de ne pas jouer leur rôle, ont laissé à l’Ukraine un sentiment d’impunité totale.

« Ce n’est pas le premier cas de mépris de la part de l’Ukraine pour les accords conclus et les obligations internationales dans le cadre du processus de négociation de Minsk. Cette situation a été créée par l’inaction des pays occidentaux garants, qui permettent également au gouvernement de Kiev de ne pas donner de garanties de sécurité pour les travaux de réparation et de restauration de la canalisation d’eau d’Elenovka depuis plus de six mois, et ce dans le contexte de l’épidémie de COVID-19.

Nous pouvons affirmer qu’un tel consentement aux actions agressives du gouvernement ukrainien conduira à la destruction complète des mécanismes d’interaction, ce qui affectera directement la vie des personnes habitant près de la ligne de contact », a ajouté la représentation de la RPD dans son communiqué.

La RPD a appelé les garants occidentaux des accords de Minsk et les organisations internationales à faire pression sur l’Ukraine afin que ce genre de situation ne se reproduise pas.

En attendant une hypothétique réaction de Paris et Berlin, la milice populaire de la RPD a répondu aux tirs de l’armée ukrainienne, pour faire cesser les bombardements. Les tirs de réponse de la RPD ont fait un mort et deux blessés parmi les soldats ukrainiens.

Ces tirs quotidiens de l’armée ukrainienne sur les zones résidentielles de la RPD et de la RPL, et les victimes civiles qui en découlent, ont lieu sur fond d’octroi d’un prêt de 5 milliards de dollars par le FMI à l’Ukraine, qui vient aussi de recevoir du matériel militaire américain d’une valeur de 60 millions de dollars.

Si on ajoute que les États-Unis ont approuvé un paquet d’aide militaire d’un montant total de 250 millions de dollars pour Kiev, ainsi que les propos récents des officiels ukrainiens concernant les accords de Minsk, il est à craindre que la situation dans le Donbass ne vienne à s’aggraver de nouveau sous peu, si les garants occidentaux et la communauté internationale ne réagissent pas rapidement.

L’Ukraine a reçu l’argent et le matériel militaire qui vont lui permettre de poursuivre sa guerre dans le Donbass, et de continuer à tuer et mutiler des civils tant en RPD qu’en RPL, dans le silence complice des chancelleries occidentales.

Christelle Néant

