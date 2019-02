L’« Ordre de Judas » pour le président ukrainien Petro Porochenko sera fait de fragments d’obus d’artillerie tirés par les forces de Kiev sur les localités de la République Populaire de Donetsk (RPD), a déclaré Alexeï Mouratov, président du Comité exécutif central du mouvement social « République de Donetsk », lors d’un point presse dans les locaux de l’agence DAN.

« Nos militants se sont récemment rendus de manière fréquente dans des districts proches de la ligne de front pour parler aux habitants et les aider », a dit M. Mouratov. « Les habitants ont suggéré d’utiliser des munitions tirées par l‘Ukraine pour couler une médaille pour Petro Porochenko et la lui donner. Notre mouvement soutient cette initiative et annonce le lancement de l’action dont l’objectif est de faire l’« Ordre de Judas » et de le remettre à son destinataire. »

Le président du Comité exécutif central du mouvement « République de Donetsk » a déclaré que des fragments d’obus seraient ramassés pendant la campagne électorale présidentielle en Ukraine et que la médaille serait envoyée avant le jour des élections, qui aura lieu le 31 mars.

« Porochenko est en quête d’un second mandat ; nous aimerions le « soutenir » avec notre action pour qu’il se sente « fier » et comprenne que les habitants du Donbass n’ont pas oublié la douleur et la souffrance qu’il apporte quotidiennement aux gens ordinaires », a dit Mouratov.

Les bureaux locaux de liaison du Président du mouvement « République de Donetsk » (Denis Pouchiline), prendront les dispositions nécessaires pour faire ramasser les fragments d’obus.

L’initiative du mouvement a un analogue dans l’histoire : par ordre du tsar russe Pierre Ier l’« Ordre de Judas » a été fabriqué en un seul exemplaire en 1709. Il était destiné à l’Hetman des troupes de Zaporojié Ivan Mazepa, qui avant la bataille de Poltava est passé du côté de la Suède, ennemi de l’Empire russe dans la guerre du Nord. Sur la médaille faite d’argent et pesant 5 kg, Judas l’Iscariote était représenté pendu sur un tremble avec 30 pièces d’argent gisant à ses pieds. L’inscription sur l’ordre disait : « Trois fois maudit soit le fils de Judas, qui s’est pendu par cupidité. »

Source : DAN

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider