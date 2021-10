Trois jours après la capture de Staromarievka par l’armée ukrainienne, et les échanges de tirs à coup d’artillerie lourde qui s’en sont suivis, la situation de ce village du district de Telmanovo (en RPD – République Populaire de Donetsk) reste difficile à évaluer faute de preuves directes.

Le 28 octobre 2021, deux jours après l’intrusion de soldats ukrainiens dans le village de Staromarievka, nous nous sommes rendus à Telmanovo pour essayer d’obtenir des informations de la part des habitants, dont certains ont des proches qui vivent dans le village, situé dans la zone grise.

Mais les témoignages discordants, ne permettent pas de savoir avec certitude si l’armée ukrainienne a quitté le village de Staromarievka, ou non. Hors caméra, des habitants de Telmanovo nous ont déclaré que les soldats ukrainiens auraient quitté le village durant la nuit, et que des habitants de Staromarievka auraient même réussi à passer du côté de la RPD.

Malheureusement, il nous a été impossible d’obtenir une confirmation fiable de ce témoignage. Les autres habitants interrogés sur place n’avaient pas d’information à ce sujet, sauf la rumeur du départ des soldats ukrainiens.

La seule information qui a pu nous être confirmée par Victor Potapov, chef du conseil des anciens combattants, qui a réussi à appeler brièvement des habitants de Staromarievka la veille, c’est que trois habitants du village ont bel et bien été capturés par Kiev. Pour l’instant nous ne savons toujours pas quel est leur sort et où ils se trouvent.

Voir le reportage filmé sur place, sous-titré en français :

Il semble néanmoins que l’Ukraine avait toujours des choses à cacher le 27 octobre, puisque le drone de l’OSCE qui a été envoyé survoler le village pour évaluer si une patrouille d’observateurs pouvait s’y rendre en toute sécurité, a vu son signal GPS brouillé, empêchant la mission de surveillance d’avoir une image claire de la situation.

Autre fait étrange, jusqu’à hier, un site dépendant du ministère ukrainien de la Défense, a publié une vidéo, dans laquelle ce qui semble être des soldats ukrainiens déclarent qu’ils sont près de Staromarievka qu’ils ont subi de lourdes pertes et qu’ils ont attendu en vain du support. De manière encore plus étrange le site a totalement disparu aujourd’hui.

Capture d’écran de la page :

La vidéo d’origine quant à elle est toujours disponible sur Youtube :

« Nous sommes à Staromarievka, dans un creux. De ce fait, nous avons subi de lourdes pertes. La nuit, on nous a promis d’envoyer du soutien, mais il n’est jamais venu. Nous allons réfléchir à la façon de sortir d’ici. M. Zelensky, ne nous prenez pas pour des traîtres, mais vos fanfaronnades ne valent pas nos vies », déclare le soldat dans la vidéo.

Ce cafouillage en matière d’information côté ukrainien s’ajoute aux déclarations délirantes des autorités de Kiev. Ainsi, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitri Kouleba, a osé sortir, après l’utilisation au combat par l’Ukraine d’un drone Bayraktar dans le Donbass, que Kiev n’avait pas violé les accords signés.

« Tout d’abord, l’Ukraine n’a rien violé. Deuxièmement, nous avons suivi les procédures de communication nécessaires par le biais du CCCC et de l’OSCE pour appliquer le droit de légitime défense », a déclaré Kouleba.

Le problème, c’est que, premièrement, il n’y a aucune procédure autorisant l’utilisation de drones en cas de nécessité de répondre aux tirs adverses pour les faire cesser, quand le mécanisme de coordination ne fonctionne pas. Et ce d’ailleurs, par la faute de l’Ukraine qui refuse depuis plus d’un an de préciser justement le fameux mécanisme de coordination.

Et deuxièmement, lorsque le drone Bayraktar a tenté de détruire des obusiers de la RPD, ce n’était pas de la légitime défense, puisque ces obusiers travaillaient à faire reculer l’armée ukrainienne qui avait violé le Paquet de mesures en capturant le village de Staromarievka. Occulter ce dernier point pour faire passer l’agresseur pour l’agressé est d’ailleurs une technique reprise par les journalistes occidentaux concernant l’escalade en cours.

Mais les faits sont là : c’est bien l’Ukraine qui a violé la première les accords signés en envoyant ses soldats capturer le village de Staromarievka, les tirs de la milice populaire n’étant qu’une réponse de légitime défense pour empêcher l’armée ukrainienne de rester là voire d’avancer plus loin, dans le territoire de la RPD ! Donc l’utilisation du drone Bayraktar est bien une violation du protocole de Minsk, n’en déplaise à monsieur Kouleba !

Même le ministère allemand des Affaires étrangères a rappelé qu’aucun drone, hormis ceux de l’OSCE n’a le droit de voler à proximité de la ligne de front.

Tant que l’OSCE ne se rend pas à Staromarievka pour évaluer par eux-mêmes la situation, et faute de communication directe continue avec les habitants, le sort de ce village de la zone grise reste toujours incertain.

Christelle Néant

