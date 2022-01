Après l’annonce par les services de renseignement militaires ukrainiens qu’une fuite de produits chimiques avait eu lieu à Gorlovka, en RPD (République Populaire de Donetsk), l’OSCE a tenu à vérifier l’information, et a démystifié cet énorme mensonge.

Le 15 janvier 2022, les services de renseignement militaires ukrainiens ont annoncé que des fûts d’ammoniac livrés à l’entreprise Stirol à Gorlovka, en RPD, auraient fuité, contaminant l’air.

« Selon les informations du renseignement de l’armée ukrainienne, le 14 janvier de cette année, ont été livrés à l’entreprise Stirol, dans la ville de Gorlovka, occupée par les troupes russes, des fûts contenant de l’ammoniac, desquels des substances toxiques ont fuité dans l’air en raison de violations de l’étanchéité. Le fait de provoquer par les actes des occupants russes une catastrophe d’origine humaine peut être utilisé pour accuser l’Ukraine d’utiliser des produits chimiques toxiques et comme une raison d’étendre l’agression armée contre notre État », peut-on lire sur leur site officiel.

Je passerai sur l’énorme mensonge de l’occupation russe de Gorlovka, et de la RPD en général, qui n’existe que dans les délires des autorités ukrainiennes, pour me concentrer sur l’autre monstrueux mensonge de ce message, qui est la prétendue fuite de produits chimiques dans l’air, et sa potentielle utilisation pour en accuser l’Ukraine.

Dès que j’ai lu cette information, je me suis bien sûr renseignée auprès des personnes que je connais à Gorlovka. Problème : de manière « étrange », personne n’a vu ni entendu quoi que ce soit à ce sujet. Rien non plus sur les réseaux sociaux. Or, une fuite d’ammoniac assez importante pour parvenir aux services de renseignement ukrainiens aurait dû aussi être perçue par la population.

Cette annonce d’une fuite de produits chimiques en RPD par les services de renseignement militaires ukrainiens est aussi parvenue à l’OSCE qui a décidé d’envoyer ses observateurs vérifier cette information.

Pendant deux jours, les observateurs de la MSS (Mission de Surveillance Spéciale) de l’OSCE se sont donc rendus sur place pour vérifier la situation, et leur rapport indique qu’il n’y a rien ! Tout est calme, et il n’y a rien qui prouve une fuite de produits chimiques !

« Les 16 et 17 janvier, la MSS a vérifié les informations faisant état d’une fuite présumée de gaz ammoniac dans une usine à Gorlovka (non contrôlée par le gouvernement, 39 km au nord-est de Donetsk). La mission a observé une situation calme et continuera à assurer le suivi », indique le rapport de l’OSCE.

Même l’OSCE, qui est biaisée en faveur de Kiev, démystifie le mensonge des services de renseignement ukrainiens concernant une fuite de produits chimiques en RPD !

La représentation de la RPD au sein du CCCC (Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu) a d’ailleurs tenu à remercier l’OSCE d’avoir fait son travail en allant vérifier ces graves accusations.

« Nous sommes reconnaissants à la Mission d’avoir rapidement assuré le suivi de la situation et vérifié les informations. Nous demandons instamment à la partie ukrainienne de cesser de spéculer sur la question « chimique » afin de ne pas induire en erreur l’opinion publique internationale ni d’intimider la population locale », a déclaré la représentation de la RPD au sein du CCCC.

D’ailleurs puisqu’on en est à démystifier les mensonges et fausses informations, si certains des pseudos médias anglophones et francophones, qui ont relayé les accusations portées par les services de renseignement ukrainiens, lisent cet article : contrairement à ce que vous avez raconté, l’usine Sitrol n’est pas à l’arrêt, ou plus exactement, elle ne l’est plus depuis l’an passé ! En effet, fin 2021, deux ateliers de l’usine (celui produisant des peintures et laques, et celui produisant des polymères) ont été relancés après plusieurs années d’arrêt, et un plan de relance complet de l’usine a été approuvé.

La question qui se pose concernant le mensonge des services de renseignement militaires ukrainiens, c’est pourquoi accuser à tort d’une fuite de produits chimiques en RPD ? Eh bien, parce que fin décembre, la Russie et la RPD avaient annoncé craindre une provocation à l’arme chimique de la part de l’Ukraine dans le Donbass.

Il semble qu’en accusant la RPD d’une fuite de produits chimiques à l’usine Stirol, l’Ukraine a pitoyablement essayé de détourner les accusations d’elle si elle utilisait une provocation chimique pour justifier une offensive contre les républiques du Donbass. Malheureusement pour Kiev, pour une fois la MSS de l’OSCE a correctement fait son travail et démystifié cet énorme mensonge.

Quoi qu’il en soit de tels mensonges énoncés par Kiev alors que l’armée ukrainienne intensifie ses bombardements dans le Donbass, et que les Occidentaux envoient troupes et armes en Ukraine, indiquent qu’il est à craindre une nouvelle escalade du conflit.

Christelle Néant

