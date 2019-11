Après avoir fait échouer le retrait des forces début octobre, et malgré les négociations menées à Minsk et le désengagement réussi à Zolotoye (en République Populaire de Lougansk – RPL), l’Ukraine a saboté une fois de plus aujourd’hui le désengagement des troupes à Petrovskoye (en République Populaire de Donetsk – RPD).

Après la tentative ratée des 9, 10 et 11 octobre 2019, l’Ukraine et la RPD s’étaient pourtant mises d’accord pour une nouvelle date de lancement du retrait des troupes et des équipements militaires à Petrovskoye, fixée au 4 novembre.

Après la réussite du retrait opéré à Zolotoye, une once d’espoir était apparue sur la possibilité de mener enfin le désengagement à Petrovskoye.

Des espoirs très vite refroidis par les déclarations du ministre ukrainien de la Défense, Andreï Zagorodniouk, qui dès le 1er novembre a annoncé qu’il fallait repousser la date de lancement du processus de retrait des troupes à Petrovskoye à cause de tirs qui ont eu lieu dans la zone de retrait le 29 octobre.

Le problème c’est que la chaîne ukrainienne N°5 qui présente l’information, dit que l’OSCE a enregistré les tirs, puis publie l’interview d’un soldat qui dit que c’est la milice populaire de la RPD qui a tiré.

Sauf que les rapports de l’OSCE disent tout le contraire : les tirs venaient des positions ukrainiennes !!! Un fait complètement occulté tant par le « média » ukrainien que par le ministre de la Défense.

Voici les extraits des deux rapports publiés les 30 et 31 octobre concernant ces incidents dans la zone de désengagement :

Dans les deux cas, l’OSCE a clairement entendu des tirs le 29 octobre venant du Sud Ouest à au moins 1 km d’eux. Or si on regarde une carte de la zone, au Sud-Ouest de Petrovskoye à minimum 1 km, ce sont les positions ukrainiennes qui se trouvent là.

Il n’était donc pas bien difficile pour mes « collègues » de la chaîne 5 d’obtenir l’information juste en allant regarder les rapports de l’OSCE, puis une carte, plutôt que de publier une fausse information.

Fausse information qui sert en prime de justification à ce nouveau sabotage par l’Ukraine du retrait des troupes et donc des accords de Minsk. Il est quand même incroyable de voir le ministre ukrainien de la Défense justifier de reporter le retrait des troupes à cause des tirs de sa propre armée, qu’il essaye pitoyablement de faire passer pour ceux de la milice populaire.

J’étais sur place aujourd’hui pour voir si le désengagement serait lancé ou non, et j’ai pu assister à l’échec du retrait des troupes.

À 13 h 00, la milice populaire a tiré une fusée éclairante blanche, indiquant qu’elle était prête à mener le désengagement de ses troupes, puis a attendu en vain une réponse pendant près de 30 minutes. Devant l’évidence que l’armée ukrainienne ne tiendrait pas ses engagements, il n’y a pas eu d’autres tirs de fusées, contrairement à la tentative du 10 octobre.

Voir le reportage vidéo complet :

Devant l’évidence du sabotage du retrait des troupes et de l’application des accords de Minsk par l’Ukraine, le service de presse du quartier général de l’Opération des Forces Interarmées n’a rien trouvé de mieux à sortir que de prétendre que la tentative de la milice de la RPD de mener le désengagement aujourd’hui était une « provocation ». Là on touche le fond du foutage de gueule…

Entre cette déclaration délirante (puisque je rappelle que la date du 4 novembre avait été convenue et acceptée par l’Ukraine lors de la réunion des groupes de contact à Minsk) et la fake news géante de la chaîne 5 et du ministre ukrainien de la Défense, on doit vraiment se pincer pour vérifier qu’on est bien éveillé, et qu’on n’est pas tombé dans la 4e dimension.

La représentation de la RPD au sein du Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu (CCCC) a d’ailleurs commenté cette manipulation.

« De telles déclarations démontrent le manque de crédibilité du commandant en chef, qui avait déjà annoncé que le retrait était prévu le 4 novembre. En outre, de telles actions de la part de la partie ukrainienne sont de nature manipulatrice, constituent un sabotage flagrant des accords de Minsk et une tentative de changer tous les accords en leur faveur », a déclaré la représentation de la RPD au sein du CCCC.

La ministre des Affaires étrangères de la RPD, Natalia Nikonorova a pour sa part demandé à l’OSCE de condamner ce énième sabotage de Kiev.

« Nous exigeons que le manquement de l’Ukraine à ses obligations soit condamné lors de la réunion du Conseil permanent de l’OSCE. Nous informons également que nous allons examiner la situation lors de la prochaine réunion du Groupe de contact à Minsk », a-t-elle déclaré.

Personnellement je doute sincèrement que l’OSCE fera quoi que ce soit pour condamner ces sabotages à répétition, malgré leur évidence. Cette passivité de l’organisation chargée de surveiller l’application des accords de Minsk, et des pays occidentaux garants de ces mêmes accords permet à l’Ukraine de jouir d’une impunité totale. Pourquoi donc se mettrait-elle à appliquer les accords de Minsk si personne ne lui reproche ses sabotages de ces mêmes accords ?

En attendant, pas de retrait des troupes, pas de réunion au Format Normandie. Il serait temps que Zelensky cesse cette technique du « un pas en avant, deux pas en arrière », qui ne le mènera nulle part, et surtout pas à la réunion qu’il insiste tant pour obtenir. Car pour rappel, Vladimir Poutine a clairement posé ses conditions pour organiser cette réunion. Si ces conditions ne sont pas remplies (et le retrait des troupes à Petrovskoye en fait partie), il n’y aura pas de réunion. C’est pourtant simple à comprendre.

Ce cirque médiatico-tragico-pathétique ne sert qu’à faire perdre un temps précieux à tout le monde. Et pendant que ce temps est perdu par certains, d’autres continuent de perdre la vie sous des tirs qui ne devraient plus avoir lieu depuis plus de cinq ans, si la France, l’Allemagne et l’OSCE faisaient leur travail correctement.

Christelle Néant

