@Julien_S

Vous permettez que je dorme la nuit après avoir enchaîné trois journées assez intensives ? Ou pas ? J’avais d’autres contenus urgents à publier hier et je ne suis pas un robot.

Le dépouillage des protocoles de comptage est encore en cours. Et le résultat, et bien c’est ce que j’avais dit : fraude massive pour que Porochenko passe. Le bilan va venir.

Il y a eu une fraude massive qui a gonflé les chiffres de Porochenko, et je vais expliquer comment elle s’est faite. Il y a aussi des gens qui ont voté pour les « anciens » de la politique ukrainienne plus parce qu’ils ont peur du changement qu’autre chose. La mentalité ukrainienne est particulière.

Concernant l’affaire pénale tombée sur Boïko vous comparez ce qui n’est pas comparable.

Navalny avait été condamné bien avant (un an avant) les élections présidentielles et pour des affaires de détournement de fonds, qui sont parfaitement prouvées. Du reste ce n’est pas la première fois que ce monsieur se fait attraper pour ca. Il y a quelques années en arrière il avait détourné des fonds de la filiale russe d’Yves Rocher avec l’aide de son frère !

Boïko est poursuivi juste avant le premier tour pour avoir prétendument franchi la frontière de manière illégale lorsqu’il s’est rendu en Russie, ce qui est du délire à l’état pur....

Faites attention, vous êtes en train de glisser sur la pente du trollage.